¿Cómo se define un héroe de TI? En el mundo de las TI, los héroes anónimos son los técnicos de help desk formados en varios departamentos o aplicaciones. Encuentran rápidamente respuestas para ayudar a resolver el problema de un usuario. Pero, ¿cómo encuentran las organizaciones a estos guerreros tecnológicos? A menudo recurren a la experiencia de un proveedor de servicios gestionados (MSP) para aumentar sus capacidades de help desk.

Los proveedores de servicios gestionados (MSP) y sus equipos altamente capacitados fortalecen los servicios de help desk para las organizaciones. Sin embargo, a menudo se enfrentan a retos importantes debido a la creciente complejidad de los entornos de TI y a las elevadas expectativas de los clientes. En las últimas dos décadas, los proveedores de servicios gestionados (MSP) han ayudado a las empresas a centrarse en las competencias básicas al tiempo que gestionan su infraestructura de TI, con los técnicos del help desk solucionando problemas de diversas aplicaciones para varios clientes simultáneamente. A pesar de sus esfuerzos, aproximadamente el 50 % de los clientes siguen percibiendo que sus problemas no se han abordado adecuadamente al cerrar el ticket.

CrushBank, un galardonado diseñador de aplicaciones y proveedor de servicios de TI del METRO de Nueva York, comprendió estos desafíos de primera mano después de gestionar el apoyo a varias empresas, desde pequeños bufetes de abogados hasta grandes consultorios médicos. Los ingenieros del help desk, que se espera que dominen múltiples aplicaciones informáticas y configuraciones de clientes, tenían dificultades para satisfacer las demandas de los clientes, que exigían soluciones inmediatas.

Brian Mullaney, director y jefe de ingresos de CrushBank, destacó las ineficiencias del modelo de help desk existente. "En muchas organizaciones, los ingenieros dedican aproximadamente el 50 % de su tiempo a buscar información en un océano de datos, muchos de ellos no estructurados y difíciles de recuperar. Esto no solo disminuye la productividad, sino que también infla los costes, financiando más la recuperación de datos en lugar de la resolución de problemas".

Estos retos repercuten directamente en la experiencia del cliente y la satisfacción, lo que puede provocar pérdidas empresariales. Debido a la sobrecarga de datos, las empresas y sus help desks se ven desbordados, lo que provoca retrasos en la toma de decisiones y ralentizaciones operativas.

CrushBank buscaba una solución que utilizara tecnología avanzada de IA para cribar de manera eficiente tanto los datos estructurados como los datos no estructurados. Se asociaron con IBM e implementaron IBM watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, para revolucionar la forma en que los proveedores de servicios gestionados (MSP) y las corporaciones interactúan con sus datos y los utilizan, mejorando la eficiencia, reduciendo los costes y mejorando la satisfacción del cliente.