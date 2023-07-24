¿Qué es el análisis de operaciones de TI?

La complejidad de los sistemas de TI ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha generado una mayor urgencia para que los equipos de TI se mantengan al día con la salud de las operaciones. El aumento de dispositivos que se conectan a aplicaciones individuales, el auge del cloud computing y el desarrollo de nuevos productos han llevado a las empresas a invertir en servicios digitales para satisfacer las necesidades de los clientes.
Por ejemplo, el 99 % de las organizaciones encuestadas por McKinsey afirmaron haber emprendido una transformación tecnológica a gran escala desde 2020. Sin embargo, los directores de sistemas de información afirman que sus ejecutivos creen que el 59% de las iniciativas digitales tardan demasiado en completarse y el 52% tarda demasiado en generar valor, según una encuesta de Gartner de 2023.
El aumento de la complejidad ha creado la necesidad de un enfoque sistemático para garantizar la salud y la optimización de los servicios de TI de cualquier organización. Esto ha llevado a un aumento de la importancia del análisis de operaciones de TI (ITOA), el proceso basado en datos mediante el cual las organizaciones recopilan, almacenar y analizan los datos producidos por sus servicios de TI.
ITOA convierte los datos operativos en conocimientos en tiempo real. A menudo forma parte de AIOps, que utiliza inteligencia artificial (IA) y machine learning para mejorar el DevOps general de una organización y así ofrecer un mejor servicio. El uso de las capacidades de automatización y machine learning agiliza los flujos de trabajo operativos, creando conocimiento de forma inmediata y eliminando de la ecuación los posibles errores humanos.
ITOA ayuda a los ITOps a agilizar su proceso de toma de decisiones mediante el uso de tecnología para analizar grandes conjuntos de datos e identificar la estrategia de TI adecuada.
La creciente complejidad de los sistemas informáticos ha creado la necesidad de que las organizaciones controlen y analicen mejor los datos para tomar decisiones más informadas. Cada organización tiene una pila tecnológica única, que normalmente está compuesta por software nativo y plataformas en la nube. La infraestructura de TI de las organizaciones modernas se compone de un gran ecosistema interdependiente en el que un problema con un incidente o error podría poner en peligro todo el sistema.
La pila tecnológica de software, infraestructura y servicios de red de una organización permite a las empresas proporcionar más servicios a sus clientes, pero la mayor complejidad significa que más cosas pueden salir mal, y esos errores pueden tener un impacto exponencial. Las organizaciones se esfuerzan por minimizar los tiempos de inactividad ya que interrumpen sus servicios y ponen en peligro su reputación entre clientes y socios. Los departamentos de TI necesitan saber cómo asignar mejor sus recursos para abordar cualquier problema que surja, aumentar el tiempo de actividad y mantener el buen funcionamiento de la gestión de operaciones de TI (ITOM) de la organización.
Afortunadamente, los sistemas de TI producen sus propios datos y recopilan aún más, en conjunto, de clientes, socios y empleados. Las organizaciones pueden utilizar todos estos datos para comprender la salud general de su sistema a través del análisis de las operaciones de TI.
ITOA y observabilidad comparten un objetivo común: utilizar datos de operaciones de TI para rastrear y analizar el rendimiento de un sistema y así mejorar la eficiencia y efectividad operativa. Ambos ayudan a la inteligencia empresarial al permitir a las organizaciones resolver problemas de operaciones de TI más rápidamente, informar estrategias de clasificación para problemas futuros y ayudar en la implementación de nuevas tecnologías.
La observabilidad se refiere a la comprensión del estado o condición interna de un sistema complejo basándose únicamente en el conocimiento de sus outputs externos. Realiza un seguimiento de cuatro pilares importantes: métricas, eventos, registros y trazas (MELT) para comprender el comportamiento, el rendimiento y otros aspectos de la infraestructura y las aplicaciones en la nube. Su objetivo es comprender lo que sucede dentro de un sistema mediante el estudio de datos externos. ITOA utiliza principios de minería de datos y big data para analizar conjuntos de datos ruidosos dentro del sistema y crea un marco que utiliza esos conocimientos significativos para que todo el sistema funcione sin problemas. Se ocupa del análisis de la causa raíz de los incidentes en las operaciones de TI, para que los equipos de TI puedan corregir los problemas que podrían volver a producirse. El objetivo es abordar el problema subyacente y determinar si otro software o sistemas también corren el riesgo de fallar.
El análisis de operaciones de TI (ITOA) contiene varias herramientas, procesos y tecnologías clave, todos los cuales trabajan juntos para producir valor dentro de la organización. Estas son algunas de las tecnologías y casos de uso más comunes:
El análisis de operaciones de TI (ITOA) ayuda a las organizaciones a analizar grandes cantidades de datos operativos estructurados y no estructurados en todos los sistemas a través de tres etapas clave:
Las organizaciones pueden juzgar el éxito de los programas de análisis de operaciones de TI por varios indicadores clave de rendimiento (KPI):
Hay varios beneficios para cualquier organización que tenga una práctica sólida de análisis de operaciones de TI (ITOA):
Las herramientas de automatización de TI de IBM, incluyendo IBM AIOps Insights, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Turbonomic e IBM Instana, ayudan a mantener todos sus sistemas operativos proporcionándole la observabilidad y la capacidad de gestión de recursos para predecir, detectar y corregir incidentes de forma más rápida y económica. También pueden ayudar a automatizar la innovación y la gestión dentro y entre los equipos de TI.
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costes de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costes y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y a incorporar la IA y la automatización de TI a su organización para lograr el éxito empresarial.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de forma proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Vaya más allá de la simple automatización de tareas para gestionar procesos de alto perfil, orientados al cliente y generadores de ingresos con adopción y escala integradas.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece los conocimientos que necesita para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI le proporciona los conocimientos que necesita para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.