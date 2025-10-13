¿Qué es la telemetría?

La telemetría desempeña un papel clave en diversos sectores, como el sanitario, el aeroespacial, el automovilístico y el de la tecnología de la información (TI), ya que proporciona a las organizaciones conocimiento valioso sobre el rendimiento del sistema, el comportamiento de los usuarios, la seguridad y la eficiencia operativa. En sectores que dependen de activos físicos, como la agricultura, los servicios y el transporte, las organizaciones utilizan la telemetría para recoger medidas como la temperatura, la presión del aire, el movimiento y la luz. En el cuidado de la salud, los sistemas de telemetría pueden rastrear la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno.

En ambos casos, los instrumentos físicos y los sensores recopilan datos del mundo real y los envían a un repositorio central. Los datos a menudo se transmiten utilizando un protocolo de comunicación especializado como Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture o EtherNet/IP para su posterior análisis.

Sin embargo, los sensores físicos no están diseñados para captar indicadores digitales de rendimiento como las tasas de error, el uso de la memoria, los tiempos de respuesta, el tiempo de actividad y la latencia. En su lugar, los equipos de TI confían en la instrumentación de los dispositivos, a menudo a través de agentes basados en software: sensores digitales que se programan para supervisar y recopilar de forma autónoma los datos relevantes del sistema. Estos datos suelen estructurarse como métricas, eventos, registros y rastreos (MELT), y cada uno de ellos captura una visión diferente del comportamiento del sistema, los flujos de trabajo operativos y los plazos de rendimiento.

Las líneas entre los sistemas de telemetría físicos y digitales están empezando a desdibujarse, especialmente a medida que las empresas adoptan cada vez más estrategias de transformación digital, cuyo objetivo es infundir la tecnología digital en todas las áreas de una empresa.



Por ejemplo, un sector tradicionalmente físico como la fabricación podría utilizar sensores para capturar el consumo de energía, el control de calidad y las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, podría depender de agentes de software para el seguimiento avanzado de activos, el mantenimiento preventivo y la monitorización del flujo de producción. Por esa razón, este artículo se centra principalmente en la telemetría de TI y su papel cada vez mayor en los entornos empresariales modernos.

En esencia, la telemetría de TI implica cinco pasos clave:

Recopilar métricas, eventos, registros y rastreos de fuentes remotas dispares con sensores o agentes de software



Transmitir esos datos a un repositorio central o enrutador a través de wifi, satélite, radio u otro medio de comunicación



Procesar y organizar los datos entrantes para que puedan consultarse fácilmente



Mantener los datos con una solución de almacenamiento como una base de datos de series temporales, un almacén de datos o un data lake



Analizar, interpretar y visualizar los datos para tomar decisiones empresariales mejor informadas, a menudo con la ayuda de una plataforma de observabilidad

Las estrategias eficaces de telemetría ayudan a las organizaciones a lograr la observabilidad full stack, o la capacidad de comprender el estado interno de una pila tecnológica de extremo a extremo basada en sus resultados.

La telemetría también es un componente importante del Internet de las cosas (IoT), un marco que dota a los dispositivos de sensores avanzados, software y conectividad de red, lo que les permite comunicarse e intercambiar datos en todo el sistema.