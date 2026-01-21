Guía para la gestión de datos 2026

Encuentre información detallada sobre una amplia variedad de temas relacionados con la gestión de datos, desde conceptos básicos sobre datos y bases de datos hasta arquitecturas de datos, gobierno de datos y mucho más.
La gestión de datos es la práctica organizativa que consiste en recopilar, organizar, estructurar, gestionar, procesar y mantener los datos de forma segura y eficaz, con el fin de que puedan utilizarse para el análisis empresarial y la toma de decisiones.
Cada vez más, la gestión de datos se centra en preparar los datos para la IA, es decir, en garantizar que sean de alta calidad, accesibles y fiables para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA). Una encuesta reciente realizada Gartner, analista del sector, reveló que el 63 % de las organizaciones consideran que no cuentan, o no están seguras de contar, con las prácticas adecuadas en materia de gestión de datos para la IA1.
Esta guía exhaustiva aborda todo, desde los fundamentos de la gestión de datos hasta las plataformas de datos, la arquitectura de datos, la ingeniería de datos, el gobierno de datos y mucho más.
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La estrategia de gestión de datos ayuda a las organizaciones a garantizar que los datos estén siempre disponibles, integrados, gobernados, protegidos y sean precisos. Constituye la base para la transformación digital, las iniciativas de IA y la obtención de mejores resultados empresariales.
En esencia, los datos son cualquier conjunto de hechos, cifras, palabras, observaciones u otra información útil. Pero los datos se presentan en muchas formas diferentes, cada una definida por sus características, fuentes y formatos únicos.
Existe una base de datos para prácticamente cualquier aplicación de gestión o proceso de datos. Explore las bases de datos relacionales, las bases de datos vectoriales, las bases de datos distribuidas y los motores de consulta: aquí lo encontrará todo.
Las plataformas de datos (incluidos los almacenes de datos, los data lakes y los data lakehouses) permiten la recopilación, la transformación, el análisis y el gobierno de los datos para tareas específicas.
Las arquitecturas de datos describen cómo se gestionan los datos (desde su recopilación hasta su consumo) y establecen el plan de cómo fluyen por la organización. También son fundamentales para las operaciones de proceso de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).
Los ingenieros de datos diseñan sistemas para la agregación, el almacenamiento y el análisis de datos a escala, y permiten a las organizaciones obtener perspectivas en tiempo real a partir de grandes conjuntos de datos.
Explore formas de transferir información digital entre sistemas, dispositivos y ubicaciones, incluyendo la transferencia de archivos, la transmisión de datos y la migración de datos.
La integración de datos reúne datos de fuentes dispares, transformándolos en una estructura coherente y haciéndolos accesibles para el proceso, el análisis y la toma de decisiones.
El proceso de datos consiste en la conversión de datos sin procesar en información útil mediante pasos estructurados, como la recopilación, preparación, análisis y almacenamiento de datos. Hoy en día, el machine learning (ML), la IA y el proceso paralelo (o computación paralela) permiten el proceso de datos a gran escala.
El big data abarca conjuntos de datos masivos y complejos en diversos formatos, incluidos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que requieren enfoques de análisis avanzados para extraer perspectivas significativas.
La gestión de datos empresariales (EDM) es la gestión de datos a escala: consiste en organizar, gobernar y optimizar los datos empresariales a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su creación y recopilación hasta su almacenamiento, integración, uso y, finalmente, su archivo o eliminación.
La calidad de los datos evalúa en qué medida un conjunto de datos cumple los criterios de precisión, exhaustividad, validez, coherencia, unicidad, oportunidad y adecuación al propósito. Este aspecto es crítico para todas las iniciativas de gobierno de datos dentro de una organización.
El gobierno de datos ayuda a garantizar la disponibilidad, la seguridad y la integridad de los datos mediante la definición y la implementación de políticas, normas y procedimientos para la recopilación, la propiedad, el almacenamiento, el proceso y el uso de los datos.
Sus datos son su ventaja competitiva. Aprenda a desbloquearla de forma segura y a generar un ROI medible de la IA en este breve webinar.
Techsplainers de IBM desglosa los aspectos esenciales de los datos para la IA, desde conceptos clave hasta casos de uso del mundo real. Los episodios claros y rápidos le ayudan a aprender los fundamentos de forma rápida.
Descubra por qué el camino hacia unos datos preparados para la IA suele comenzar con un acceso eficaz tanto a los datos estructurados como a los no estructurados, y conozca los retos que pueden suponer un obstáculo para los responsables de datos.
Descubra cómo un asistente legal con IA puede ayudarle a agilizar la toma de decisiones, reducir el trabajo manual y mejorar el cumplimiento normativo.
En este episodio, Cathy Reese explica que las organizaciones actuales necesitan una estrategia de datos preparada para la IA avanzada, lo que les obligará a aprovechar sus activos de datos de mayor calidad.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Los costes de las vulneraciones de datos han alcanzado un nuevo máximo. Obtenga conocimientos actualizados sobre las amenazas a la ciberseguridad y su impacto financiero en las organizaciones.
Comprenda las medidas prácticas que los responsables de datos pueden adoptar para superar los retos de datos, sentar las bases de una base de datos fiable y ayudar a preparar los datos de su organización para la IA.
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