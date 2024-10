Desarrollado por Fred Reichheld, el proveedor de software Satmetrix y la consultora empresarial Bain & Company, Inc., el NPS pregunta a los usuarios que han experimentado un punto de contacto qué probabilidades hay de que recomienden la empresa a otros. Se presentó en un conocido artículo de 2003 de Harvard Business Review (enlace externo a IBM.com) titulado "The One Metric You Need to Grow" y desde entonces se ha convertido en una importante herramienta para comprender las relaciones con los clientes.1

Se originó cuando el ex CEO de Enterprise Car Rentals, Andy Taylor, compartió un caso de éxito con una audiencia. Dijo que la compañía medía la lealtad de los clientes haciendo dos preguntas a sus clientes. Esas preguntas incluían cómo calificaban los clientes la calidad de su experiencia y si volverían a utilizar los servicios de la empresa.

Reichheld se basó en esa simplicidad y creó el NPS, que preguntaba a las personas si recomendarían un producto o servicio a sus grupos sociales. Bain & Company ha evolucionado el NPS a un Sistema de promotores neto, que utiliza para ayudar a las empresas a atender mejor a sus clientes en todos los aspectos de la experiencia del cliente.