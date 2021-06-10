¿Qué es la integración empresarial?

En general, la integración empresarial es clave para la mejora de los procesos internos y las actividades empresariales, así como para la conceptualización, la implementación y la distribución de aplicaciones críticas. Al compartir información importante, simplificar los procesos y maximizar las oportunidades, las empresas pueden mejorar su escalabilidad operativa y aumentar su alcance e ingresos.

Compartir información crítica

La integración empresarial facilita el flujo de datos dentro de sistemas operativos y de información complejos al proporcionar una capa de middleware que actúa como interfaz común entre cada aplicación, sistema y servicio por separado. Simplifica el intercambio de datos entre diversas aplicaciones y entre múltiples usuarios que dependen de dichos datos, lo que facilita a los desarrolladores de aplicaciones intercambiar datos o exponer interfaces sin tener que comprender las otras aplicaciones y sistemas, saber dónde se ejecutan o predecir qué podría salir mal.

Simplificación de los procesos de TI

La integración empresarial permite una colaboración fluida, combinando funcionalidad e intercambio de información a través de múltiples aplicaciones. Su interconexión ayuda a simplificar los procesos de TI de una manera que facilita la vida de los usuarios y las organizaciones. En concreto, permite a los usuarios acceder a los datos más rápido y ayuda a las organizaciones de TI a optimizar de manera eficiente la integración de datos y los servicios. Esta simplificación moderniza la creación y el uso de patrones de integración empresarial como servicios de puerta de enlace, colas de mensajes, transferencia de archivos y bus de servicios empresariales (ESB) al permitir que se creen, implementen, operen y mantengan mediante procesos ágiles y automatizados.

Maximizar las oportunidades

La integración empresarial también ayuda a los equipos a trabajar de forma proactiva para beneficiarse de las necesidades y oportunidades empresariales nuevas o cambiantes. Al obtener el control de todos los puntos de acceso a datos, los equipos pueden identificar y adaptarse rápidamente a eventos urgentes, como cambios inesperados en las políticas o nuevos procedimientos de gestión de aplicaciones, sin necesidad de cambiar las aplicaciones mismas. En última instancia, al abordar sus necesidades de integración, los equipos se capacitan para diseñar, implementar y optimizar múltiples soluciones de integración aprovechando un enfoque común para la colaboración y el intercambio de información.