¿Qué es la optimización de datos?

La optimización de datos abarca una amplia gama de técnicas de gestión de datos. Incluye estrategias para agilizar la limpieza, el almacenamiento, la transformación y el procesamiento de los datos, además de estrategias para optimizar las consultas. Al optimizar los datos de forma eficaz, las organizaciones pueden tomar decisiones más fundamentadas, establecer operaciones empresariales más rentables y respaldar iniciativas escalables de inteligencia artificial (IA).
A medida que las empresas se centran cada vez más en optimizar sus entornos de datos, muchas están implementando soluciones impulsadas por IA para mejorar los procesos de optimización de datos. Estas soluciones incluyen herramientas de limpieza de datos con IA, software de gobierno de datos y observabilidad, soluciones de almacenamiento de nube híbrida y plataformas de lakehouse de datos.
Si bien el acceso a datos relevantes y de alta calidad siempre ha sido importante para obtener análisis fiables y mejorar la toma de decisiones, en el panorama actual de los datos adquiere una urgencia aún mayor. Las razones son tres: el volumen de datos, la complejidad y la presión competitiva relacionada con la IA.
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a volúmenes de datos que son varios órdenes de magnitud superiores a los que han existido a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad: un estudio mundial realizado en 2024 sobre organizaciones de distintos tamaños reveló que casi dos tercios de ellas gestionaban al menos un petabyte de datos1.
Gran parte de esos datos son big data: conjuntos de datos masivos en diversos formatos, incluidos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos no estructurados, en particular, no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales, lo que significa que las herramientas y los métodos convencionales no suelen poder utilizarse para el procesamiento y el análisis de datos no estructurados.
Al mismo tiempo, las empresas están bajo presión para aprovechar datos preparados para la IA: información de alta calidad, accesible y fiable que las organizaciones pueden utilizar con confianza para la formación e iniciativas en inteligencia artificial.
Pero la mayoría de las empresas aún no tienen datos preparados para la IA: según una encuesta de 2024 del Institute for Business Value de IBM, solo el 29 % de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo en que sus datos empresariales cumplen con los estándares clave para escalar de manera eficiente la IA generativa2.
Para obtener valor de conjuntos de datos masivos y complejos y, al mismo tiempo, garantizar la preparación para la IA, se necesitan las herramientas, la infraestructura y las estrategias de gestión de datos adecuadas. Sin embargo, las empresas no suelen poder permitirse disponer de recursos ilimitados de computación y almacenamiento. Deben encontrar un equilibrio entre los esfuerzos por generar valor y las medidas destinadas a maximizar la eficiencia y el rendimiento de la inversión.
La optimización de datos les ayuda a hacerlo.
A través de la optimización de datos, las organizaciones pueden mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia de los flujos de trabajo de datos. Diversas técnicas de optimización de datos ayudan a las empresas a elevar la calidad y la accesibilidad de sus datos, al mismo tiempo que reducen la carga que el almacenamiento y el procesamiento suponen para sus recursos y presupuestos.
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La optimización de datos puede ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos en sus pipelines de datos y presupuestos. Los beneficios de la optimización de datos incluyen:
La optimización de datos mejora la calidad de los datos, lo que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos y a apoyar el entrenamiento para IA y modelos de machine learning de alto rendimiento. “La IA empresarial a escala por fin está al alcance de la mano”, afirmó Ed Lovely, vicepresidente y director de datos de IBM, en un informe reciente del IBV. “La tecnología está lista, siempre y cuando las organizaciones puedan proporcionarle los datos correctos”.
Se estima que el 68 % de los datos empresariales no se utilizan, en gran parte porque están atrapados en silos de datos o simplemente son demasiado difíciles de interpretar. Los datos organizados mediante técnicas de optimización de datos son más accesibles para los stakeholders, desde los equipos de datos hasta los usuarios empresariales. Esto ayuda a que más empleados generen perspectivas y apoyen decisiones estratégicas en toda la empresa.
