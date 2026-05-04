Cómo automatizar los pipelines de datos: una guía de 10 pasos

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Históricamente, los pipelines de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y entregarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recogen, preparan, cocinan y monitorizan cuidadosamente, cada paso se maneja secuencialmente por una sola persona.

Si bien este modelo sigue definiendo muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de proceso de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.  

Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con antelación, las estaciones especializadas se encargan de diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de confiar en un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer outputs consistentes y escalables en todos los entornos.

10 pasos para automatizar los pipelines de datos

Aunque no hay dos implementaciones iguales, la mayoría implica una serie de pasos coordinados que guían los datos a lo largo de su ciclo de vida mientras se adaptan a las necesidades cambiantes de los datos. Cada paso puede automatizarse de forma independiente dentro de una pila de datos, pero la verdadera automatización del pipeline surge cuando estas funciones trabajan juntas de forma coordinada.

Los siguientes pasos exploran formas de automatizar cada etapa del pipeline de datos, centrándose en la intención, los enfoques de implementación y los resultados resultantes:

  1. Definir los objetivos de los datos
  2. Identificar y perfilar las fuentes de datos
  3. Diseñar la arquitectura del pipeline
  4. Ingerir y validar los datos
  5. Desarrollar una lógica de transformación
  6. Almacenar y organizar datos
  7. Orquestar y programar flujos de trabajo
  8. Añadir monitorización y alertas
  9. Garantizar la escalabilidad y el rendimiento
  10. Poner en marcha, mantener y perfeccionar

1. Definir los objetivos de los datos

Intención:
comience definiendo claramente lo que se pretende lograr con el pipeline. Los pipelines modernos soportan una variedad de casos de uso, desde análisis de datos y machine learning hasta flujos de trabajo automatizados y toma de decisiones en tiempo real. Establecer el propósito del pipeline al inicio de la implementación ayuda a definir el alcance y los procesos de datos para pasos futuros.

Implementación:
para alinearse con los objetivos de datos, los equipos deben:

  • Definir cómo se utilizarán los datos en análisis, ciencia de datos y sistemas operativos, incluyendo casos de uso clave y stakeholders
  • Alinee los pipelines con las estrategias de gestión de datos y los objetivos empresariales para garantizar que apoyan resultados cuantificables.
  • Tener en cuenta las dependencias de los datos y las posibles restricciones descendentes desde el principio, incluida la forma en que los cambios en los sistemas ascendentes pueden afectar a los outputs

Resultado:

Toma de decisiones basada en datos

Conectar los outputs del pipeline a casos de uso específicos garantiza que el sistema informe las decisiones empresariales
Diseño más eficiente de los pipelines

Unos objetivos claros reducen la necesidad de volver a trabajar en el proyecto, ya que orientan las decisiones sobre la arquitectura y las herramientas en las primeras fases del proceso

2. Identificar y perfilar las fuentes de datos

Intención:
una vez definidos los objetivos, las organizaciones deben determinar dónde viven los datos relevantes y establecer conexiones entre los sistemas. Las fuentes de datos incluyen bases de datos estructuradas y transaccionales, así como fuentes multimodales y no estructuradas, como texto, imágenes, audio y prácticamente cualquier sistema que genere o almacene datos. 

Puesta en práctica:
para identificar y preparar las fuentes de datos, los equipos deberán:

  • Filtrar los conjuntos de datos en función de los objetivos y los casos de uso definidos para centrarse en los datos más relevantes, incluidos los nuevos
  • Clasificar y catalogar los activos de datos por tipo, sensibilidad, propiedad y uso para crear un inventario centralizado en el que se puedan realizar búsquedas.
  • Perfilar los conjuntos de datos para evaluar la estructura, la integridad, la frescura, la duplicación y la coherencia del esquema

Resultado:

Detección de datos más rápida

La exploración automatizada sustituye a las búsquedas manuales, lo que reduce el tiempo necesario para localizar los conjuntos de datos pertinentes
Mejora de la visibilidad de los datos

Los catálogos centralizados proporcionan una visión más completa y actualizada de los datos disponibles en todos los sistemas
Datos de fuentes más fiables

La creación de perfiles y la estandarización reducen los conflictos de esquemas y los problemas de integración posteriores

3. Diseñar la arquitectura del pipeline

Intención:
este paso determina cómo se moverán los datos desde los sistemas de origen hasta sus destinos previstos, definiendo el patrón central del pipeline y los requisitos operativos antes de que comience la implementación.

