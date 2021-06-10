Etiquetas
Integración empresarial: qué es y por qué es importante

Dos compañeros de trabajo hablando sobre un proyecto

La integración empresarial es clave para desarrollar una estrategia empresarial de éxito.

Para ser altamente eficaz y cualitativamente ágil, su metodología de integración debe emplear la automatización a la vez que utiliza múltiples estilos de integración, cada uno de los cuales debe ser reutilizable y práctico.

 

¿Qué es la integración empresarial?

La integración empresarial es el uso de múltiples enfoques de integración, incluyendo la gestión de API, la integración de aplicaciones y la mensajería para aprovechar los servicios y activos empresariales con el fin de exponerlos como API o conectarlos como servicios. Esto permite a las organizaciones integrar de manera fluida las capacidades de actividad principal en diversos entornos de TI. En concreto, la integración empresarial le permite hacer fácilmente lo siguiente:

  • Descubra servicios, aplicaciones y datos valiosos
  • Acceda y exponga las funciones de aplicación a través de API
  • Conecte varios servicios empresariales
  • Monitorice los ciclos de vida y el gobierno de las aplicaciones
¿Por qué es importante la integración empresarial?

En general, la integración empresarial es clave para la mejora de los procesos internos y las actividades empresariales, así como para la conceptualización, la implementación y la distribución de aplicaciones críticas. Al compartir información importante, simplificar los procesos y maximizar las oportunidades, las empresas pueden mejorar su escalabilidad operativa y aumentar su alcance e ingresos.

Compartir información crítica

La integración empresarial facilita el flujo de datos dentro de sistemas operativos y de información complejos al proporcionar una capa de middleware que actúa como interfaz común entre cada aplicación, sistema y servicio por separado. Simplifica el intercambio de datos entre diversas aplicaciones y entre múltiples usuarios que dependen de dichos datos, lo que facilita a los desarrolladores de aplicaciones intercambiar datos o exponer interfaces sin tener que comprender las otras aplicaciones y sistemas, saber dónde se ejecutan o predecir qué podría salir mal.

Simplificación de los procesos de TI

La integración empresarial permite una colaboración fluida, combinando funcionalidad e intercambio de información a través de múltiples aplicaciones. Su interconexión ayuda a simplificar los procesos de TI de una manera que facilita la vida de los usuarios y las organizaciones. En concreto, permite a los usuarios acceder a los datos más rápido y ayuda a las organizaciones de TI a optimizar de manera eficiente la integración de datos y los servicios. Esta simplificación moderniza la creación y el uso de patrones de integración empresarial como servicios de puerta de enlace, colas de mensajes, transferencia de archivos y bus de servicios empresariales (ESB) al permitir que se creen, implementen, operen y mantengan mediante procesos ágiles y automatizados.

Maximizar las oportunidades

La integración empresarial también ayuda a los equipos a trabajar de forma proactiva para beneficiarse de las necesidades y oportunidades empresariales nuevas o cambiantes. Al obtener el control de todos los puntos de acceso a datos, los equipos pueden identificar y adaptarse rápidamente a eventos urgentes, como cambios inesperados en las políticas o nuevos procedimientos de gestión de aplicaciones, sin necesidad de cambiar las aplicaciones mismas. En última instancia, al abordar sus necesidades de integración, los equipos se capacitan para diseñar, implementar y optimizar múltiples soluciones de integración aprovechando un enfoque común para la colaboración y el intercambio de información.

¿Cuáles son los elementos clave de la integración empresarial?

