El sesgo y la varianza explican el equilibrio que los ingenieros deben alcanzar para ayudar a garantizar un buen ajuste en sus modelos de machine learning. Como tal, la compensación sesgo-varianza es fundamental para abordar el infraajuste y el sobreajuste.

Un modelo sesgado hace suposiciones sólidas sobre los datos de entrenamiento para simplificar el proceso de aprendizaje, ignorando sutilezas o complejidades que no puede tener en cuenta. La varianza se refiere a la sensibilidad del modelo a las fluctuaciones de aprendizaje en los datos de entrenamiento.

Ejemplos de modelos de alto sesgo incluyen algoritmos de regresión lineal o árboles de decisión superficiales, que asumen relaciones lineales o binarias simples incluso cuando los patrones de datos son más complejos.

El uso de un modelo de regresión lineal para datos con una relación cuadrática dará lugar a un subajuste porque el modelo lineal no puede captar la curvatura inherente. En consecuencia, el modelo no funcionará bien en el conjunto de datos de entrenamiento ni en los datos de prueba no observados, ya que no puede generalizarse bien a los nuevos datos.

La generalización es la capacidad del modelo para entender y aplicar los patrones aprendidos a datos invisibles. Los modelos con una varianza baja también tienden a no ajustarse, ya que son demasiado simples para capturar patrones complejos. Sin embargo, los modelos de sesgo bajo podrían sobreajustarse si son demasiado flexibles.

Una alta varianza indica que el modelo podría captar ruido, idiosincrasias y detalles aleatorios dentro de los datos de entrenamiento. Los modelos de alta varianza son demasiado flexibles, lo que da como resultado un bajo error de entrenamiento, pero cuando se prueban con datos nuevos, los patrones aprendidos no se generalizan, lo que genera un alto error de prueba.

Imagine memorizar las respuestas de un examen en lugar de comprender los conceptos necesarios para obtener las respuestas usted mismo. Si la prueba difiere de lo que se estudió, tendrá dificultades para responder a las preguntas. Lograr el equilibrio entre la varianza y el sesgo es clave para lograr un rendimiento óptimo en los modelos de machine learning.