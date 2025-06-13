¿Qué son los marcos de IA?

Diseñar la arquitectura subyacente de los sistemas de IA puede ser complicado, pero construirla desde cero aumenta la dificultad. Los marcos de IA encapsulan la complejidad del machine learning en módulos, por lo que se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicados a comprender las matemáticas y las estadísticas subyacentes y a transformarlas en código de software.

Estas son algunas de las principales ventajas de los marcos de IA:

Reducción de los costes de desarrollo

Flujos de trabajo estandarizados