Históricamente, los pipelines de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y entregarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recogen, preparan, cocinan y monitorizan cuidadosamente, cada paso se maneja secuencialmente por una sola persona.
Si bien este modelo sigue definiendo muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de proceso de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.
Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con antelación, las estaciones especializadas se encargan de diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de confiar en un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer outputs consistentes y escalables en todos los entornos.
Aunque no hay dos implementaciones iguales, la mayoría implica una serie de pasos coordinados que guían los datos a lo largo de su ciclo de vida mientras se adaptan a las necesidades cambiantes de los datos. Cada paso puede automatizarse de forma independiente dentro de una pila de datos, pero la verdadera automatización del pipeline surge cuando estas funciones trabajan juntas de forma coordinada.
Los siguientes pasos exploran formas de automatizar cada etapa del pipeline de datos, centrándose en la intención, los enfoques de implementación y los resultados resultantes:
Intención:
comience definiendo claramente lo que se pretende lograr con el pipeline. Los pipelines modernos soportan una variedad de casos de uso, desde análisis de datos y machine learning hasta flujos de trabajo automatizados y toma de decisiones en tiempo real. Establecer el propósito del pipeline al inicio de la implementación ayuda a definir el alcance y los procesos de datos para pasos futuros.
Implementación:
para alinearse con los objetivos de datos, los equipos deben:
Resultado:
Conectar los outputs del pipeline a casos de uso específicos garantiza que el sistema informe las decisiones empresariales
Unos objetivos claros reducen la necesidad de volver a trabajar en el proyecto, ya que orientan las decisiones sobre la arquitectura y las herramientas en las primeras fases del proceso
Intención:
una vez definidos los objetivos, las organizaciones deben determinar dónde viven los datos relevantes y establecer conexiones entre los sistemas. Las fuentes de datos incluyen bases de datos estructuradas y transaccionales, así como fuentes multimodales y no estructuradas, como texto, imágenes, audio y prácticamente cualquier sistema que genere o almacene datos.
Puesta en práctica:
para identificar y preparar las fuentes de datos, los equipos deberán:
Resultado:
La exploración automatizada sustituye a las búsquedas manuales, lo que reduce el tiempo necesario para localizar los conjuntos de datos pertinentes
Los catálogos centralizados proporcionan una visión más completa y actualizada de los datos disponibles en todos los sistemas
La creación de perfiles y la estandarización reducen los conflictos de esquemas y los problemas de integración posteriores
Intención:
este paso determina cómo se moverán los datos desde los sistemas de origen hasta sus destinos previstos, definiendo el patrón central del pipeline y los requisitos operativos antes de que comience la implementación.
Implementación:
para diseñar la arquitectura del pipeline, los equipos deben:
Resultado:
Mapear el movimiento de datos y las dependencias por adelantado ayuda a prevenir los cuellos de botella y los problemas de compatibilidad posteriores.
Definir pronto los requisitos de propiedad, controles de acceso y metadatos ayuda a apoyar el cumplimiento y la responsabilidad
Intención:
Los pipelines de ingesta de datos deben manejar grandes volúmenes de datos, capturando datos sin procesar de sistemas por lotes y plataformas de transmisión de datos en tiempo real. Las arquitecturas basadas en eventos procesan los datos a medida que se generan, por lo que los equipos de datos deben asegurarse de que los datos entrantes sean precisos y estén completos y listos para su uso posterior.
Implementación:
para ingerir y validar los datos, los equipos deben:
Resultado:
La ingesta de datos automatizada garantiza que los datos entren en el sistema de forma repetible y fiable
Una validación temprana reduce los errores antes de que se propaguen a las fases posteriores
La automatización reduce al mínimo la intervención manual y contribuye a reducir los errores humanos
Intención:
los datos sin procesar deben transformarse en formatos estructurados y utilizables que admitan casos de uso como análisis y machine learning. Este paso se centra en convertir los datos validados en outputs que los sistemas posteriores puedan interpretar y utilizar con eficacia.
Implementación:
para transformar los datos, los equipos deben:
Resultado:
La transformación convierte los datos sin procesar en formatos coherentes que los sistemas posteriores pueden interpretar
Los flujos de trabajo estandarizados reducen la variación entre conjuntos de datos y equipos
Los datos bien estructurados permiten un proceso de datos escalable y una business intelligence oportuna
Intención:
una vez transformados los datos, deben almacenarse y organizarse de manera que apoyen la escalabilidad, accesibilidad y reutilización a largo plazo entre sistemas.
Implementación:
para almacenar y organizar los datos, los equipos deben:
Resultado:
Sistemas bien estructurados como Snowflake e IBM® watsonx.data apoyan un acceso eficiente entre equipos y aplicaciones
La gestión de metadatos y el linaje de datos pueden proporcionar visibilidad y control sobre cómo se utilizan los datos
Las capas de almacenamiento organizadas facilitan el uso compartido y la reutilización de los datos en distintos casos de uso
Intención:
la orquestación coordina los flujos de trabajo en todo el ecosistema de datos, garantizando que las tareas se ejecuten en el orden correcto y en el momento adecuado.
Implementación:
para orquestar los flujos de trabajo de datos, los equipos deben:
Resultado:
La orquestación garantiza que las tareas se ejecuten en la secuencia correcta en todos los sistemas
El procesamiento paralelo y la gestión de dependencias mejoran la eficiencia general de los pipelines
Intención:
la monitorización rastrea el rendimiento de los pipelines a lo largo del tiempo, proporcionando visibilidad de los flujos de datos y sacando a la luz los problemas a medida que surgen. Este paso garantiza que los pipelines sigan siendo observables y respondan mientras operan en todos los sistemas.
Implementación:
para monitorizar y alertar sobre el rendimiento del pipeline, los equipos deben:
Resultado:
La monitorización y las alertas en tiempo real ayudan a identificar (y resolver) los problemas antes de que se propaguen por los sistemas
La visibilidad continua reduce el tiempo de inactividad y la degradación del rendimiento
La observabilidad proporciona una visión clara de cómo se mueven los datos y dónde se producen los problemas, lo que hace que la depuración sea más rápida y eficaz
Intención:
a medida que los pipelines se mueven a producción, deben ser capaces de escalar con volúmenes de datos crecientes y soportar un rendimiento consistente entre sistemas y usuarios.
Puesta en práctica:
para garantizar la escalabilidad y el rendimiento, los equipos deben:
Resultado:
Los pipelines optimizados apoyan las decisiones en tiempo real y las aplicaciones con capacidad de respuesta, al tiempo que proporcionan herramientas low-code y no-code para un acceso a datos democratizado
La gestión de la carga de trabajo ayuda a equilibrar el precio, el rendimiento y la escalabilidad
Intención:
el paso final operacionaliza los datos activando acciones basadas en los outputs del pipeline y estableciendo bucles de feedback para mejorar continuamente el rendimiento a lo largo del tiempo.
Implementación:
para evolucionar los pipelines de datos, los equipos deben:
Resultado:
Los pipelines se mueven más allá del procesamiento de datos y pasan a coordinar las acciones entre los sistemas sin intervención humana
Los bucles de feedback permiten mejorar continuamente los modelos, los flujos de trabajo y el proceso de datos
La automatización hace que el esfuerzo humano pase de solucionar problemas a mejorar el rendimiento del sistema
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