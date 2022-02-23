Gestionar los datos es como correr una maratón. Muchos factores determinan el resultado final, y es un proceso largo. Sin embargo, supongamos que un corredor tropieza y se lastima el tobillo en ese primer kilómetro. En ese caso, no completará con éxito el maratón. Del mismo modo, si los datos no se monitorizan desde el momento de su ingestión, el resto del pipeline se verá afectado negativamente.

¿Cómo podemos garantizar el gobierno de datos durante este primer kilómetro del viaje de los datos?

Los datos entran en el pipeline desde varias fuentes: API externas, retiradas de datos de proveedores externos, extracción de una base de datos y otras. La monitorización de los datos en los puntos de ingesta garantiza que los ingenieros de datos puedan obtener una observabilidad proactiva de los datos que llegan.

Esto les permite gestionar y corregir datos para asegurar que el proceso sea saludable y fiable desde el principio.

Al obtener una observabilidad proactiva de los pipelines de datos, los ingenieros de datos pueden: