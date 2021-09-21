¿Qué es la utilización de recursos?

La utilización de recursos es un KPI que mide el rendimiento y el esfuerzo durante una cantidad de tiempo (o capacidad) disponible. La utilización óptima de recursos permite a los gestores de proyectos prever la disponibilidad de recursos en múltiples categories. Este conocimiento permite a los equipos planificar estratégicamente los horarios de su personal y realizar esfuerzos correctivos en tiempo real para garantizar la salud óptima de los nuevos proyectos.
La monitorización de la utilización de un equipo y el seguimiento de la productividad del rendimiento individual proporciona a los gestores de proyectos uno de los KPI clave para una planificación eficaz de los recursos. Estos cálculos ayudan a determinar si un recurso a tiempo completo o parcial está sobreutilizado o infrautilizado.
La sobreutilización (por ejemplo, trabajar más horas de las disponibles) puede provocar el agotamiento de los empleados. La infrautilización (por ejemplo, trabajar menos de las horas disponibles) puede provocar retrasos imprevistos.
Una fórmula típica de utilización de recursos se calcula dividiendo el tiempo real o asignado por la capacidad de los recursos. Los gestores de proyectos pueden ajustar esta fórmula para obtener una tasa de utilización que se mida en horas, días o porcentaje.
Una tasa de utilización permite a los gestores de proyectos realizar un seguimiento del rendimiento de los recursos y crear un plan de proyecto de utilización de recursos. Los gestores de recursos pueden calcular las tareas facturables en nuevos proyectos y participar en la planificación estratégica de la capacidad.
Los beneficios de medir el rendimiento de los recursos y obtener visibilidad en tiempo real de la utilización pueden aprovecharse en toda la empresa para obtener una ventaja competitiva. Un plan de utilización de recursos exitoso puede hacer lo siguiente:
Supervisar la programación de recursos y calcular las tasas de utilización sin la herramienta de gestión de recursos adecuada puede consumir un tiempo valioso. Esto es especialmente cierto cuando se intenta optimizar entornos y obtener métricas para múltiples recursos manualmente.
La utilización tradicional de los recursos ha evolucionado a medida que ha aumentado la complejidad de los entornos de infraestructura de TI. La aceleración hacia la automatización impulsada por la inteligencia artificial en sectores como los servicios financieros, los seguros y la sanidad, junto con la creciente complejidad de los entornos de nube híbrida, crea aplicaciones complejas y distribuidas que ahora están más allá de la escala humana para gestionarlas tradicionalmente.
Los equipos de operaciones de TI no pueden permitirse perder su valioso tiempo persiguiendo problemas debido a la toma de decisiones aislada y a la sobreasignación de recursos de aplicaciones. las organizaciones de TI, entre otras que están experimentando transformaciones digitales, pueden obtener un beneficio de una herramienta de software inteligente de gestión de recursos de aplicaciones que proporciona informes de utilización en tiempo real y métricas de gestión de proyectos a una escala más allá de lo que los humanos solos pueden lograr.
La Turbonomic Application Resource Management proporciona una solución de software con IA que ahorra tiempo y aumenta la productividad al permitir a los equipos aprovechar los datos de sus aplicaciones y generar acciones inteligentes y automatizadas de recursos en un entorno de cloud híbrido full stack.
Un beneficio clave en la transformación de ITOps en AIOps, la gestión de recursos de aplicaciones mejora el rendimiento de las aplicaciones y monitoriza, gestiona y determina la utilización exitosa de los recursos de las aplicaciones.
Los directores de sistemas de información y los equipos de DevOps pueden lograr la utilización exitosa de los recursos a través de una solución de gestión de recursos de aplicaciones que monitoriza y optimiza las aplicaciones, gestiona infraestructuras complejas, genera análisis en tiempo real y ofrece la información fiable sobre las aplicaciones necesaria para tomar medidas automatizadas inteligentes.
