¿Qué es el análisis de operaciones de TI?

La complejidad de los sistemas de TI ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha generado una mayor urgencia para que los equipos de TI se mantengan al día con la salud de las operaciones. El aumento de dispositivos que se conectan a aplicaciones individuales, el auge del cloud computing y el desarrollo de nuevos productos han llevado a las empresas a invertir en servicios digitales para satisfacer las necesidades de los clientes.

Por ejemplo, el 99 % de las organizaciones encuestadas por McKinsey afirmaron haber emprendido una transformación tecnológica a gran escala desde 2020. Sin embargo, los directores de sistemas de información afirman que sus ejecutivos creen que el 59% de las iniciativas digitales tardan demasiado en completarse y el 52% tarda demasiado en generar valor, según una encuesta de Gartner de 2023.

El aumento de la complejidad ha creado la necesidad de un enfoque sistemático para garantizar la salud y la optimización de los servicios de TI de cualquier organización. Esto ha llevado a un aumento de la importancia del análisis de operaciones de TI (ITOA), el proceso basado en datos mediante el cual las organizaciones recopilan, almacenar y analizan los datos producidos por sus servicios de TI.

ITOA convierte los datos operativos en conocimientos en tiempo real. A menudo forma parte de AIOps, que utiliza inteligencia artificial (IA) y machine learning para mejorar el DevOps general de una organización y así ofrecer un mejor servicio. El uso de las capacidades de automatización y machine learning agiliza los flujos de trabajo operativos, creando conocimiento de forma inmediata y eliminando de la ecuación los posibles errores humanos.

ITOA ayuda a los ITOps a agilizar su proceso de toma de decisiones mediante el uso de tecnología para analizar grandes conjuntos de datos e identificar la estrategia de TI adecuada.

La creciente complejidad de los sistemas informáticos ha creado la necesidad de que las organizaciones controlen y analicen mejor los datos para tomar decisiones más informadas. Cada organización tiene una pila tecnológica única, que normalmente está compuesta por software nativo y plataformas en la nube. La infraestructura de TI de las organizaciones modernas se compone de un gran ecosistema interdependiente en el que un problema con un incidente o error podría poner en peligro todo el sistema.

La pila tecnológica de software, infraestructura y servicios de red de una organización permite a las empresas proporcionar más servicios a sus clientes, pero la mayor complejidad significa que más cosas pueden salir mal, y esos errores pueden tener un impacto exponencial. Las organizaciones se esfuerzan por minimizar los tiempos de inactividad ya que interrumpen sus servicios y ponen en peligro su reputación entre clientes y socios. Los departamentos de TI necesitan saber cómo asignar mejor sus recursos para abordar cualquier problema que surja, aumentar el tiempo de actividad y mantener el buen funcionamiento de la gestión de operaciones de TI (ITOM) de la organización.

Afortunadamente, los sistemas de TI producen sus propios datos y recopilan aún más, en conjunto, de clientes, socios y empleados. Las organizaciones pueden utilizar todos estos datos para comprender la salud general de su sistema a través del análisis de las operaciones de TI.