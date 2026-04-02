¿Qué es la optimización de consultas?

Las aplicaciones dependen de las bases de datos para recuperar información de forma rápida y coherente. Cuando las consultas son ineficientes, las bases de datos pueden perder tiempo innecesario realizando exploraciones de tablas, ordenando registros o uniendo grandes conjuntos de datos. Estos retrasos pueden ralentizar las interfaces de programación de aplicaciones (API) y las cargas de trabajo de análisis, creando cuellos de botella que degradan la experiencia del usuario en general.

A medida que las organizaciones recopilan más datos, las bases de datos deben soportar cargas de trabajo cada vez más complejas impulsadas por el gran volumen, los diversos tipos de datos y los patrones de consulta más exigentes.

Dado que se prevé que el volumen global de datos alcance los 393,9 zettabytes en 2028, las consultas que antes procesaban miles de filas podrían llegar a procesar millones o miles de millones. La optimización de consultas mejora la escalabilidad al permitir que estas se ejecuten de forma eficiente, incluso a medida que aumenta el volumen de datos y la complejidad de las cargas de trabajo.