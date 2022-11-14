Cierre la brecha de habilidades de alfabetización en datos con la narración de datos

Ser una organización basada en datos va mucho más allá de construir una arquitectura de datos moderna. Con grandes cantidades de datos que fluyen a través de la empresa, el desafío radica en dar sentido a toda esa información compleja para que todos, no solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning, puedan interpretarla para una mejor toma de decisiones.
Para los CDO y otros líderes dentro de diferentes líneas de negocio, esto significa fomentar una cultura que priorice la alfabetización en datos: la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos. Con demasiada frecuencia, los datos se presentan en cifras misteriosas que son difíciles de entender para las principales partes interesadas. De hecho, la pobre alfabetización en datos es el segundo mayor obstáculo interno para el éxito de la oficina del CDO, según la encuesta anual de directores de datos de Gartner de 2021 (enlace externo a ibm.com).
Para lograr una correcta alfabetización de datos, las organizaciones tienen que hacer que los datos sean más accesibles para los expertos no técnicos. Esto significa alejarse de cuadros confusos, paneles de control, gráficos y elementos visuales complicados. En cambio, las organizaciones necesitan humanizar los datos y la IA creando historias visualmente atractivas que conecten con las personas y transformen los datos en conocimiento accionable que impulse los resultados empresariales.
Entre en la narración de datos, la capacidad de transmitir datos no solo con números, sino también con narrativas y elementos visuales atractivos. Crear un contexto narrativo es importante, porque da vida a los datos y garantiza que el mensaje que transmite sea significativo y relevante. Añadir elementos de visualización de datos mejora la historia y hace que grandes cantidades de datos sean más digeribles. Cuando se hace bien, la narración de datos puede ser una herramienta poderosa para comunicar y desmitificar la ciencia de datos.
Aunque las organizaciones suelen depender de una combinación de diseñadores de UX/IU y especialistas en BI, cuando las partes interesadas no técnicas de la empresa empiezan a desarrollar habilidades de narración de datos, puede haber una reacción en cadena entre los equipos, las LOB y la organización en su conjunto. En ese momento, una persona con habilidades de narración de datos liderará a un grupo de personas para tomar una mejor decisión basada en datos. Pero esas personas conocedoras de datos también pueden transmitir sus conocimientos a otros compañeros de trabajo e inspirar a sus compañeros de equipo a perfeccionar sus habilidades de narración de datos y dar forma a sus propios flujos de trabajo.
Esto ayuda a cultivar desde dentro una cultura de colaboración basada en los datos que permite a los equipos empresariales acceder a las fortalezas y habilidades de todos para resolver mejor los problemas e innovar con mayor rapidez.
Con demasiada frecuencia, las partes interesadas de la empresa siguen ciegamente los datos creados por los algoritmos. Para asegurarse de que esto no ocurre, las organizaciones necesitan expertos críticos que puedan desafiar esos algoritmos haciendo preguntas críticas sobre los datos e interpretándolos correctamente. Comprender y contar historias con datos es una parte fundamental para garantizar que los empleados sigan pensando críticamente sobre los datos, cuestionándolos e interpretándolos correctamente, porque incluye a más personas en la conversación.
La cultura unificada basada en datos resultante reúne a especialistas en visualización de datos, científicos de datos y desarrolladores de software, directivos ejecutivos y otros interesados, con el objetivo de que todos hablen un lenguaje común hecho de datos.
Para crear esta cultura de alfabetización en datos, las organizaciones pueden empezar por desarrollar una estrategia empresarial a nivel ejecutivo de las partes interesadas. Cuando la estrategia empresarial está clara, los líderes de datos como el CDO pueden diseñar una estrategia de datos que ayuda a alcanzar esos objetivos empresariales, incluyendo iniciativas de alfabetización en datos para asegurar la adopción y el éxito.
Lanzar iniciativas de alfabetización en datos y programas de narración de historias de datos ayudará a que todos, desde el equipo directivo hasta las otras partes interesadas, adquieran las habilidades necesarias para descubrir información, tendencias y patrones de datos relevantes para resolver problemas empresariales. La formación también permite a los equipos utilizar los datos como diferenciador competitivo.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
