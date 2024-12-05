¿Qué es el almacenamiento en la nube híbrida?

La nube híbrida mezcla el almacenamiento en la nube pública con el almacenamiento en las instalaciones y facilita la transferencia de activos de datos entre los dos tipos de entornos. Esto proporciona flexibilidad a las organizaciones, permitiéndoles utilizar sus servicios en las instalaciones en estrecha orquestación con cloud computing.
El almacenamiento en la nube híbrida es único en que permite a los usuarios decidir dónde deben almacenarse los activos de datos para ayudar a garantizar la continuidad del negocio y la protección de datos continuas. El tipo de infraestructura de almacenamiento que se elija para su uso dentro de una arquitectura de nube híbrida depende en gran medida de la naturaleza de los datos que vaya a contener.
Para los datos más sensibles de una empresa, existe almacenamiento in situ para los activos que requieren la máxima seguridad. Para datos menos críticos, la mayoría de las cargas de trabajo pueden gestionarse bien como recursos en la nube pública.
Este tipo de modelo híbrido se presta bien para mezclar y combinar elementos dispar. Las soluciones de nube híbrida no solo contienen nubes públicas y nubes privadas, sino también centros de datos ubicados en las instalaciones o en ubicaciones «Edge».
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Como la mayoría de las formas de almacenamiento de datos, el concepto de nube híbrida no es especialmente difícil de comprender. El almacenamiento en la nube híbrida es esencialmente un mecanismo de almacenamiento de tipo convertible que permite gestionar los datos y ubicarlos donde tenga más sentido, ya sea en un servidor en las instalaciones o en una inmensa nube pública.
Dado que aquí hay dos entornos en funcionamiento, debe haber algún tipo de dispositivo que mantenga la coherencia en ambos entornos, especialmente después de realizar cualquier cambio que pueda afectar a un entorno. Se pone en funcionamiento algún tipo de mecanismo de sincronización de datos para ayudar a garantizar que los entornos gemelos se reflejen entre sí. Los métodos de sincronización de datos incluyen programas de software de sincronización de datos dedicados que permiten la sincronización de datos entre diferentes tipos de sistemas. Los servicios de almacenamiento en la nube que actualizan los datos en varios dispositivos para sus usuarios tipifican los dispositivos que se dedican a la sincronización de datos.
Del mismo modo, es necesario que exista un tipo de portal a través del cual se intercambie libremente el almacenamiento de datos entre los dos tipos de sistemas. Una pasarela de datos cumple este propósito, permitiendo la transferencia protegida de datos.
Se puede decir que los archivos en tal estado de transferencia están "en preparación", lo que indica que el archivo o sistema se encuentra en un estado preparatorio antes de activarse por completo. La expresión suele referirse a un conjunto de datos concreto que se prepara para su posterior análisis mediante procesos de gestión de datos.
Muchas organizaciones definen un sistema de políticas y normas sobre su gestión de datos, articulando las normativas de cumplimiento, los permisos de acceso e importantes consideraciones presupuestarias.
Cinco procesos principales de almacenamiento de datos dominan el almacenamiento en la nube híbrida y sus diversos entornos de almacenamiento.
La gestión de datos puede abarcar varias actividades relacionadas, como la comprobación del uso, el establecimiento de controles de acceso y la ejecución de políticas de ciclo de vida de los datos. Suele utilizar una consola de gestión unificada para mantener los controles de los datos, tanto si se encuentran en las instalaciones como en el almacenamiento en la nube.
La nube híbrida ofrece la posibilidad de ubicar los datos en niveles de almacenamiento únicos, que pueden asignarse en función de diversos atributos. La estratificación de datos puede ser para acceso a datos con menos frecuencia (y que normalmente se almacenar en la nube) o para datos que se necesitan inmediatamente y se mantienen en el sitio.
Data replication se realiza como medida de protección para mantener una redundancia activa y continua. También ayuda a mantener una protección activa contra la pérdida de datos mediante la preparación para la recuperación ante desastres.
La migración de datos implica la transferencia de cargas de trabajo de datos entre en las instalaciones, el almacenamiento in situ y las nubes públicas. Las razones que motivan tal mover pueden incluir medidas de reducción de costes y preocupaciones sobre acceso o políticas relacionadas con los ciclos de vida de los datos.
Al igual que mantener un grupo de instrumentos musicales ajustados, la sincronización de datos funciona para mantener la consistencia de los datos independientemente de las ubicaciones de almacenamiento que se utilicen. La sincronización de datos ayuda a garantizar que los cambios de datos se ejecuten en todo el sistema.
Las organizaciones que utilizan almacenamiento en la nube híbrida a menudo se enfrentan a las preguntas de cómo y dónde almacenar diferentes tipos de datos, especialmente a la hora de encontrar la forma más segura de proteger los datos sensibles. Hay un par de pautas a tener en cuenta.
Esto puede incluir datos operativos en tiempo real que requieren acceso inmediato y baja latencia (como los que se pueden encontrar en los sistemas de control industrial) o datos que deben mantenerse bajo estrictos controles debido a las estrictas exigencias de cumplimiento normativo (como los registros de salud de los empleados que requieren salvaguardas HIPAA).
Esto también puede incluir grandes conjuntos de datos de alto rendimiento o incluso información de misión crítica que es esencial para la continuación de la empresa durante las operaciones de emergencia.
