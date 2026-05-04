Históricamente, los pipelines de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y entregarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recogen, preparan, cocinan y monitorizan cuidadosamente, cada paso se maneja secuencialmente por una sola persona.

Si bien este modelo sigue definiendo muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de proceso de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.

Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con antelación, las estaciones especializadas se encargan de diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de confiar en un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer outputs consistentes y escalables en todos los entornos.