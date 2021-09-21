¿Qué es la utilización de recursos?

La monitorización de la utilización de un equipo y el seguimiento de la productividad del rendimiento individual proporciona a los gestores de proyectos uno de los KPI clave para una planificación eficaz de los recursos. Estos cálculos ayudan a determinar si un recurso a tiempo completo o parcial está sobreutilizado o infrautilizado.

La sobreutilización (por ejemplo, trabajar más horas de las disponibles) puede provocar el agotamiento de los empleados. La infrautilización (por ejemplo, trabajar menos de las horas disponibles) puede provocar retrasos imprevistos.

Una fórmula típica de utilización de recursos se calcula dividiendo el tiempo real o asignado por la capacidad de los recursos. Los gestores de proyectos pueden ajustar esta fórmula para obtener una tasa de utilización que se mida en horas, días o porcentaje.

Una tasa de utilización permite a los gestores de proyectos realizar un seguimiento del rendimiento de los recursos y crear un plan de proyecto de utilización de recursos. Los gestores de recursos pueden calcular las tareas facturables en nuevos proyectos y participar en la planificación estratégica de la capacidad.