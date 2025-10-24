¿Qué es un sistema de registro?

Los SOR ayudan a garantizar que los diferentes sistemas dentro de una organización puedan hacer referencia a las versiones más actualizadas y verificadas de los elementos de datos importantes. Algunos ejemplos de SOR son las bases de datos de gestión de la relación con el cliente (CRM), el software de gestión del capital humano (HCM), el software de planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de ejecución de fabricación (MES), las bases de datos de gestión de la configuración (CMDB) y las plataformas de gestión de proyectos.

Los SOR también pueden tener aplicaciones de ciberseguridad. Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar una bóveda de secretos como fuente de registro para credenciales importantes o un sistema de gestión de identidades y accesos (IAM) como fuente de registro para los usuarios de la red y sus permisos.

Los sistemas de registro son piezas importantes de la estrategia de gestión de datos maestros (MDM) de una organización. MDM se refiere al enfoque integral de una empresa para gestionar datos críticos en toda la empresa.

En el contexto de MDM, cada sistema de registro proporciona una fuente autorizada para un tipo específico de datos, como datos de clientes o datos de productos. Los sistemas MDM consolidan los datos de todos los SOR de una organización para crear un "registro de oro", o la versión más actualizada y validada de los datos de una organización. El registro de oro permite a todos trabajar desde una única fuente fiable compartida (SSOT), lo que ayuda a eliminar silos y discrepancias.

Por ejemplo, un representante de ventas podría utilizar un sistema CRM para buscar la última vez que un cliente participó en una transacción financiera. El CRM es el sistema de registro, y el historial de transacciones validado del cliente es un registro de oro.

Los sistemas de registro pueden ofrecer a las partes interesadas de toda la organización un acceso fiable y en tiempo real a un conjunto de datos coherente y validado. En ausencia de un SOR, diferentes equipos y aplicaciones pueden terminar trabajando con conjuntos de datos incoherentes, incompletos o inexactos, lo que provoca errores, ineficiencias y una toma de decisiones subóptima.

Al mismo tiempo, se requieren inversiones significativas en gobierno de datos y procesos para mantener la calidad de los datos y la integridad de los datos dentro de un sistema de registro.