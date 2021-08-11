El propósito de este documento es establecer una promesa pública de nuestro equipo a otros para mantener una alta calidad de los datos dentro de parámetros precisos. Esperamos que esto genere comprensión, nos ayude a trabajar juntos y mantenga a nuestros equipos mutuamente responsables.

Nuestro compromiso: entregaremos datos de ventas con una puntuación de calidad de datos de al menos el 95 % antes de las 5:00 ET todos los días para que el equipo pueda responder a preguntas como “¿Cuáles fueron las ventas de ayer?”. Acusaremos recibo de todas las solicitudes en el plazo de un día hábil y las clasificaremos en tiques simples y complejos. Resolveremos las solicitudes simples en un plazo de tres días hábiles y las complejas en un plazo de dos semanas.

Mediremos la calidad de los datos comparando los KPI de entrega de datos, como las horas de inicio y finalización de la ejecución, el recuento de registros y la proporción de nulos a registros, y las puntuaciones de distribución y desviación con los estándares predefinidos de frescura, integridad y fidelidad de los datos.

Si no cumplimos un SLA de datos, en un plazo de tres días hábiles, nuestro equipo publicará una disculpa pública asumiendo la responsabilidad, explicando por qué ha ocurrido y las medidas precisas que estamos tomando para solucionarlo.

Para cumplir esta promesa, necesitamos su ayuda. Nuestro equipo necesita orientación oportuna, aportaciones y un feedback claro sobre cómo se utilizan los datos, así como un aviso con al menos cuatro semanas de antelación de cualquier cambio complejo que se solicite.

Envíen todas sus preguntas, comentarios e inquietudes a data-eng@team.com.

Con determinación,

– Su equipo de Ingeniería de Datos