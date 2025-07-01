La selección de características puede resultar complicada y requiere conocimientos especializados para identificar las más esenciales e influyentes. Es importante comprender la importancia de cada una de ellas y examinar su correlación con la variable objetivo (la variable dependiente que el modelo debe predecir).

Los métodos de selección de características para el aprendizaje supervisado se clasifican en métodos envolventes y métodos integrados. Los métodos envolventes entrenan un algoritmo de machine learning con diferentes subconjuntos de características, añadiéndolas o eliminándolas, y comprueban los resultados en cada iteración para determinar el conjunto de características que proporciona un rendimiento óptimo del modelo. Por su parte, los métodos integrados incorporan la selección de características en el entrenamiento del modelo, de modo que identifican las características con bajo rendimiento y las eliminan de futuras iteraciones.

En el aprendizaje no supervisado, los modelos determinan por sí mismos las características, los patrones y las relaciones de los datos. Entre los métodos de selección de características para el aprendizaje no supervisado se encuentran el análisis de componentes principales (PCA), el análisis de componentes independientes (ICA) y los autocodificadores.