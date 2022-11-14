Cierre la brecha de habilidades de alfabetización en datos con la narración de datos

Ser una organización basada en datos va mucho más allá de construir una arquitectura de datos moderna. Con grandes cantidades de datos que fluyen a través de la empresa, el desafío radica en dar sentido a toda esa información compleja para que todos, no solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning, puedan interpretarla para una mejor toma de decisiones.

Para los CDO y otros líderes dentro de diferentes líneas de negocio, esto significa fomentar una cultura que priorice la alfabetización en datos: la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos. Con demasiada frecuencia, los datos se presentan en cifras misteriosas que son difíciles de entender para las principales partes interesadas. De hecho, la pobre alfabetización en datos es el segundo mayor obstáculo interno para el éxito de la oficina del CDO, según la encuesta anual de directores de datos de Gartner de 2021 (enlace externo a ibm.com).

Para lograr una correcta alfabetización de datos, las organizaciones tienen que hacer que los datos sean más accesibles para los expertos no técnicos. Esto significa alejarse de cuadros confusos, paneles de control, gráficos y elementos visuales complicados. En cambio, las organizaciones necesitan humanizar los datos y la IA creando historias visualmente atractivas que conecten con las personas y transformen los datos en conocimiento accionable que impulse los resultados empresariales.