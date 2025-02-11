BeeAI: la apuesta de código abierto de IBM por el futuro de los sistemas multiagente

"Tenemos un conjunto de opiniones claras sobre cómo se debe hacer multiagencia, pero también creemos que es mejor hacerlo abiertamente", dice Maximilien. "Es similar a cómo la programación evolucionó de los lenguajes procedimentales a los orientados a objetos. Estos nuevos paradigmas tuvieron éxito porque muchos lenguajes, como Java, adoptaron la apertura y fomentaron la creatividad y la facilidad de uso".

Muchas organizaciones ya están explorando cómo utilizar marcos multiagente para lograr una mayor escala y rendimiento, especialmente cuando se trata de ejecutar tareas más complejas o específicas del dominio.

"La mayoría de las empresas necesitan resolver problemas específicos. Para resolver esos problemas con la IA, necesitan crear una solución agentiva y codificar el flujo de trabajo utilizando los LLM y las herramientas", afirma Maximilien. “Necesitan resolver sus flujos de trabajo diarios, empoderar a sus usuarios y mejorar sus operaciones”.

En su opinión, las organizaciones ven la IA no solo como una forma de automatizar los flujos de trabajo, sino también de capacitar a los empleados. Ese es el valor real.

"Vemos esto como algo que continuará creciendo con las adiciones multiagente porque los usuarios individuales encontrarán más valor en la resolución de problemas más complejos", dice, invitando a los desarrolladores a seguir utilizando BeeAI e integrarla en sus herramientas.