Implementación:
para diseñar la arquitectura del pipeline, los equipos deben:

  • Seleccionar la infraestructura de datos adecuada en la nube, la nube híbrida, la multinube o en local según la latencia, la escala, el coste y los requisitos de gobierno
  • Planificar la interoperabilidad en toda la pila de datos identificando las API, los conectores, las herramientas de integración de datos y los estándares de metadatos necesarios
  • Documentar las dependencias y la propiedad para que los equipos de datos e ingeniería puedan entender cómo interactúan los sistemas y quién es el responsable de cada parte del proceso
  • Defina los pipelines utilizando metadatos y configuraciones declarativas siempre que sea posible, lo que permitirá a los sistemas gestionar automáticamente las dependencias y adaptarse a los cambios sin una intervención manual constante

Resultado:

Reducción de problemas de integración

Mapear el movimiento de datos y las dependencias por adelantado ayuda a prevenir los cuellos de botella y los problemas de compatibilidad posteriores.
Un gobierno más fuerte

Definir pronto los requisitos de propiedad, controles de acceso y metadatos ayuda a apoyar el cumplimiento y la responsabilidad

4. Consumir y validar datos

Intención:
Los pipelines de ingesta de datos deben manejar grandes volúmenes de datos, capturando datos sin procesar de sistemas por lotes y plataformas de transmisión de datos en tiempo real. Las arquitecturas basadas en eventos procesan los datos a medida que se generan, por lo que los equipos de datos deben asegurarse de que los datos entrantes sean precisos y estén completos y listos para su uso posterior.

Implementación:
para ingerir y validar los datos, los equipos deben:

  • Ingerir datos sin procesar a escala de exportaciones programadas y plataformas de transmisión de datos en tiempo real como Kafka, asegurando una ingesta constante entre entornos
  • Utilizar patrones de carga incremental como la captura de datos de cambios (CDC) para procesar eficazmente las actualizaciones sin sobrecargar los sistemas fuente
  • Implementar mecanismos de control, como reintentos, almacenamiento en búfer y gestión de errores, para garantizar un rendimiento fiable del pipeline, reducir los cuellos de botella y conseguir que el pipeline sea más resiliente y tenga capacidad de autorreparación
  • Aplicar comprobaciones de validación durante la ingesta para detectar duplicados, valores que faltan e incoherencias de esquema a medida que los datos entran en el pipeline
  • Garantizar que los procesos de ingesta sean idempotentes, es decir, que produzcan resultados coherentes en ejecuciones repetidas, para evitar la duplicación de datos durante los reintentos o el reprocesamiento

Resultado:

Flujos de datos coherentes y fiables

La ingesta de datos automatizada garantiza que los datos entren en el sistema de forma repetible y fiable
Mejora de los controles de calidad de los datos

Una validación temprana reduce los errores antes de que se propaguen a las fases posteriores
Reducción de los gastos operativos

La automatización reduce al mínimo la intervención manual y contribuye a reducir los errores humanos

5. Desarrollar una lógica de transformación

Intención:
los datos sin procesar deben transformarse en formatos estructurados y utilizables que admitan casos de uso como análisis y machine learning. Este paso se centra en convertir los datos validados en outputs que los sistemas posteriores puedan interpretar y utilizar con eficacia.

Implementación:
para transformar los datos, los equipos deben:

  • Definir flujos de trabajo de transformación utilizando patrones ETL o ELT basados en la arquitectura del pipeline y los requisitos de procesamiento
  • Implementar transformaciones de datos utilizando herramientas y lenguajes como SQL, Python o marcos de procesamiento distribuido como Apache Spark
  • Estandarizar las transformaciones entre conjuntos de datos mediante plataformas como Data Build Tool (DBT) para garantizar la consistencia y reutilización entre flujos de trabajo
  • Limpiar y normalizar los datos para resolver incoherencias, estandarizar formatos y prepararlos para su uso posterior
  • Determinar la mejor estrategia de actualización: la actualización completa reprocesa todos los datos en cada ejecución, lo que garantiza la precisión, pero aumenta el coste y el tiempo de ejecución. El procesamiento incremental solo actualiza los datos nuevos o modificados, lo que mejora la eficiencia pero requiere medidas de seguridad para detectar los errores
  • Tener en cuenta el sesgo de datos y los desafíos de agregación a gran escala en los entornos distribuidos

