Guía para la gestión de datos 2026

Encuentre información detallada sobre una amplia variedad de temas relacionados con la gestión de datos, desde conceptos básicos sobre datos y bases de datos hasta arquitecturas de datos, gobierno de datos y mucho más.

By Alexandra Jonker , Erika Russi , Mark Scapicchio

La gestión de datos es la práctica organizativa que consiste en recopilar, organizar, estructurar, gestionar, procesar y mantener los datos de forma segura y eficaz, con el fin de que puedan utilizarse para el análisis empresarial y la toma de decisiones.

Cada vez más, la gestión de datos se centra en preparar los datos para la IA, es decir, en garantizar que sean de alta calidad, accesibles y fiables para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA). Una encuesta reciente realizada Gartner, analista del sector, reveló que el 63 % de las organizaciones consideran que no cuentan, o no están seguras de contar, con las prácticas adecuadas en materia de gestión de datos para la IA1.

Esta guía exhaustiva aborda todo, desde los fundamentos de la gestión de datos hasta las plataformas de datos, la arquitectura de datos, la ingeniería de datos, el gobierno de datos y mucho más.

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Visión general

La estrategia de gestión de datos ayuda a las organizaciones a garantizar que los datos estén siempre disponibles, integrados, gobernados, protegidos y sean precisos. Constituye la base para la transformación digital, las iniciativas de IA y la obtención de mejores resultados empresariales.

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Datos

En esencia, los datos son cualquier conjunto de hechos, cifras, palabras, observaciones u otra información útil. Pero los datos se presentan en muchas formas diferentes, cada una definida por sus características, fuentes y formatos únicos.

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Bases de datos

Existe una base de datos para prácticamente cualquier aplicación de gestión o proceso de datos. Explore las bases de datos relacionales, las bases de datos vectoriales, las bases de datos distribuidas y los motores de consulta: aquí lo encontrará todo.

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Plataformas de datos

Las plataformas de datos (incluidos los almacenes de datos, los data lakes y los data lakehouses) permiten la recopilación, la transformación, el análisis y el gobierno de los datos para tareas específicas.

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Arquitectura de datos

Las arquitecturas de datos describen cómo se gestionan los datos (desde su recopilación hasta su consumo) y establecen el plan de cómo fluyen por la organización. También son fundamentales para las operaciones de proceso de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

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Ingeniería de datos

Los ingenieros de datos diseñan sistemas para la agregación, el almacenamiento y el análisis de datos a escala, y permiten a las organizaciones obtener perspectivas en tiempo real a partir de grandes conjuntos de datos.

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Transferencia de datos

Explore formas de transferir información digital entre sistemas, dispositivos y ubicaciones, incluyendo la transferencia de archivos, la transmisión de datos y la migración de datos.

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Integración de datos

La integración de datos reúne datos de fuentes dispares, transformándolos en una estructura coherente y haciéndolos accesibles para el proceso, el análisis y la toma de decisiones.

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Proceso de datos

El proceso de datos consiste en la conversión de datos sin procesar en información útil mediante pasos estructurados, como la recopilación, preparación, análisis y almacenamiento de datos. Hoy en día, el machine learning (ML), la IA y el proceso paralelo (o computación paralela) permiten el proceso de datos a gran escala.

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Big data

El big data abarca conjuntos de datos masivos y complejos en diversos formatos, incluidos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que requieren enfoques de análisis avanzados para extraer perspectivas significativas.

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gestión de datos empresariales

La gestión de datos empresariales (EDM) es la gestión de datos a escala: consiste en organizar, gobernar y optimizar los datos empresariales a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su creación y recopilación hasta su almacenamiento, integración, uso y, finalmente, su archivo o eliminación.

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Calidad de los datos

La calidad de los datos evalúa en qué medida un conjunto de datos cumple los criterios de precisión, exhaustividad, validez, coherencia, unicidad, oportunidad y adecuación al propósito. Este aspecto es crítico para todas las iniciativas de gobierno de datos dentro de una organización.

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Gobierno de datos

El gobierno de datos ayuda a garantizar la disponibilidad, la seguridad y la integridad de los datos mediante la definición y la implementación de políticas, normas y procedimientos para la recopilación, la propiedad, el almacenamiento, el proceso y el uso de los datos.

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Editores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Erika Russi

Data Scientist

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Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

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Notas a pie de página

1 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner.com. 26 de febrero de 2025.