Acceder a los datos correctos y procesarlos rápidamente es crítico para el análisis de datos en tiempo real y la toma de decisiones. Pero los volúmenes de datos pueden ralentizar el rendimiento del sistema y la velocidad de las consultas. Las técnicas de optimización de datos favorecen una recuperación acelerada y un procesamiento más rápido. Además, un rendimiento más rápido puede acelerar el servicio de atención al cliente, mejorando la experiencia del cliente.
El procesamiento y almacenamiento de datos puede resultar caro y difícil de planificar. Según una encuesta de 2025, el 62 % de los líderes empresariales afirmaron que sus organizaciones superaron sus presupuestos de almacenamiento en la nube el año anterior3. La optimización de datos incluye estrategias para gestionar conjuntos de datos, recursos informáticos y de almacenamiento para reducir costes.
Una mejor gestión de la capacidad de cálculo y el almacenamiento no solo reduce los costes; los recursos que se ahorran gracias a la optimización de los datos pueden destinarse a facilitar la expansión de las iniciativas basadas en datos y la innovación. Estos ahorros podrían eliminar un obstáculo importante para los líderes empresariales que pretenden implementar estrategias de datos más sofisticadas: según una encuesta de 2025, las “limitaciones de recursos” eran uno de los principales desafíos a los que se enfrentaban los CDO4.
La mejora de la calidad de los datos mediante la optimización de los datos significa una mayor precisión y puntualidad, que suelen formar parte de los requisitos reglamentarios, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. También ayuda a evitar el almacenamiento innecesario de registros redundantes, lo que mitiga los riesgos de seguridad.
Las técnicas de optimización de datos ayudan a mejorar la usabilidad y la eficiencia de las cargas de trabajo de datos en puntos clave del ciclo de vida de los datos, como el almacenamiento de datos, su transformación y el uso de los mismos.
La optimización del almacenamiento de datos consiste, entre otras cosas, en reducir el espacio de almacenamiento necesario para las tablas de datos y los índices. También abarca estrategias para utilizar diferentes opciones de almacenamiento para distribuir los datos de forma más eficaz y rentable.
Se produce una mejora significativa de la calidad de los datos durante la ejecución satisfactoria de los procesos de transformación de datos y limpieza de datos.
La transformación de datos es la conversión de datos sin procesar en un formato y estructura unificados. El primer paso de la transformación de datos es la limpieza de datos. También llamada limpieza o depuración de datos, es la identificación y corrección de errores e incoherencias en los conjuntos de datos.
Las técnicas clave de limpieza de datos incluyen:
Para abordar la mala calidad de los datos en el entrenamiento de modelos de IA, los investigadores suelen recurrir a medidas adicionales para mejorar la calidad de los conjuntos de datos de entrenamiento, incluidos el aumento de datos y la generación de datos sintéticos.
La gestión de metadatos es la organización y el uso de metadatos para mejorar la accesibilidad y la calidad de los datos.
Algunos ejemplos de metadatos son:
La optimización de consultas acelera la ejecución de consultas (la recuperación y manipulación de datos) en bases de datos SQL y NoSQL al mismo tiempo que minimiza el uso de recursos como la memoria y la CPU. Aunque las técnicas de optimización de consultas varían en función del tipo de base de datos, entre las más comunes se incluyen:
Elegir el motor de consultas adecuado, adaptado a las necesidades, también puede ser un factor clave para la optimización de las consultas, ya que cada motor puede resultar más adecuado para distintos tipos de cargas de trabajo de datos. Por ejemplo, Presto C++ se puede utilizar para consultas de alto rendimiento y baja latencia en grandes conjuntos de datos, mientras que Spark funciona bien para tareas complejas y distribuidas.
Otras técnicas implementadas para la optimización de datos incluyen el procesamiento paralelo (desglosar las tareas de proceso de datos en partes más pequeñas para que se realicen simultáneamente en varios procesadores); control de acceso basado en reglas, o RBAC (limitar el acceso a datos confidenciales, lo que ayuda a prevenir la pérdida accidental de datos y las vulneraciones de datos intencionales); y visualización de datos (la representación gráfica de datos para ayudar en el análisis de datos).
