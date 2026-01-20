¿Qué es la optimización de datos?

Si bien el acceso a datos relevantes y de alta calidad siempre ha sido importante para obtener análisis fiables y mejorar la toma de decisiones, en el panorama actual de los datos adquiere una urgencia aún mayor. Las razones son tres: el volumen de datos, la complejidad y la presión competitiva relacionada con la IA.

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a volúmenes de datos que son varios órdenes de magnitud superiores a los que han existido a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad: un estudio mundial realizado en 2024 sobre organizaciones de distintos tamaños reveló que casi dos tercios de ellas gestionaban al menos un petabyte de datos1.

Gran parte de esos datos son big data: conjuntos de datos masivos en diversos formatos, incluidos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos no estructurados, en particular, no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales, lo que significa que las herramientas y los métodos convencionales no suelen poder utilizarse para el procesamiento y el análisis de datos no estructurados.

Al mismo tiempo, las empresas están bajo presión para aprovechar datos preparados para la IA: información de alta calidad, accesible y fiable que las organizaciones pueden utilizar con confianza para la formación e iniciativas en inteligencia artificial.

Pero la mayoría de las empresas aún no tienen datos preparados para la IA: según una encuesta de 2024 del Institute for Business Value de IBM, solo el 29 % de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo en que sus datos empresariales cumplen con los estándares clave para escalar de manera eficiente la IA generativa2.

Para obtener valor de conjuntos de datos masivos y complejos y, al mismo tiempo, garantizar la preparación para la IA, se necesitan las herramientas, la infraestructura y las estrategias de gestión de datos adecuadas. Sin embargo, las empresas no suelen poder permitirse disponer de recursos ilimitados de computación y almacenamiento. Deben encontrar un equilibrio entre los esfuerzos por generar valor y las medidas destinadas a maximizar la eficiencia y el rendimiento de la inversión.

La optimización de datos les ayuda a hacerlo.

A través de la optimización de datos, las organizaciones pueden mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia de los flujos de trabajo de datos. Diversas técnicas de optimización de datos ayudan a las empresas a elevar la calidad y la accesibilidad de sus datos, al mismo tiempo que reducen la carga que el almacenamiento y el procesamiento suponen para sus recursos y presupuestos.