  • Las interfaces de programación de aplicaciones (API) procesan las transferencias de datos entre diferentes sistemas. Situadas entre una aplicación y un servidor web, permiten a las empresas compartir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones con desarrolladores externos, business partners y departamentos internos. Dado que las API se utilizan cada vez más para acceder y exponer datos en tiempo real, esto se puede ampliar a más fuentes, como los datos publicados como eventos.
  • La integración de aplicaciones es la habilitación de aplicaciones individuales, cada una diseñada para un propósito específico, para trabajar en colaboración. Al hacer más fácil el compartir datos y combinar flujos de trabajo y procesos, las organizaciones pueden beneficiarse de las integraciones que modernizan las infraestructuras sin necesidad de reelaborarlas. Además, la integración de aplicaciones ayuda a que los sistemas on-premises y los sistemas empresariales basados en la nube, como CRM y ERP, interactúen con éxito sin cambios importantes en las aplicaciones existentes.
  • La mensajería ayuda a proporcionar resiliencia y rendimiento a los entornos de TI que abarcan sistemas en la nube y on-premises. La mensajería debe cruzar los límites de la red para proporcionar una entrega fiable y, al mismo tiempo, preservar la integridad de los mensajes en toda la red, la protección de datos y el cumplimiento normativo a través de funciones ricas en seguridad.
  • Los eventos son registros de acción o cambio. Cuando una aplicación o servicio realiza una acción o sufre un cambio relativo a la funcionalidad de otra aplicación o servicio, la primera publica un evento. Otras aplicaciones o servicios pueden detectar la publicación del evento. A continuación, pueden procesar el evento, realizar una o más acciones recíprocas o simplemente ignorar el evento.
  • Los datos, específicamente los datos operativos del mundo real, permiten la mejora continua (CI) de la arquitectura empresarial. Los datos también se utilizan para evaluar la criticidad y el uso de las integraciones y determinar su estado objetivo. Cuando se analizan, los datos revelan patrones de integración objetivo recomendados (p. ej., arquitectura orientada a servicios o SOA, basada en eventos, basada en mensajes, etc.), posibilidades de consolidación y otras entradas que ayudan a definir el estado de integración objetivo.

¿Cómo puedo usarla en mi empresa?

La integración empresarial crea oportunidades para un crecimiento organizativo significativo. Al establecer y automatizar ecosistemas basados en API, puede mejorar significativamente la productividad del equipo y aumentar su alcance para escalar sus ingresos. Aquí hay dos ejemplos de proyectos de integración de éxito en los que inspirarse.

MNG Kargo

MNG Kargo, una empresa líder de transporte y entrega en Turquía, ha visto un aumento en el negocio durante el reciente auge del comercio electrónico. Para satisfacer la creciente demanda, hicieron lo siguiente:

  • Utilizaron IBM® API management para automatizar las conexiones basadas en API con partners.
  • Utilizaron IBM® Secure Gateway para lanzar un portal para desarrolladores de API que puede establecer conexiones con proveedores de comercio electrónico, lo que permite un flujo de datos fluido desde la venta hasta la entrega.
  • Añadieron un poco de innovación. Organizaron un hackathon en el que desarrolladores externos propusieron soluciones (y código) para mejorar el servicio.

Su próximo paso: microservicios. La demanda digital sigue aumentando, pero el proceso de carga es complejo y difícil de adaptar. Los microservicios ayudarán con eso.

Autoridad regional de transporte de Helsinki

Helsinki Regional Transport Authority (HSL) es responsable del transporte público de los 1,5 millones de personas de la región metropolitana de Helsinki. Cuando necesitaron actualizar su sistema de tiques, hicieron lo siguiente:

A continuación: inteligencia artificial (IA). Recopilan grandes cantidades de datos todos los días y están deseando empezar a utilizarlos para personalizar aplicaciones o servicios web.

Integración empresarial e IBM

La principal plataforma de integración empresarial de IBM es IBM® Cloud Pak for Integration. Incluye herramientas para la gestión de API, integración de aplicaciones, transmisión de eventos, transferencia de datos de alta velocidad, seguridad de principio a fin y mensajería empresarial. Con ella, podrá disfrutar de los siguientes beneficios:

  • Integre de forma más eficiente utilizando la automatización en sus integraciones.
  • Mejore la calidad de la integración con una IA que aprende de sus datos.
  • Utilice varios estilos de integración, todo ello dentro de una única oferta.

Para obtener más información sobre el enfoque de integración de IBM, visite nuestra página de soluciones de integración en la nube.

