¿Qué es OpenSearch?

OpenSearch, basado en Apache Lucene y derivado originalmente de Elasticsearch (otro motor de búsqueda y análisis), proporciona una arquitectura escalable y distribuida para casos de uso de búsqueda en tiempo real, observabilidad, análisis de registros y análisis de seguridad.

OpenSearch incluye paneles de control de OpenSearch para la visualización de datos y la monitorización de aplicaciones. También cuenta con un amplio ecosistema de plugins, interfaces de programación de aplicaciones (API) y clientes que dan soporte a los flujos de trabajo de análisis en los entornos de datos modernos.

Dado que se trata de un proyecto de código abierto con una hoja de ruta impulsada por la comunidad, las organizaciones pueden utilizar OpenSearch sin restricciones de licencia ni dependencia de un vendor lock-in. Su compatibilidad con versiones anteriores de Elasticsearch, junto con su marco de complementos extensible, permite a los equipos adoptar OpenSearch como un motor de análisis flexible para cargas de trabajo operativas, pipelines de machine learning y aplicaciones de búsqueda.