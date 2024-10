Antes de aplicar un algoritmo de regresión lineal a su conjunto de datos, explore los datos para comprender los posibles problemas subyacentes que puedan existir. Es importante entender si:

faltan datos

hay un gran número de características

la distribución de las variables continuas centradas en la media con desviaciones estándar equivalentes

cualquiera de los predictores se correlaciona entre sí

Es importante entenderlos, ya que los conjuntos de datos con alta dimensionalidad y las variables correlacionadas pueden ser propensos al sobreajuste. Los datos que no estén centrados en la media con una desviación estándar de 1 también necesitarán un reescalado para limitar el impacto de las grandes escalas en el modelo. Si las características no se reescalan, esto puede afectar negativamente a la función de coste, lo que a su vez afecta a los coeficientes beta. En pocas palabras, las características no escaladas pueden dar lugar a la aplicación de penalizaciones involuntarias en la regresión Lasso debido a las diferencias en las unidades.