¿Qué es el servicio de atención al cliente omnicanal?

El servicio de atención al cliente omnicanal es la asistencia y el asesoramiento a los clientes a través de una red integrada y sin fisuras de dispositivos y puntos de contacto. Las empresas que cuentan con un sólido servicio de atención al cliente omnicanal pueden mantener una experiencia excelente para sus clientes independientemente del canal de comunicación.
El crecimiento de los canales digitales y las nuevas tecnologías de comunicación ha permitido a las empresas adoptar un enfoque omnicanal para la atención al cliente. Al hacerlo, pueden gestionar las interacciones a través de múltiples canales, como centros de llamadas, chats web, SMS, mensajería, correo electrónico y redes sociales. Por ejemplo, una conversación de atención al cliente puede comenzar en Twitter, luego continuar con mensajes de texto y terminar con una llamada telefónica, todo en una experiencia conectada y fluida. Los clientes no tienen que detenerse a explicar su problema en cada interacción con el canal.
Las expectativas de los clientes también han cambiado junto con los avances tecnológicos. Según una investigación reciente realizada por Forrester, para 2022 los puntos de contacto digitales influirán en más del 57 % de las ventas minoristas de EE. UU. Hoy en día, los clientes esperan interacciones eficientes en las tiendas, experiencias fluidas independientemente del canal y una notificación rápida de los pedidos y la disponibilidad de recogida.
Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio a lo digital en todos los sectores. Tanto las empresas B2B como las B2C se han visto obligadas a actualizar sus enfoques de ventas aislados y sus dinámicas de compra complejas para brindar una experiencia y un soporte al cliente fluidos.1
Una buena experiencia del cliente es el núcleo de un servicio al cliente de alta calidad. Garantizar que los clientes puedan acceder a su canal preferido y recibir una experiencia de compra coherente es la base de la atención al cliente omnicanal.
Considere los beneficios resultantes:
Cuando se trata de servicio de atención al cliente, los clientes esperan una experiencia de marca única en todos los puntos de contacto. El enfoque omnicanal brinda a las empresas beneficios adicionales para el servicio al cliente, que incluyen:
Un servicio al cliente omnicanal exitoso es esencial para la satisfacción y fidelización del comprador. Las empresas que no garantizan la continuidad en los puntos de contacto digitales y en persona corren el riesgo de perder clientes ante competidores que sí lo hacen2.
Según “The Omnichannel Maturity Assessment” de Forrester, se utilizan tres dimensiones para medir el éxito de su sistema omnicanal:
Es necesario evaluar su sistema omnicanal para determinar qué funciona y qué es necesario mejorar. La creación de una estrategia ayudará a las empresas a planificar los próximos pasos en el servicio al cliente omnicanal.
Al considerar la estrategia, es importante comprender las expectativas y el comportamiento del cliente. Los clientes no sólo quieren eficiencia y comodidad; también quieren tener el control de toda la interacción. Además, el comportamiento de los clientes ha cambiado a la par que la tecnología. Muchos clientes comienzan su experiencia de compra digitalmente y a través de múltiples canales y dispositivos.
Las empresas deben hacer frente a los cambios necesarios para satisfacer las demandas de los clientes. Muchos de estos cambios incluyen la gestión del inventario, la formación de los empleados y la transformación de la conciencia del cliente a la orientación del cliente.
La estrategia para mejorar el servicio al cliente omnicanal puede incluir las siguientes tácticas:
Las empresas B2B y B2C de diversos sectores utilizan un servicio de atención al cliente omnicanal. Si ha comprado recientemente un artículo a través de la BOPIS, es que ha participado en la operación omnicanal de esa organización. Los minoristas conocidos, como Target, Amazon o Home Depot, emplean potentes sistemas omnicanal que incluyen aplicaciones en su teléfono inteligente.
Otros sectores que utilizan estrategias omnicanal incluyen:
La multicanalidad es un sistema de atención y experiencia al cliente, y consta de varios canales de comunicación. Dos factores principales diferencian la multicanalidad y la omnicanalidad:
La multicanalidad no es intrínsecamente errónea porque utiliza varios canales para que las empresas conecten con los clientes en su proceso de compra. Sin embargo, las investigaciones realizadas muestran que los clientes seguirán exigiendo una experiencia de usuario cohesiva (que las operaciones omnicanal pueden ofrecer).
Las operaciones omnicanal pueden crear desafíos cuando las utilizan minoristas con productos muy complejos, lo que dificulta todas las vías, desde las ventas hasta el servicio al cliente. Los productos complejos suelen requerir representantes de ventas bien formados y con conocimientos para ayudar a los clientes. Sin embargo, el uso de medios ricos como el vídeo, la animación en 3D y la realidad aumentada crea una vía para que las empresas permitan a los clientes autoservirse y aumentar el compromiso11.
Los métodos tradicionales de venta al por menor y servicio de atención al cliente también suponen un reto cuando se pasa a los procesos digitales de las operaciones omnicanal. La transición del mundo B2B a los sistemas digitales crea inherentemente transparencia de precios, y los clientes pueden buscar los mejores precios y ofertas en línea mientras compran en la tienda. Si las empresas no mantienen la información de forma constante, corren el riesgo de perder clientes.
También existen desafíos organizativos relacionados con la gestion de inventario y la capacitacion de los empleados, que tambien impactan en el servicio al cliente. Las organizaciones que intenten ofrecer servicios omnicanales pero mantengan su inventario aislado en las tiendas y en Internet tendrán problemas de suministro. En su lugar, deben adoptar un enfoque de toda la empresa para la gestión de inventarios y pedidos.
Además, las empresas tienen dificultades para capacitar a sus empleados orientados al cliente a la hora de implementar estrategias omnicanal. Aunque el servicio de atención al cliente omnicanal es beneficioso, algunas empresas pierden de vista el valor de los empleados centrados en el cliente en el recorrido del cliente. Dado que la omnicanalidad permite un mayor autoservicio del cliente, existe la oportunidad de que los representantes de ventas y los empleados brinden mejores experiencias de cliente para aquellos clientes o compras que requieren más atención. La formación de esos empleados es un aspecto importante del servicio de atención al cliente omnicanal que a menudo se pasa por alto.
