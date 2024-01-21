El primer borrador para tokens web JSON ya tiene más de 10 años (es de diciembre de 2010). El primer borrador afirma:"JSON Web Token (JWT) define un formato de token que puede codificar reclamaciones transferidas entre dos partes. Las reclamaciones en un JWT se codifican como un objeto JSON firmado digitalmente".

En su última versión, IETF RFC 7519, se amplió a lo siguiente:"JSON Web Token (JWT) es un medio compacto y seguro para URL de representar reclamaciones que se transferirán entre dos partes. Las notificaciones en un JWT se codifican como un objeto JSON que se utiliza como carga útil de una estructura JSON Web Signature (JWS) o como texto sin formato de una estructura JSON Web Encryption (JWE), lo que permite firmar digitalmente las notificaciones o proteger su integridad. con un código de autenticación de mensajes (MAC) y/o cifrado.“

La nueva descripción insinúa dos representaciones de un JWT (a menudo pronunciado "jot"): una firma web JSON (JWS) o una estructura de cifrado web JSON (JWE). JWS se define en RFC 7515, JWE en RFC 7516. Incluso hay algunos estándares de seguridad basados en JSON relacionados, todos definidos por un grupo de trabajo llamado JOSE: JSON Object Signing and Encryption.

OAuth 2.0 es un estándar del sector para la autorización. Sin entrar en detalles, ofrece un flujo de autorización y conceptos básicos, incluidos los llamados token de acceso y token de actualización. No es un requisito utilizarlos, pero los JWT se utilizan normalmente en estos días. Como se ha dicho, el enfoque de OAuth se centra en la autorización y, a veces, también se ha utilizado indebidamente para gestionar la identificación. OpenID Connect añade esta pieza faltante en el rompecabezas e introduce la identidad o el token de identificación. El token de ID se representa como JWT.