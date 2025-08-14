Por qué la observabilidad es esencial para los agentes de IA

A medida que el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) sigue arrasando en el mundo empresarial, la atención se centra en la última versión de la tecnología: los agentes de IA.

A diferencia de los modelos de IA tradicionales, los agentes de IA pueden tomar decisiones sin supervisión humana constante. Trabajan de forma autónoma para lograr objetivos complejos, como responder preguntas de clientes, optimizar una cadena de suministro o analizar datos sanitarios para proporcionar un diagnóstico.

En la práctica, esto significa que los agentes de IA pueden gestionar flujos de trabajo completos de principio a fin, como el procesamiento automático de reclamaciones de seguros o la gestión de niveles de inventario, en lugar de limitarse a ofrecer recomendaciones.

Estimaciones recientes muestran que las organizaciones están adoptando rápidamente agentes de IA. Una encuesta de KPMG reveló que el 88 % de las organizaciones están explorando o implementando activamente iniciativas de agente de IA1. Gartner predice que para 2028, más de un tercio de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, la tecnología subyacente que habilita a los agentes de IA2.

Sin embargo, las mismas capacidades que hacen que los agentes de IA sean tan valiosos también pueden dificultar su monitorización, comprensión y control.

Los agentes de IA utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para razonar, crear flujos de trabajo y dividir las tareas en subtareas. Acceden a herramientas externas, como bases de datos, motores de búsqueda y calculadoras, y utilizan la memoria para recordar conversaciones anteriores y resultados de tareas.

Aunque este proceso les permite trabajar de forma independiente, también las hace mucho menos transparentes que las aplicaciones tradicionales basadas en reglas y lógica explícitas y predefinidas.

Esta complejidad inherente y la falta de transparencia pueden dificultar el seguimiento de cómo los agentes de IA generan outputs específicos. Para las organizaciones, esto puede plantear riesgos graves, entre ellos:

Violaciones de cumplimiento: cuando los agentes gestionan datos confidenciales, las organizaciones no pueden demostrar los procesos de toma de decisiones o demostrar el cumplimiento normativo.

cuando los agentes gestionan datos confidenciales, las organizaciones no pueden demostrar los procesos de toma de decisiones o demostrar el cumplimiento normativo. Fallos operativos: sin visibilidad del razonamiento de los agentes, los equipos pueden tener dificultades para identificar las causas raíz o evitar errores recurrentes.

sin visibilidad del razonamiento de los agentes, los equipos pueden tener dificultades para identificar las causas raíz o evitar errores recurrentes. Erosión de la confianza: las acciones inexplicables de los agentes pueden dañar la confianza de las partes interesadas, especialmente cuando los agentes toman decisiones empresariales críticas o interactúan directamente con los clientes.

Para mitigar estos riesgos, las organizaciones recurren cada vez más a la observabilidad de los agentes de IA para obtener conocimiento sobre el comportamiento y el rendimiento de los agentes de IA.