La optimización de datos puede considerarse un componente de la gestión de datos, o bien una práctica complementaria. En última instancia, lo que importa es que la optimización de los datos permita una gestión de datos más eficaz al mejorar la calidad y la accesibilidad de los datos que se gestionan.
El gobierno de datos es una disciplina de gestión de datos que ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de datos mediante la definición y la implementación de políticas, normas de calidad y procedimientos para la recopilación, la propiedad, el almacenamiento, el procesamiento y el uso de los datos. Como tal, puede admitir diversas técnicas de optimización de datos.
Por ejemplo, el programa de gobierno de datos de una organización puede establecer métricas de calidad de los datos para medir el progreso hacia la mejora de la calidad de los datos y establecer políticas de retención de datos que ayuden a optimizar el almacenamiento de datos.
Las herramientas para la optimización de datos van desde soluciones específicas hasta plataformas integrales, que normalmente presentan características con IA que reducen los procesos manuales y apoyan la eficiencia operativa.
Las herramientas de limpieza de datos con IA pueden identificar automáticamente patrones, anomalías e incoherencias en los datos de origen. Los modelos de IA basados en reglas o aprendidos también pueden consolidar o eliminar duplicados al decidir qué registro debe “sobrevivir” en función de la precisión, la actualidad o la fiabilidad. Los modelos de IA pueden automatizar la creación y aplicación de reglas de limpieza de datos aprendiendo de las correcciones históricas y de los comentarios de los usuarios.
Las herramientas de observabilidad de datos permiten la monitorización automática, las alertas de clasificación, el análisis de la causa raíz y el seguimiento del linaje de datos y los acuerdos de nivel de servicio (SLA), lo que ayuda a los profesionales a entender la calidad de los datos de principio a fin. Estas herramientas permiten a los equipos detectar problemas como valores perdidos, registros duplicados o formatos incoherentes en una fase temprana, antes de que afecten a las dependencias posteriores, lo que agiliza la identificación y resolución de problemas.
Las herramientas de gobierno de datos ayudan a las empresas a aplicar las políticas establecidas a través de los programas de gobierno de datos, incluidas las políticas que respaldan la optimización de datos. Las capacidades comunes de las soluciones de gobierno de datos incluyen el descubrimiento y la clasificación automáticas de los datos, la aplicación de las normas de protección de datos y los controles de acceso basados en funciones, y características que respaldan los requisitos de protección y cumplimiento de los datos.
Las soluciones de nube híbrida ofrecen un enfoque “mix-and-match” para el almacenamiento de datos, con plataformas de nube pública, entornos de nube privada y on-premises disponibles para ayudar a las organizaciones a almacenar los datos de forma flexible, escalable y rentable.
Las organizaciones pueden elegir la opción de almacenamiento más adecuada y rentable para satisfacer sus necesidades empresariales y transferir las cargas de trabajo de datos según sea necesario. Los enfoques multinube híbridos ofrecen una flexibilidad adicional, ya que las empresas pueden utilizar servicios de más de un proveedor de nubes.
Un lakehouse de datos es una plataforma de datos que combina el almacenamiento de datos flexible de los data lakes con las capacidades de análisis de alto rendimiento de los almacenes de datos. Los lakehouses de datos utilizan el almacenamiento de datos en la nube para un almacenamiento rápido y de bajo coste en una amplia gama de tipos de datos.
Además, su arquitectura híbrida elimina la necesidad de mantener varios sistemas de almacenamiento de datos, por lo que su funcionamiento resulta menos costoso. Las características de las soluciones líderes incluyen múltiples motores de consulta para una ejecución eficiente de consultas y capacidades integradas para gobierno de datos, limpieza de datos y observabilidad.
Las estrategias y herramientas de optimización de datos pueden mejorar la eficacia y el rendimiento en diversos campos y sectores.
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