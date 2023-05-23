¿Qué es el transporte inteligente?

Cada día, las personas se encuentran con múltiples obstáculos mientras viajan a sus destinos previstos. Sentado en el tráfico, esperando a que el autobús llegue 15 minutos más tarde de lo previsto, dando vueltas durante 30 minutos para encontrar una plaza de aparcamiento: el mundo moderno está lleno de inconvenientes debido a las ineficiencias subyacentes en nuestros sistemas de transporte.
Sin embargo, los coches parados y las personas apuradas que esperan el transporte público no son solo una molestia individual. Una infraestructura de transporte deficiente afecta a la economía, acelera el impacto medioambiental y reduce la calidad de vida en general. Hacer que el transporte funcione más rápido y para más personas mantiene despiertos a los urbanistas.
La buena noticia es que las nuevas tecnologías y enfoques de los sistemas de gestión de transporte nos permiten empezar a abordar estos inconvenientes y realizar otras mejoras de transporte posteriores. La solución es el transporte inteligente.
El auge de tecnologías interconectadas como Internet de las cosas (IoT), vehículos eléctricos, geolocalización y tecnología móvil han hecho posible orquestar cómo fluyen personas y mercancías de un lugar a otro, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.
Varias ciudades del mundo, como Londres, París, Ámsterdam y Río de Janeiro, han invertido en el transporte inteligente como componente clave de sus iniciativas de ciudad inteligente. Ahora hay universidades que estudian casos de uso de transporte inteligente (por ejemplo, la Universidad de Nueva York, NJIT y muchas más). Parece que todo el mundo está obsesionado con resolver los problemas de transporte y aumentar la movilidad porque produce muchos beneficios para los ciudadanos y la economía.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Muchas ciudades afirman ser la primera “ciudad inteligente” del mundo. Aunque se puede debatir qué convierte exactamente a una simple ciudad en una ciudad inteligente, no se puede negar que el auge de Internet y la tecnología móvil ha generado un interés generalizado en la construcción de la próxima generación de ciudades inteligentes.
Cada vez que una ciudad mejora sus estructuras existentes para incorporar más tecnologías basadas en datos o conectadas, se vuelve más inteligente. Ejemplos de mejoras de ciudades inteligentes más allá del transporte inteligente incluyen sensores para monitorizar la calidad del aire y las fluctuaciones de temperatura, la tecnología IoT en edificios públicos para conservar energía y la gestión de recogida de residuos basada en datos. Pero la joya de la corona de cualquier ciudad inteligente es cómo el transporte inteligente puede revolucionar el funcionamiento de las ciudades y la forma en que las personas se mueven dentro de ellas.
También conocida como movilidad inteligente, el auge de la recopilación y automatización de datos ubicuos ha llevado a los gobiernos locales a adoptar el transporte inteligente. Es posible gracias al hecho de que prácticamente todos los ciudadanos y viajeros tienen un teléfono inteligente que puede transmitir y recibir mensajes y datos.
Además, nunca ha sido tan fácil y barato crear redes Wi-Fi públicas, lo que crea muchas oportunidades nuevas para que los gobiernos puedan implementar iniciativas de transporte inteligente.
El transporte inteligente suele implicar asociaciones público-privadas que pueden influir positivamente en varios aspectos relacionados con el transporte, como la contaminación producida por las emisiones de los automóviles, los atascos y la importancia del transporte público para las personas necesitadas y de edad avanzada.
Desde hace algún tiempo existen varias soluciones de transporte inteligente, por ejemplo, un departamento de transporte de la ciudad que proporciona datos de llegada en tiempo real de autobuses y trenes, cobro electrónico de peajes, uso compartido de bicicletas, precios dinámicos para los coches que entran en la ciudad y tarjetas inteligentes de transporte público. Sin embargo, la combinación de varias tecnologías dispares no constituye un sistema de transporte inteligente. Requiere una estrategia integral y múltiples tecnologías inteligentes que trabajen en conjunto.
El transporte inteligente ayuda a asignar mejor los recursos para que las ciudades puedan hacer más con menos y evitar el consumo innecesario de energía y los costes de recursos.
