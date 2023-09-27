¿Qué es Apache Ranger?

Apache Ranger es un marco para habilitar, monitorizar y administrar la seguridad integral de los datos en toda su plataforma de datos. Es una solución de autorización de código abierto que proporciona capacidades de control de acceso y auditoría para plataformas de big data a través de una administración de seguridad centralizada.
Su modelo de gobierno de datos abiertos y su arquitectura de complementos permitieron la extensión del control de acceso a otros proyectos más allá del ecosistema Hadoop, y la plataforma la plataforma cuenta con una amplia aceptación entre "los principales proveedores de la nube como AWS, Azure, GCP".
Con la ayuda de la consola de Apache Ranger, los administradores pueden gestionar fácilmente políticas de control de acceso centralizadas y detalladas, incluidas políticas a nivel de archivos, carpetas, bases de datos, tablas y columnas en todos los clústeres. Estas políticas se pueden definir a nivel de usuario, a nivel de rol o a nivel de grupo.
Apache Ranger utiliza la arquitectura de complementos para permitir que otros servicios se integren sin problemas con los controles de autorización.
Apache Ranger también admite la auditoría centralizada del acceso de los usuarios y las acciones administrativas para obtener una visibilidad completa del uso de datos confidenciales a través de un almacén de auditoría centralizado que realiza un seguimiento de todas las solicitudes de acceso en tiempo real y admite múltiples almacenes de auditoría, incluidos Elasticsearch y Solr.
Hoy en día, muchas empresas buscan aprovechar la pila de Open Data Lake Analytics, que es la alternativa abierta y flexible al almacén de datos. En esta pila, dispone de flexibilidad en lo que respecta al almacenamiento, la informática y la seguridad para obtener SQL en su lago de datos. Con Ahana Cloud, la pila incluye AWS S3, Presto y, en este caso, nuestra integración con Apache Ranger.
Los clústeres de Presto administrados por Ahana pueden aprovechar Ranger Integration para aplicar las políticas de control de acceso definidas en Apache.
Ahana Cloud para Presto le permite ponerse en marcha con la pila Open Data Lake Analytics en 30 minutos. Es SaaS para Presto y elimina todas las complejidades de la optimización, la gestión y mucho más.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.
Watsonx.data le permite escalar el análisis y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y controlado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.