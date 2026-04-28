¿Qué es un almacén de características?

Los modelos de machine learning operan sobre representaciones numéricas de los datos. Cada punto de datos se expresa como un conjunto de valores de características, a menudo en forma de vector, donde cada dimensión corresponde a un atributo específico. Mientras que algunos tipos de datos estructurados son intrínsecamente numéricos, como la información contable, otros (tales como el texto, las imágenes o el audio) son no estructurados y deben transformarse en una forma numérica estructurada antes de que un modelo pueda utilizarlos.

Una forma de transformar los datos no estructurados es mediante la ingeniería de características, en la que los datos sin procesar se convierten en entradas estructuradas y legibles por máquina utilizando técnicas como la agregación, el filtrado y la codificación. La ingeniería de características también incluye la extracción de características (en la que los algoritmos derivan representaciones significativas a partir de los datos sin procesar) y la selección de características (que identifica las variables más relevantes).

Dado que los flujos de trabajo de machine learning abarcan tanto el entrenamiento como la inferencia de modelos, las características se calculan a partir tanto de datos históricos como de datos nuevos en producción. Mantener la alineación requiere coordinación entre las canalizaciones de datos, las canalizaciones de características y los sistemas de ingeniería de datos, un reto para el que están diseñados los almacenes de características.

En la práctica, los almacenes de características dan soporte a cada etapa del ciclo de vida del machine learning:

Ingeniería y desarrollo de características: proporcionan un entorno estructurado para definir nuevas características, lo que permite a los equipos compartir características, reutilizarlas y evitar implementaciones duplicadas.

Entrenamiento de modelos: proporcionan datos históricos de características y datos de entrenamiento, garantizando que los modelos se entrenen con conjuntos de datos fiables.

Inferencia y servicio: proporcionan valores de características en tiempo real a través de sistemas de almacenes de características en línea, lo que permite predicciones de baja latencia.