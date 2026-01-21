Guía para la gestión de datos 2026

Cada vez más, la gestión de datos se centra en preparar los datos para la IA, es decir, en garantizar que sean de alta calidad, accesibles y fiables para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA). Una encuesta reciente realizada Gartner, analista del sector, reveló que el 63 % de las organizaciones consideran que no cuentan, o no están seguras de contar, con las prácticas adecuadas en materia de gestión de datos para la IA1.

Esta guía exhaustiva aborda todo, desde los fundamentos de la gestión de datos hasta las plataformas de datos, la arquitectura de datos, la ingeniería de datos, el gobierno de datos y mucho más.