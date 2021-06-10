¿Qué es la integración empresarial?

Para ser altamente eficaz y cualitativamente ágil, su metodología de integración debe emplear la automatización a la vez que utiliza múltiples estilos de integración, cada uno de los cuales debe ser reutilizable y práctico.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La integración empresarial es el uso de múltiples enfoques de integración, incluyendo la gestión de API, la integración de aplicaciones y la mensajería para aprovechar los servicios y activos empresariales con el fin de exponerlos como API o conectarlos como servicios. Esto permite a las organizaciones integrar de manera fluida las capacidades de actividad principal en diversos entornos de TI. En concreto, la integración empresarial le permite hacer fácilmente lo siguiente:
En general, la integración empresarial es clave para la mejora de los procesos internos y las actividades empresariales, así como para la conceptualización, la implementación y la distribución de aplicaciones críticas. Al compartir información importante, simplificar los procesos y maximizar las oportunidades, las empresas pueden mejorar su escalabilidad operativa y aumentar su alcance e ingresos.
La integración empresarial facilita el flujo de datos dentro de sistemas operativos y de información complejos al proporcionar una capa de middleware que actúa como interfaz común entre cada aplicación, sistema y servicio por separado. Simplifica el intercambio de datos entre diversas aplicaciones y entre múltiples usuarios que dependen de dichos datos, lo que facilita a los desarrolladores de aplicaciones intercambiar datos o exponer interfaces sin tener que comprender las otras aplicaciones y sistemas, saber dónde se ejecutan o predecir qué podría salir mal.
La integración empresarial permite una colaboración fluida, combinando funcionalidad e intercambio de información a través de múltiples aplicaciones. Su interconexión ayuda a simplificar los procesos de TI de una manera que facilita la vida de los usuarios y las organizaciones. En concreto, permite a los usuarios acceder a los datos más rápido y ayuda a las organizaciones de TI a optimizar de manera eficiente la integración de datos y los servicios. Esta simplificación moderniza la creación y el uso de patrones de integración empresarial como servicios de puerta de enlace, colas de mensajes, transferencia de archivos y bus de servicios empresariales (ESB) al permitir que se creen, implementen, operen y mantengan mediante procesos ágiles y automatizados.
La integración empresarial también ayuda a los equipos a trabajar de forma proactiva para beneficiarse de las necesidades y oportunidades empresariales nuevas o cambiantes. Al obtener el control de todos los puntos de acceso a datos, los equipos pueden identificar y adaptarse rápidamente a eventos urgentes, como cambios inesperados en las políticas o nuevos procedimientos de gestión de aplicaciones, sin necesidad de cambiar las aplicaciones mismas. En última instancia, al abordar sus necesidades de integración, los equipos se capacitan para diseñar, implementar y optimizar múltiples soluciones de integración aprovechando un enfoque común para la colaboración y el intercambio de información.
La integración empresarial crea oportunidades para un crecimiento organizativo significativo. Al establecer y automatizar ecosistemas basados en API, puede mejorar significativamente la productividad del equipo y aumentar su alcance para escalar sus ingresos. Aquí hay dos ejemplos de proyectos de integración de éxito en los que inspirarse.
MNG Kargo, una empresa líder de transporte y entrega en Turquía, ha visto un aumento en el negocio durante el reciente auge del comercio electrónico. Para satisfacer la creciente demanda, hicieron lo siguiente:
Su próximo paso: microservicios. La demanda digital sigue aumentando, pero el proceso de carga es complejo y difícil de adaptar. Los microservicios ayudarán con eso.
Helsinki Regional Transport Authority (HSL) es responsable del transporte público de los 1,5 millones de personas de la región metropolitana de Helsinki. Cuando necesitaron actualizar su sistema de tiques, hicieron lo siguiente:
A continuación: inteligencia artificial (IA). Recopilan grandes cantidades de datos todos los días y están deseando empezar a utilizarlos para personalizar aplicaciones o servicios web.
La principal plataforma de integración empresarial de IBM es IBM® Cloud Pak for Integration. Incluye herramientas para la gestión de API, integración de aplicaciones, transmisión de eventos, transferencia de datos de alta velocidad, seguridad de principio a fin y mensajería empresarial. Con ella, podrá disfrutar de los siguientes beneficios:
Para obtener más información sobre el enfoque de integración de IBM, visite nuestra página de soluciones de integración en la nube.
Descubra cómo los CEO pueden utilizar la IA generativa para automatizar las TI y mejorar el rendimiento empresarial.
Al automatizar las operaciones, los equipos pueden garantizar de forma dinámica y continua un rendimiento rentable de las aplicaciones.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y a incorporar la IA y la automatización de TI a su organización para lograr el éxito empresarial.
Escale automáticamente su infraestructura de TI actual para obtener un mayor rendimiento a un coste menor.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece los conocimientos que necesita para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Vaya más allá de la simple automatización de tareas para gestionar procesos de alto perfil, orientados al cliente y generadores de ingresos con adopción y escala integradas.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece conocimientos para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.