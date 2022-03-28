¿Qué es el servicio de atención al cliente omnicanal?

El crecimiento de los canales digitales y las nuevas tecnologías de comunicación ha permitido a las empresas adoptar un enfoque omnicanal para la atención al cliente. Al hacerlo, pueden gestionar las interacciones a través de múltiples canales, como centros de llamadas, chats web, SMS, mensajería, correo electrónico y redes sociales. Por ejemplo, una conversación de atención al cliente puede comenzar en Twitter, luego continuar con mensajes de texto y terminar con una llamada telefónica, todo en una experiencia conectada y fluida. Los clientes no tienen que detenerse a explicar su problema en cada interacción con el canal.

Las expectativas de los clientes también han cambiado junto con los avances tecnológicos. Según una investigación reciente realizada por Forrester, para 2022 los puntos de contacto digitales influirán en más del 57 % de las ventas minoristas de EE. UU. Hoy en día, los clientes esperan interacciones eficientes en las tiendas, experiencias fluidas independientemente del canal y una notificación rápida de los pedidos y la disponibilidad de recogida.

Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio a lo digital en todos los sectores. Tanto las empresas B2B como las B2C se han visto obligadas a actualizar sus enfoques de ventas aislados y sus dinámicas de compra complejas para brindar una experiencia y un soporte al cliente fluidos.1