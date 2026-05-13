La transformación empresarial solía producirse a través de una serie de pequeños logros. Los sistemas se actualizaban por fases y los procesos se mejoraban flujo de trabajo a flujo de trabajo. Durante un tiempo, esos parches y programas piloto supusieron un avance real.
Sin embargo, la era de las operaciones nativas de IA está poniendo ahora a prueba la rapidez con la que las organizaciones pueden pasar de la experimentación incremental.
Las estructuras tradicionales se están viendo sometidas a una gran presión debido al ritmo de los cambios, lo que genera cuellos de botella y frena el crecimiento. A medida que aumenta la complejidad, la innovación en los modelos de negocio se ha convertido en el principal reto para los CEO.
La cuestión ya no es si la IA va a transformar las operaciones de las empresas: ya lo ha hecho. El reto ahora es avanzar lo suficientemente rápido para aprovechar todo su potencial.
En los próximos tres años, las organizaciones que aprovechen la oportunidad de la IA desbloquearán perspectivas, accederán a nuevos mercados y acelerarán la innovación.
A medida que estas organizaciones van escalando la IA en toda la empresa, esta se convierte en el tejido operativo propiamente dicho, conectando flujos de trabajo, sistemas y ámbitos para crear una empresa inteligente e integrada de manera fluida.
La mayoría de las aerolíneas dependen de sistemas heredados. Riyadh Air traza un rumbo diferente y redefine los viajes aéreos para la era digital.
Riyadh Air se ha asociado con IBM para integrar la estrategia, los sistemas y los datos en un modelo operativo único basado en IA.
Al coordinar datos, decisiones y desplazamientos, Riyadh Air ofrece experiencias personalizadas que se adaptan en tiempo real.
Riyadh Air convierte la complejidad en impulso y establece un nuevo estándar para las aerolíneas modernas y las operaciones inteligentes.
A pesar de todas las promesas que ofrecen las operaciones basadas en IA, pocos sectores tienen una necesidad tan urgente de evolucionar como el de la aviación, donde incluso las ineficiencias más insignificantes acarrean un coste inmediato y acumulativo.
Sin embargo, muchas aerolíneas siguen funcionando con arquitecturas que hace tiempo que deberían haberse renovado. Los sistemas heredados siguen siendo uno de los principales obstáculos para la modernización, ya que limitan la innovación precisamente cuando la rapidez y la adaptabilidad son más importantes.1
Y, con demasiada frecuencia, proyectos prometedores fracasan debido a esas dificultades operativas. Los sistemas obsoletos se atascan, las colas se alargan y la información se fragmenta. Los viajeros perciben cada inconveniente e, inevitablemente, su viaje empieza a perder altura mucho antes del despegue.
En Riyadh Air están decididos a cambiar esta situación.
Mohamad Ali
Vicepresidente sénior, IBM® Consulting
En un sector caracterizado por las limitaciones, Riyadh Air rompe con lo establecido para ofrecer una forma de viajar más inteligente, rápida e intuitiva.
Nativa digital. Con IA. Nacida en la nube. Modular. De diseño abierto: una aerolínea concebida como una empresa digital.
La tecnología no es una función de apoyo. Es la base, el modelo operativo y el motor detrás de cada flujo de trabajo e interacción con los huéspedes.
Desde el primer día, Riyadh Air ha creado plataformas diseñadas para escalar, adaptarse y evolucionar con la demanda. Esta arquitectura impulsa la innovación, permite una interoperabilidad fluida y refuerza los efectos de red a medida que el valor circula por todo el ecosistema.
En conjunto, estas fuerzas dan forma a una experiencia de viaje que resulta fluida e intuitiva de principio a fin.
Riyadh Air diseñó su modelo operativo nativo de IA desde cero, libre de sistemas heredados y construido para las exigencias de la era digital.
Cada decisión de diseño desafió supuestos arraigados que han dado forma a los sectores aéreos durante un siglo.
Reinventar un sector a esta escala requiere perspectiva, reconocimiento de patrones y la capacidad de traducir la ambición en una ejecución coordinada.
Para ello, Riyadh Air recurrió a IBM.
Esta colaboración permite aunar la amplia experiencia técnica y en el sector de IBM Consulting, un extenso ecosistema de socios y la capacidad de coordinación de IBM watsonx Orchestrate.
Como orquestador e integrador de la visión de IA de Riyadh Air, IBM Consulting coordinó 59 flujos de trabajo con más de 60 socios, entre ellos Adobe, Apple, FLYR y Microsoft, alineando la estrategia, la TI y la entrega en un único modelo operativo.
IBM Institute for Business Value
La aerolínea digital se diseñó desde el principio como una plataforma nativa en la nube y de IA. Su base operativa es watsonx, la plataforma que ancla el funcionamiento de la inteligencia en toda la empresa.
Los modelos, flujos de trabajo y el gobierno convergen, lo que permite que el negocio escale a medida que evoluciona, manteniendo las perspectivas estrechamente vinculadas con los resultados.
Watsonx Orchestrate coordina agentes de IA especializados que dan soporte a los dominios comerciales, operativos y de servicio de toda la aerolínea.
