CrushBank hace que el help desk sea más accesible y ejecutable para los clientes
¿Cómo se define un héroe de TI? En el mundo de las TI, los héroes anónimos son los técnicos de help desk formados en varios departamentos o aplicaciones. Encuentran rápidamente respuestas para ayudar a resolver el problema de un usuario. Pero, ¿cómo encuentran las organizaciones a estos guerreros tecnológicos? A menudo recurren a la experiencia de un proveedor de servicios gestionados (MSP) para aumentar sus capacidades de help desk.
Los proveedores de servicios gestionados (MSP) y sus equipos altamente capacitados fortalecen los servicios de help desk para las organizaciones. Sin embargo, a menudo se enfrentan a retos importantes debido a la creciente complejidad de los entornos de TI y a las elevadas expectativas de los clientes. En las últimas dos décadas, los proveedores de servicios gestionados (MSP) han ayudado a las empresas a centrarse en las competencias básicas al tiempo que gestionan su infraestructura de TI, con los técnicos del help desk solucionando problemas de diversas aplicaciones para varios clientes simultáneamente. A pesar de sus esfuerzos, aproximadamente el 50 % de los clientes siguen percibiendo que sus problemas no se han abordado adecuadamente al cerrar el ticket.
CrushBank, un galardonado diseñador de aplicaciones y proveedor de servicios de TI del METRO de Nueva York, comprendió estos desafíos de primera mano después de gestionar el apoyo a varias empresas, desde pequeños bufetes de abogados hasta grandes consultorios médicos. Los ingenieros del help desk, que se espera que dominen múltiples aplicaciones informáticas y configuraciones de clientes, tenían dificultades para satisfacer las demandas de los clientes, que exigían soluciones inmediatas.
Brian Mullaney, director y jefe de ingresos de CrushBank, destacó las ineficiencias del modelo de help desk existente. "En muchas organizaciones, los ingenieros dedican aproximadamente el 50 % de su tiempo a buscar información en un océano de datos, muchos de ellos no estructurados y difíciles de recuperar. Esto no solo disminuye la productividad, sino que también infla los costes, financiando más la recuperación de datos en lugar de la resolución de problemas".
Estos retos repercuten directamente en la experiencia del cliente y la satisfacción, lo que puede provocar pérdidas empresariales. Debido a la sobrecarga de datos, las empresas y sus help desks se ven desbordados, lo que provoca retrasos en la toma de decisiones y ralentizaciones operativas.
CrushBank buscaba una solución que utilizara tecnología avanzada de IA para cribar de manera eficiente tanto los datos estructurados como los datos no estructurados. Se asociaron con IBM e implementaron IBM watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, para revolucionar la forma en que los proveedores de servicios gestionados (MSP) y las corporaciones interactúan con sus datos y los utilizan, mejorando la eficiencia, reduciendo los costes y mejorando la satisfacción del cliente.
CrushBank se embarcó en un viaje transformador al colaborar con IBM como uno de sus primeros socios del ecosistema IBM Watson. "Una vez que conocimos las capacidades del estudio de IA de nivel empresarial de IBM, IBM watsonx.ai, sabíamos que encajaría perfectamente con la solución que estábamos construyendo", afirma David Tan, director de tecnología y cofundador de CrushBank. "Necesitábamos una plataforma realmente potente que pudiera ayudarnos a combinar toda esa información, compilarla y presentarla a los usuarios finales", añadió Tan. Consciente del potencial de esta tecnología, CrushBank se comprometió a innovar integrando las soluciones de IA más recientes de IBM, pertenecientes al portfolio IBM watsonx, en su oferta CrushBank Neuro, con lo que incorpora capacidades avanzadas de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Con esta mejora, la oferta de CrushBank podría proporcionar respuestas concisas, correlacionar información en varios documentos y agilizar la resolución de problemas para los equipos de help desk.
CrushBank Neuro está equipado para ayudar a las empresas a acceder rápidamente a la información que necesitan, adaptada a los requisitos de cada departamento. La solución aprovecha las capacidades de búsqueda conversacional de la IA para simplificar el proceso de recuperación de información de diversos sistemas de datos corporativos, documentos de clientes y registros departamentales. Tanto si una organización busca el contacto principal en la empresa de su cliente, el número de contratos de venta que van a expirar o la última política de vacaciones, CrushBank Neuro puede ofrecer las respuestas necesarias utilizando fuentes de datos internas. Los empleados también pueden acceder a Neuro a través de Microsoft Teams y Slack.
