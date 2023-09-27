¿Qué es Apache Ranger?

Su modelo de gobierno de datos abiertos y su arquitectura de complementos permitieron la extensión del control de acceso a otros proyectos más allá del ecosistema Hadoop, y la plataforma la plataforma cuenta con una amplia aceptación entre "los principales proveedores de la nube como AWS, Azure, GCP".

Con la ayuda de la consola de Apache Ranger, los administradores pueden gestionar fácilmente políticas de control de acceso centralizadas y detalladas, incluidas políticas a nivel de archivos, carpetas, bases de datos, tablas y columnas en todos los clústeres. Estas políticas se pueden definir a nivel de usuario, a nivel de rol o a nivel de grupo.