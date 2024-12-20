Retrocedamos al comienzo de 2024. Había mucho entusiasmo en torno al potencial de las capacidades de la IA, especialmente en lo que respecta a la experiencia del cliente (CX). A medida que avanzaba el año, una cosa quedó clara: la IA ha llegado para quedarse.

Los consumidores actuales son más conscientes que nunca del potencial de la IA; algunos incluso comprenden los retos y las preocupaciones que plantea en materia de privacidad. Pero, a pesar de los enormes cambios que rodean el comportamiento de los consumidores a la hora de gastar, lo que realmente importa es ofrecer una excelente experiencia del cliente. Si no están satisfechos con la experiencia, es probable que se vayan a la siguiente mejor empresa.

En pocas palabras: las empresas deben encontrar formas de mantener a los clientes comprometidos y fieles a sus marcas. Como se describe claramente en el informe del IBM® Institute for Business Value 5 Trend for 2025, “Nada hace que los clientes vuelvan como las experiencias personalizadas”. Teniendo esto en cuenta, aquí hay siete tendencias en la experiencia del cliente que pueden ayudar a los líderes empresariales a impulsar la lealtad y la fidelización de clientes en 2025.