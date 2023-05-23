¿Qué es el transporte inteligente?

A continuación, se muestran algunos ejemplos de transporte inteligente y los beneficios que pueden aportar a una ciudad:

Estacionamiento

Todos los conductores han tenido alguna vez la experiencia de buscar aparcamiento durante 30 minutos o más, convencidos de que todas las plazas libres se ocupan justo antes de llegar a ellas. Es un problema irritante que tiene una solución obvia: añadir sensores a las plazas de aparcamiento. De esa manera, los conductores pueden encontrar un lugar libre con anticipación y usar sus smartphones y/o paneles de control para ir directamente al lugar, en lugar de deambular sin rumbo fijo.

Redes de transporte inteligentes

Muchos departamentos de transporte locales y nacionales transmiten ahora actualizaciones de horarios de transporte público en tiempo real e interrupciones de mantenimiento a través de sistemas de control centralizados. Los ciudadanos y los viajeros pueden acceder a esta información en sus teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores a través de aplicaciones, redes sociales o navegadores, pero eso debería ser lo mínimo.

La próxima generación de sistemas de transporte inteligentes podrá comunicar cuándo es probable que fallen piezas de trenes o autobuses, lo que permitirá a los operadores poner fuera de servicio los vehículos de la flota para aplicar correcciones antes de que se averíen con pasajeros a bordo. La inversión en redes de transporte también incluye la construcción de raíles de alta velocidad que puedan transportar a más personas de un destino a otro, mejorando el tráfico y el impacto ambiental de las personas que conducen automóviles.

Mejor gestión del tráfico

La congestión del tráfico es el resultado de muchos factores distintos, como los accidentes, las redes rígidas, las malas condiciones meteorológicas, el crecimiento demográfico y las deficiencias de las infraestructuras. Aunque cada uno tiene una corrección (de diferentes niveles de complejidad), el transporte inteligente puede dirigirlos a todos:

Accidentes de vehículos: los vehículos conectados con sensores pueden evitar que se produzcan accidentes, a menudo antes de que el controlador sepa que algo malo está a punto de ocurrir.

los vehículos conectados con sensores pueden evitar que se produzcan accidentes, a menudo antes de que el controlador sepa que algo malo está a punto de ocurrir. Control del tráfico: históricamente, los semáforos cambiaban en función de ventanas de tiempo predeterminadas, independientemente de cualquier impacto imprevisto. Aunque las ventanas de tiempo para que cambien las señales de tráfico pueden diferir durante las diferentes horas del día (por ejemplo, para tener en cuenta la hora punta en una calle concurrida), rara vez cambian en función del flujo específico de tráfico. En las raras áreas metropolitanas importantes donde los tiempos de los semáforos pueden cambiar en función de esos datos, generalmente se hace manualmente mediante intervención humana. El futuro de la gestión del tráfico pasa por semáforos inteligentes conectados a datos de flujo de tráfico en tiempo real que incorporen machine learning e inteligencia artificial que puedan cambiar los semáforos en las intersecciones en función de miles de variables.

históricamente, los semáforos cambiaban en función de ventanas de tiempo predeterminadas, independientemente de cualquier impacto imprevisto. Aunque las ventanas de tiempo para que cambien las señales de tráfico pueden diferir durante las diferentes horas del día (por ejemplo, para tener en cuenta la hora punta en una calle concurrida), rara vez cambian en función del flujo específico de tráfico. En las raras áreas metropolitanas importantes donde los tiempos de los semáforos pueden cambiar en función de esos datos, generalmente se hace manualmente mediante intervención humana. El futuro de la gestión del tráfico pasa por semáforos inteligentes conectados a datos de flujo de tráfico en tiempo real que incorporen machine learning e inteligencia artificial que puedan cambiar los semáforos en las intersecciones en función de miles de variables. Información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y los accidentes: al igual que el tráfico, las condiciones de las carreteras pueden crear cuellos de botella en los patrones de viaje. Aunque las aplicaciones de mapas accesibles en los smartphones proporcionan cada vez más actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones del tráfico, a menudo las proporcionan los informes de los ciudadanos. Las asociaciones público-privadas pueden impulsar esta información invirtiendo en tecnología de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I) para que cada automóvil proporcione información automáticamente, identificando problemas antes de que creen atascos de tráfico.

Transporte público inteligente

¿Cuántos solicitantes de empleo han perdido el trabajo de sus sueños debido a trenes atascados o detenidos? ¿Con qué rapidez los horarios impresos en la parada de autobús se vuelven irrelevantes todos los días? En cada ciudad, miles o millones de personas dependen diariamente del transporte público; son un salvavidas para las personas mayores, los trabajadores de primera línea y las personas con discapacidad. Hace una gran diferencia cuando las ciudades pueden conectar esos vehículos críticos a una red inteligente para garantizar que los ciudadanos tengan información en tiempo real sobre cuándo los servicios de autobuses y otras formas de transporte público los recogerán y los llevarán a donde necesitan ir.

Apoyo a los vehículos eléctricos

Los líderes que quieran hacer de sus ciudades lugares acogedores y atraer a los conductores de vehículos eléctricos deben instalar estaciones de recarga eléctrica en zonas de mucho tráfico, donde los conductores puedan detenerse un rato y dar un paseo o comer algo mientras se recarga el coche. Esto no solo proporciona un servicio al conductor, sino que también ayuda a las empresas de la zona a captar nuevos negocios. Lo importante que hay que recordar sobre el transporte inteligente es que también se está construyendo para el futuro. Aunque los vehículos autónomos aún no están listos para su implementación masiva, muchos esperan que se conviertan en realidad en el futuro. Por lo tanto, cualquier plan de transporte inteligente significativo tiene planes para el futuro a medida que las tecnologías de los vehículos amplíen la forma en que podemos movernos sin intervención humana.