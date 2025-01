Un almacén de datos agrega datos de fuentes de datos dispares, bases de datos, aplicaciones empresariales y fuentes de redes sociales, en un único almacén. La característica que define a una herramienta de almacenamiento de datos es que limpia y prepara los conjuntos de datos que consumir.

Los almacenes de datos utilizan un enfoque llamado "esquema en escritura", que aplica un esquema coherente a todos los datos a medida que se escriben en el almacenamiento. Esto ayuda a optimizar los datos para el business intelligence y el análisis.

Por ejemplo, un almacén para datos de venta minorista ayudaría a garantizar que detalles como la fecha, el importe y el número de transacción tengan el formato correcto y se asignen a las celdas correctas en una tabla relacional.

Un almacén de datos (data mart) es un tipo de almacén que contiene datos específicos de una línea de negocio o departamento en particular, no de toda la empresa. Por ejemplo, un equipo de marketing puede tener su propio almacén de datos, recursos humanos puede tener uno, etc.