La introducción de CrushBank Neuro ha simplificado los flujos de trabajo del help desk. Tras la selección de tickets, la aplicación devuelve la información más pertinente de los recursos disponibles, organizada en un formato fácil de usar para una referencia rápida. Además, CrushBank Neuro agiliza la recuperación de información de sistemas de datos, documentos y registros corporativos dispares. El portfolio con IA de CrushBank permite a los empleados trabajar de forma más eficiente, mejorando su eficacia y su rendimiento laboral general. Al aprovechar el poder de las tecnologías avanzadas de IBM, CrushBank continúa revolucionando la forma en que los MSP y sus clientes interactúan con sus datos y los aprovechan, fomentando un enfoque más ágil, receptivo e inteligente del soporte de TI.
La colaboración estratégica de CrushBank con IBM, en particular la integración de watsonx.ai en CrushBank Neuro, ha aportado beneficios sustanciales a sus clientes. Una ventaja clave de esta asociación es la reducción significativa del tiempo medio de resolución de tickets del help desk. "Estamos observando un aumento de aproximadamente el 40 % en el número de tickets que nuestros clientes pueden cerrar al día", afirma David Tan, director de tecnología de CrushBank. "Obviamente, eso significa que pueden hacer crecer el negocio. Pueden atraer a más clientes, pueden expandirse sin tener que aumentar la plantilla".
Las soluciones de CrushBank ofrecen algo más que una mayor eficiencia. Posicionan a los equipos de help desk internos y externos como parte integral de la experiencia del cliente, y fomentan una mayor experiencia que a menudo falta en la asistencia remota. Este enfoque también ha llevado a puntuaciones más altas de satisfacción del cliente y a una mejor experiencia del cliente, impulsada por tasas elevadas de resolución de primer nivel y respuestas rápidas a las llamadas.
Además, las aplicaciones de CrushBank ayudan a mitigar los impactos financieros y operativos de la alta rotación de personal. Al incorporar el conocimiento colectivo de los ingenieros de mayor rendimiento en sus datos, CrushBank captura los patrones de experiencia, garantizando que el conocimiento institucional se mantenga y tenga beneficio para el equipo. Mullaney aclara que el objetivo de utilizar las aplicaciones de CrushBank no es reducir el número de empleados. “Utilizamos el término 'asociación empleado-máquina'", afirma. No queremos reemplazar a personas. Queremos que las personas sean mejores, más rápidas y más eficientes en su trabajo. Y buscamos que trabajar en un help desk sea una mejor experiencia para el empleado y la persona a la que prestan apoyo simultáneamente".
La formación y la incorporación de nuevos empleados también se ha convertido en un proceso más ágil con CrushBank. En lugar de requerir un amplio conocimiento de diversos sistemas y recursos, los nuevos empleados pueden encontrar rápidamente soluciones mediante búsquedas intuitivas, lo que aumenta la productividad. "Los nuevos empleados incorporados en seis semanas pueden resolver eficazmente los problemas de los clientes porque no necesitan saberlo todo", dice Mullaney. "Pueden encontrarlo todo con una búsqueda de una frase".
En esencia, la colaboración entre CrushBank e IBM, y la implementación de watsonx.ai en CrushBank Neuro, han creado una potente sinergia que permite a los MSP y a los profesionales de los help desk optimizar su personal, mejorar la experiencia de los clientes y mantener el conocimiento institucional, al tiempo que se fomenta una cultura de colaboración entre los seres humanos y la IA.
Fundada en 2017 en Syosset, Nueva York, por dos propietarios veteranos de MSP, cada uno con más de 25 años de experiencia, CrushBank desarrolló la primera aplicación de help desk habilitada para IA. Utilizando los principios de la informática cognitiva, la solución CrushBank analiza, aprende e informa las decisiones de la misma manera que lo hacen los ingenieros y los equipos de soporte. CrushBank agiliza las operaciones del help desk, reduciendo las escalaciones al nivel 2 y superiores. Los ingenieros del help desk ven aumentada su productividad y los usuarios experimentan una mayor satisfacción con más resoluciones en la primera llamada.
