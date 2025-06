Los data marts, los almacenes de datos y los data lakes son repositorios centrales de datos cruciales, pero satisfacen diferentes necesidades dentro de una organización.

Un almacén de datos es un sistema que agrega datos de múltiples fuentes en un único almacén de datos central y coherente para respaldar la minería de datos, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning, lo que, en última instancia, puede mejorar los análisis sofisticados y la inteligencia empresarial. A través de este proceso de recopilación estratégica, las soluciones de almacén de datos consolidan los datos de las diferentes fuentes para que estén disponibles de una manera unificada.

Un data mart (como ya se ha mencionado anteriormente) es una versión enfocada de un almacén de datos que contiene un subconjunto más pequeño de datos importantes y necesarios para un solo equipo o un grupo selecto de usuarios dentro de una organización. Un data mart se construye a partir de un almacén de datos existente (u otras fuentes de datos) a través de un procedimiento complejo que involucra múltiples tecnologías y herramientas para diseñar y construir una base de datos física, llenarla con datos y configurar protocolos intrincados de acceso y gestión.

Si bien es un proceso desafiante, permite que una línea de negocio descubra información más específica más rápido que trabajar con un conjunto de datos de almacén de datos más amplio. Por ejemplo, los equipos de marketing pueden beneficiarse de la creación de un data mart a partir de un almacén existente, ya que sus actividades suelen realizarse de forma independiente del resto de la empresa. Por lo tanto, el equipo no necesita acceder a todos los datos de la empresa.

Un data lake también es un repositorio de datos. Un data lake proporciona un almacenamiento masivo de datos no estructurados o sin procesar alimentados a través de múltiples fuentes, pero la información aún no ha sido procesada ni preparada para su análisis. Al poder almacenar los datos sin procesar, los data lake son más accesibles y rentables que los almacenes de datos. No es necesario limpiar y procesar los datos antes de ingerirlos.

Por ejemplo, los gobiernos pueden utilizar la tecnología para rastrear los datos sobre el comportamiento del tráfico, el consumo de energía y las vías fluviales, y almacenarlos en un data lake mientras descubren cómo utilizar los datos para crear "ciudades más inteligentes" con servicios más eficientes.