Resultado:

Datos estructurados y utilizables

La transformación convierte los datos sin procesar en formatos coherentes que los sistemas posteriores pueden interpretar
Mejora de la coherencia de los datos

Los flujos de trabajo estandarizados reducen la variación entre conjuntos de datos y equipos
Decisiones más rápidas y basadas en datos

Los datos bien estructurados permiten un proceso de datos escalable y una business intelligence oportuna

6. Almacenar y organizar datos

Intención:
una vez transformados los datos, deben almacenarse y organizarse de manera que apoyen la escalabilidad, accesibilidad y reutilización a largo plazo entre sistemas.

Implementación:
para almacenar y organizar los datos, los equipos deben:

  • Implementar sistemas de almacenamiento en entornos, incluyendo plataformas nativas de la nube como Microsoft Azure e IBM Cloud o en infraestructuras locales
  • Organizar los datos en conjuntos de datos en capas utilizando patrones como arquitecturas de medallón (niveles de bronce, plata y oro) para separar los datos en bruto, limpios y curados

Resultado:

Almacenamiento de datos escalable y accesible

Sistemas bien estructurados como Snowflake e IBM® watsonx.data apoyan un acceso eficiente entre equipos y aplicaciones
Gobierno de datos mejorado

La gestión de metadatos y el linaje de datos pueden proporcionar visibilidad y control sobre cómo se utilizan los datos
Mayor reutilización de los activos de datos

Las capas de almacenamiento organizadas facilitan el uso compartido y la reutilización de los datos en distintos casos de uso

7. Orquestar y programar flujos de trabajo

Intención:
la orquestación coordina los flujos de trabajo en todo el ecosistema de datos, garantizando que las tareas se ejecuten en el orden correcto y en el momento adecuado.

Implementación:
para orquestar los flujos de trabajo de datos, los equipos deben:

  • Definir las dependencias del flujo de trabajo y el orden de ejecución utilizando grafos acíclicos dirigidos (DAG) para modelar cómo interactúan las tareas a lo largo del pipeline
  • Configurar herramientas de orquestación, incluidas herramientas de código abierto como Apache Airflow, Prefect o Dagster, para gestionar y programar flujos de trabajo de datos.
  • Habilitar el procesamiento paralelo y la programación tolerante a fallos para mejorar el rendimiento y garantizar que los flujos de trabajo puedan recuperarse de los fallos
  • Programar y activar flujos de trabajo en función de la hora, de eventos o de la disponibilidad de datos de fuentes anteriores
  • Integrar la orquestación con los flujos de trabajo CI/CD para respaldar una implementación controlada y repetible en todos los entornos
  • Coordinar la ejecución mediante herramientas de automatización, que permiten a los equipos de datos gestionar las operaciones de pipelines de principio a fin. En entornos avanzados, los agentes de IA pueden orquestar dinámicamente flujos de trabajo e interacciones de datos.

Resultado:

Ejecución coordinada de pipelines

La orquestación garantiza que las tareas se ejecuten en la secuencia correcta en todos los sistemas
Reducción de los cuellos de botella

El procesamiento paralelo y la gestión de dependencias mejoran la eficiencia general de los pipelines

8. Incorporar monitorización y alertas

Intención:
la monitorización rastrea el rendimiento de los pipelines a lo largo del tiempo, proporcionando visibilidad de los flujos de datos y sacando a la luz los problemas a medida que surgen. Este paso garantiza que los pipelines sigan siendo observables y respondan mientras operan en todos los sistemas.

