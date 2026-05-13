La transformación empresarial solía producirse a través de una serie de pequeños logros. Los sistemas se actualizaban por fases y los procesos se mejoraban flujo de trabajo a flujo de trabajo. Durante un tiempo, esos parches y programas piloto supusieron un avance real.

Sin embargo, la era de las operaciones nativas de IA está poniendo ahora a prueba la rapidez con la que las organizaciones pueden pasar de la experimentación incremental.





Las estructuras tradicionales se están viendo sometidas a una gran presión debido al ritmo de los cambios, lo que genera cuellos de botella y frena el crecimiento. A medida que aumenta la complejidad, la innovación en los modelos de negocio se ha convertido en el principal reto para los CEO.



La cuestión ya no es si la IA va a transformar las operaciones de las empresas: ya lo ha hecho. El reto ahora es avanzar lo suficientemente rápido para aprovechar todo su potencial.



En los próximos tres años, las organizaciones que aprovechen la oportunidad de la IA desbloquearán perspectivas, accederán a nuevos mercados y acelerarán la innovación.



A medida que estas organizaciones van escalando la IA en toda la empresa, esta se convierte en el tejido operativo propiamente dicho, conectando flujos de trabajo, sistemas y ámbitos para crear una empresa inteligente e integrada de manera fluida.