IBM Consulting permitió esta orquestación mediante la implementación de una plataforma de integración de nube híbrida basada en Azure Red Hat OpenShift e impulsada por IBM Cloud Pak for Integration.
Con esta base establecida, varios agentes pueden gestionar el enrutamiento y completar tareas complejas juntos, traduciendo perspectivas en resultados a velocidad operativa.
Los datos contextuales circulan ahora de forma continua a través de más de 1800 integraciones entre más de 75 sistemas, lo que permite que todos los ámbitos formen parte de un flujo de información unificado.
El resultado es una plataforma de integración que permite a Riyadh Air detectar, tomar decisiones y responder como un único sistema, mejorando la experiencia de los pasajeros y el rendimiento operativo.
Cuando las operaciones, los datos y las decisiones se mueven de manera concertada, Riyadh Air responde con la precisión y la intuición de la mejor tripulación de vuelo de su clase.
Los sistemas se anticipan a lo que está por venir, los flujos de trabajo responden de forma coordinada y todas las acciones se orientan hacia un mismo objetivo: ofrecer a cada huésped una experiencia de viaje fluida, sin complicaciones y totalmente personalizada. En lugar de tratar las experiencias de los huéspedes como una serie de transacciones aisladas, Offer & Order permite a la aerolínea gestionar el viaje del huésped como un mercado unificado, donde cada elección y ajuste se coordina de principio a fin.
Los vuelos, el alojamiento, el transporte terrestre y la gastronomía se fusionan en una experiencia fluida.
Un motor en tiempo real que crea, calcula el precio y presenta ofertas de forma dinámica a medida que avanza el proceso de reserva. Los viajeros ya no están limitados a un único momento de compra.
Los asistentes de IA se encargan de las tareas rutinarias mediante un sistema de supervisión integrado, lo que permite a los ingenieros y a los equipos de operaciones y servicios centrarse en los momentos que requieren criterio y atención.
Un conserje digital reduce las dificultades y conecta las herramientas de los empleados, lo que garantiza que el equipo trabaje basándose en una fuente de información común.
En el centro de atención al cliente, los agentes de IA coordinados a través de watsonx Orchestrate complementan el trabajo de los agentes humanos para resolver los problemas de manera más rápida y fiable.
IBM desarrolló la plataforma digital para clientes de la aerolínea (que incluye la página web, la aplicación móvil, las herramientas de servicio y la personalización) sobre una arquitectura nativa de IA.
La IA ahora orienta las decisiones en el momento en que se toman, convirtiendo las perspectivas en acciones adaptadas al contexto. Las ofertas se adaptan al momento. El servicio se ajusta a cada viajero. Las operaciones se adaptan a medida que cambian las condiciones.
Las perspectivas ya no permanecen inactivas en los paneles de control. La IA las pone en práctica, ofreciendo recomendaciones, soluciones e interacciones personalizadas en el momento preciso.
Esa inteligencia impulsa la automatización, resuelve los problemas antes de que surjan y coordina las operaciones sin intervención manual.
Gracias a la inteligencia que guía las decisiones y a la automatización que potencia el impacto, Riyadh Air cuenta con una estructura básica sólida, respaldada por una arquitectura modular capaz de incorporar nuevas capacidades y preparada para afrontar cualquier desafío.
Riyadh Air es mucho más que una aerolínea nueva. Esto demuestra lo que se puede lograr cuando una empresa está diseñada para funcionar como un sistema inteligente único, en el que la escala, la velocidad y la coordinación están integradas desde el principio.
La complejidad ya no es algo que deba gestionarse. Ahora se aprovecha para obtener ventajas. La organización se mueve con precisión, responde con rapidez y mantiene el control a medida que crece.
Riyadh Air va por buen camino para convertirse en la primera aerolínea de servicio completo que opere íntegramente con el modelo "Offer & Order", gracias a su pila digital nativa, que permite replicar la innovación.
Inspirado en lo mejor del comercio electrónico, este modelo redefine la forma en que se crean, personalizan y ofrecen los viajes, y lleva la facilidad y la flexibilidad que los viajeros esperan de las principales plataformas digitales del mundo al sector de la aviación de servicio completo.
Adam Boukadida
Director financiero, Riyadh Air
A medida que la aerolínea se expande, la plataforma evoluciona con ella. Los nuevos socios y capacidades se integran sin afectar al núcleo.
Los empleados tienen la oportunidad de convertir su pasión por los viajes en un oficio. Los viajes se desarrollan con un propósito. Son personales, fluidos y están cuidadosamente entrelazados.
Así es como se ve cuando la inteligencia está integrada en el núcleo. Cuando la arquitectura respalda la ambición. Cuando la tecnología no solo facilita las operaciones, sino que las transforma continuamente.
Con una arquitectura moderna, un ecosistema en expansión y la inteligencia integrada en su esencia, Riyadh Air no solo se está preparando para el futuro de la aviación.
Lo está definiendo como plataforma, experiencia y nuevo estándar de aerolínea de servicio completo.
1 La guía del CEO para la IA generativa. IBM Institute for Business Value. Lo que necesita saber y hacer para tener éxito con la tecnología transformadora. Segunda edición. Enero de 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/es-es/report/ceo-generative-ai-book
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