Dónde almacenar: cualquier información de este tipo probablemente deba mantenerse en las instalaciones, ya sea en servidores físicos o en redes privadas.
Estamos hablando de datos que están libres de información de identificación personal (PII) e información que no revela confidencialidades comerciales sensibles. Esto generalmente significa datos que se han considerado "seguros" para su distribución pública y consumo general, como materiales de marketing.
Debe tenerse en cuenta que, aunque estos materiales se consideren adecuados para su almacenamiento en nubes públicas, la empresa sigue necesitando proteger estos datos mediante medidas de cifrado y controles de acceso.
Dónde almacenar: Los datos “seguros” de la empresa generalmente se pueden mantener de forma segura a través de nubes públicas, incluidos los datos de copia de seguridad guardados para crear redundancias.
Gracias a la naturaleza mixta del almacenamiento en la nube híbrida, optar por un modelo de nube híbrida tiene muchas ventajas:
A pesar de ofrecer numerosos beneficios, el almacenamiento en la nube híbrida tiene su parte de problemas potenciales, la mayoría de los cuales son subproductos de la naturaleza complicada del almacenamiento en la nube híbrida:
Existen numerosas formas en las que una Organización puede obtener servicios considerables implementando almacenamiento en la nube híbrida. Estos son algunos de los casos de uso más comunes:
Muchos proveedores de servicios en la nube apoyan y atienden este mercado en expansión. Estas son algunas de las principales soluciones de almacenamiento en la nube híbrida.
AWS ofrece cuatro productos dedicados a los servicios de almacenamiento en la nube híbrida. Estos programas ofrecen data backup automatizadas y aplicación que aceleran las transferencias de datos desde los sistemas en las instalaciones a AWS. Sus otros programas proporcionan pasarelas de almacenamiento y optimizan las transferencias de archivos entre empresas para ofrecer acceso a datos de baja latencia.
El producto de almacenamiento en la nube híbrida de IBM se especializa en la gestión de cargas de trabajo portátiles, permitiendo a los usuarios implementar arquitecturas en la nube en las instalaciones y extenderlas de manera fluida a entornos de nube pública. El sistema de modernización de aplicaciones de IBM depende de las políticas de gestión del ciclo de vida de los datos para evitar la acumulación excesiva de datos de copia de seguridad en la nube.
Microsoft Azure aborda el almacenamiento en la nube híbrida con servicios a sus propios centros de datos locales. El programa de Azure fomenta un entorno estable y coherente entre la nube pública y la infraestructura local, admitiendo las mismas herramientas de gestión e interfaces de programación de aplicaciones (API). Azure también proporciona herramientas de gestión para los activos en las instalaciones.
Al operar con Microsoft Azure, los usuarios de Microsoft Windows pueden beneficiarse de las características de Azure dedicadas al almacenamiento en la nube híbrida. Estos programas de Windows permiten a los usuarios acceder a datos en la nube a través de unidades de red locales, gestionar transferencias de datos de computación de alto rendimiento (HPC) y ofrecer una interfaz central para gestionar el almacenamiento en las instalaciones.
Al igual que con otros proveedores de almacenamiento en la nube híbrida, las soluciones de almacenamiento de NetApp dependen de garantizar que se cree una plataforma que permita a los usuarios monitorizar fácilmente y mover libremente sus activos de datos. Uno de sus productos utiliza un diseñode "tejido de datos" para permitir el libre flujo de datos entre los sitios locales y la infraestructura en la nube. Otros productos ofrecen precios de pago por uso y amplia escalabilidad.
VMware utiliza una arquitectura de centro de datos definido por software (SDDC) que permite que exista un entorno de almacenamiento unificado a través de diferentes plataformas en la nube. Uno de sus productos está especializado en virtualización de red, mientras que otro permite el almacenamiento distribuido entre hosts. VMware tiene asociaciones con otros proveedores de servicios en la nube, por lo que los usuarios pueden dar rienda suelta a sus talentos de VMware en la nube pública.
Conozca en profundidad cómo la nube híbrida combina entornos de nube privada y pública para mejorar su negocio. Descubra sus componentes, beneficios y casos de uso, y vea cómo puede impulsar la transformación y la innovación en su organización.
Descubra cómo los contenedores revolucionan la forma en que las empresas desarrollan, implementan y gestionan las aplicaciones. Descubra por qué esta tecnología cambia las reglas del juego en cuanto a escalabilidad, seguridad y eficiencia en el panorama informático actual.
Descargue el informe de validación económica de ESG para descubrir cómo IBM Storage FlashSystem incrementa la protección de datos, da soporte a la continuidad del negocio y reduce los costes. Descubra cómo puede salvaguardar los datos de su organización frente a las ciberamenazas y garantizar una rápida recuperación durante acontecimientos críticos.
IBM Storage Ceph es una distribución respaldada por IBM de la plataforma Ceph de código abierto que proporciona almacenamiento masivo escalable de objetos, bloques y archivos en un único sistema.
Acceda a los servicios de almacenamiento en la nube para obtener soluciones de almacenamiento de datos escalables, seguras y rentables.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Transforme la manera en que gestiona, almacena y desbloquea el valor de sus datos. Las soluciones de almacenamiento con IA y basadas en la nube de IBM están diseñadas para satisfacer las demandas de las cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de datos y acelerar los resultados empresariales.