Las ciudades y estados que dan prioridad al transporte inteligente proporcionan una experiencia de vida más inclusiva y equitativa para todos sus ciudadanos.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de transporte inteligente y los beneficios que pueden aportar a una ciudad:
Todos los conductores han tenido alguna vez la experiencia de buscar aparcamiento durante 30 minutos o más, convencidos de que todas las plazas libres se ocupan justo antes de llegar a ellas. Es un problema irritante que tiene una solución obvia: añadir sensores a las plazas de aparcamiento. De esa manera, los conductores pueden encontrar un lugar libre con anticipación y usar sus smartphones y/o paneles de control para ir directamente al lugar, en lugar de deambular sin rumbo fijo.
Muchos departamentos de transporte locales y nacionales transmiten ahora actualizaciones de horarios de transporte público en tiempo real e interrupciones de mantenimiento a través de sistemas de control centralizados. Los ciudadanos y los viajeros pueden acceder a esta información en sus teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores a través de aplicaciones, redes sociales o navegadores, pero eso debería ser lo mínimo.
La próxima generación de sistemas de transporte inteligentes podrá comunicar cuándo es probable que fallen piezas de trenes o autobuses, lo que permitirá a los operadores poner fuera de servicio los vehículos de la flota para aplicar correcciones antes de que se averíen con pasajeros a bordo. La inversión en redes de transporte también incluye la construcción de raíles de alta velocidad que puedan transportar a más personas de un destino a otro, mejorando el tráfico y el impacto ambiental de las personas que conducen automóviles.
La congestión del tráfico es el resultado de muchos factores distintos, como los accidentes, las redes rígidas, las malas condiciones meteorológicas, el crecimiento demográfico y las deficiencias de las infraestructuras. Aunque cada uno tiene una corrección (de diferentes niveles de complejidad), el transporte inteligente puede dirigirlos a todos:
¿Cuántos solicitantes de empleo han perdido el trabajo de sus sueños debido a trenes atascados o detenidos? ¿Con qué rapidez los horarios impresos en la parada de autobús se vuelven irrelevantes todos los días? En cada ciudad, miles o millones de personas dependen diariamente del transporte público; son un salvavidas para las personas mayores, los trabajadores de primera línea y las personas con discapacidad. Hace una gran diferencia cuando las ciudades pueden conectar esos vehículos críticos a una red inteligente para garantizar que los ciudadanos tengan información en tiempo real sobre cuándo los servicios de autobuses y otras formas de transporte público los recogerán y los llevarán a donde necesitan ir.
Los líderes que quieran hacer de sus ciudades lugares acogedores y atraer a los conductores de vehículos eléctricos deben instalar estaciones de recarga eléctrica en zonas de mucho tráfico, donde los conductores puedan detenerse un rato y dar un paseo o comer algo mientras se recarga el coche. Esto no solo proporciona un servicio al conductor, sino que también ayuda a las empresas de la zona a captar nuevos negocios. Lo importante que hay que recordar sobre el transporte inteligente es que también se está construyendo para el futuro. Aunque los vehículos autónomos aún no están listos para su implementación masiva, muchos esperan que se conviertan en realidad en el futuro. Por lo tanto, cualquier plan de transporte inteligente significativo tiene planes para el futuro a medida que las tecnologías de los vehículos amplíen la forma en que podemos movernos sin intervención humana.
Prácticamente todas las ciudades importantes han incorporado algunas tecnologías de transporte inteligente en su oferta general a ciudadanos y viajeros, pero ahora es el momento de establecer una estrategia holística de transporte inteligente que ayude a las personas a llegar a su destino de forma más rápida, segura y con menos impacto medioambiental. A medida que el movimiento del trabajo híbrido permita a más empleados trabajar en la ciudad de su elección, los gobiernos locales que ofrezcan una ciudad verdaderamente inteligente con un sistema de transporte inteligente integral podrán atraer a más residentes a expensas de aquellas ciudades que no se adapten.
La buena noticia es que ahora existen soluciones para ayudar a los gobiernos a crear un marco de transporte inteligente más completo que utilice un conjunto completo de soluciones para operaciones, mantenimiento, monitorización, calidad y fiabilidad. IBM Maximo ayuda a los servicios de metro que atienden a 4700 millones de pasajeros, al 73 % de los aeropuertos más concurridos y al 75 % de las mayores empresas automovilísticas a transformar la inteligencia de sus sistemas para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la eficiencia.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.