Implementación:
para monitorizar y alertar sobre el rendimiento del pipeline, los equipos deben:

  • Capturar métricas clave como la frescura de los datos, el rendimiento y las tasas de error para medir el rendimiento del pipeline

  • Monitorizar las señales de calidad de los datos , como los desplazamientos de distribución y las tasas nulas, junto con las métricas del sistema

  • Instrumentalizar flujos de trabajo para generar señales que reflejen cómo se mueven los datos a través del sistema

  • Monitorizar tanto la infraestructura como las capas de datos para rastrear los problemas de rendimiento hasta su origen

  • Configurar alertas y umbrales para notificar a los equipos cuando las métricas se desvíen de los rangos previstos

  • Habilitar las alertas y el escalado en tiempo real para que los problemas puedan abordarse antes de que afecten a los procesos posteriores

Resultado:

Detección temprana de problemas

La monitorización y las alertas en tiempo real ayudan a identificar (y resolver) los problemas antes de que se propaguen por los sistemas
Mejora de la fiabilidad del pipeline

La visibilidad continua reduce el tiempo de inactividad y la degradación del rendimiento
Mayor transparencia operativa

La observabilidad proporciona una visión clara de cómo se mueven los datos y dónde se producen los problemas, lo que hace que la depuración sea más rápida y eficaz

9. Garantizar la escalabilidad y el rendimiento

Intención:
a medida que los pipelines se mueven a producción, deben ser capaces de escalar con volúmenes de datos crecientes y soportar un rendimiento consistente entre sistemas y usuarios.

Puesta en práctica:
para garantizar la escalabilidad y el rendimiento, los equipos deben:

  • Diseño para un proceso de datos escalable por la optimización de los pipelines para gestionar los crecientes volúmenes de datos y las cargas de trabajo en entornos distribuidos
  • Aprovechar los marcos de computación distribuida para mejorar el rendimiento y reducir la latencia
  • Implementar la gestión de la carga de trabajo y la asignación de recursos para equilibrar el rendimiento, el coste y la demanda del sistema
  • Tener en cuenta la simultaneidad y el aislamiento de la carga de trabajo en los equipos y las aplicaciones
  • Permitir un acceso eficiente a los datos en todos los sistemas para que las aplicaciones, los paneles de control y los modelos de machine learning puedan consumir datos en tiempo real

Resultado:

Acceso a datos y consumo más rápidos

Los pipelines optimizados apoyan las decisiones en tiempo real y las aplicaciones con capacidad de respuesta, al tiempo que proporcionan herramientas low-code y no-code para un acceso a datos democratizado
Utilización eficiente de los recursos

La gestión de la carga de trabajo ayuda a equilibrar el precio, el rendimiento y la escalabilidad

10. Poner en marcha, mantener y perfeccionar

Intención:
el paso final operacionaliza los datos activando acciones basadas en los outputs del pipeline y estableciendo bucles de feedback para mejorar continuamente el rendimiento a lo largo del tiempo.

Implementación:
para evolucionar los pipelines de datos, los equipos deben:

  • Activar acciones a partir de los outputs de los pipelines, como notificaciones, flujos de trabajo automatizados o actualizaciones del sistema en tiempo real
  • Integrar los pipelines con los sistemas posteriores, optimizando la automatización de principio a fin en todas las aplicaciones y ecosistemas de datos
  • Establecer bucles de feedback que capturen los resultados de las acciones impulsadas por pipelines y retroalimenten los resultados a los modelos, flujos de trabajo y lógica de proceso de datos para informar la toma de decisiones futuras
  • Implementar medidas de seguridad para evitar que las acciones automatizadas introduzcan efectos secundarios no deseados
  • Automatice las acciones correctivas en las implementaciones avanzadas para resolver los problemas sin intervención manual, lo que permite operaciones de pipelines cada vez más autónomas
  • Mantener y documentar la lógica del pipeline para garantizar la transparencia, la reproducibilidad y la resolución de problemas más sencilla
  • Iterar continuamente el rendimiento de los pipelines refinando los flujos de trabajo y adaptándose a los requisitos cambiantes

Resultado:

Automatización de extremo a extremo

Los pipelines se mueven más allá del procesamiento de datos y pasan a coordinar las acciones entre los sistemas sin intervención humana
Optimización continua

Los bucles de feedback permiten mejorar continuamente los modelos, los flujos de trabajo y el proceso de datos
Reducción de la intervención manual

La automatización hace que el esfuerzo humano pase de solucionar problemas a mejorar el rendimiento del sistema

Autores

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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