IBM® Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era de la IA agéntica

La experiencia de la base de datos autónoma Db2 está revolucionando la gestión de bases de datos, impulsada por el recién lanzado IBM Db2 Genius Hub.
Hoy, IBM ha presentado el próximo capítulo de Db2: la base de datos autónoma impulsada por el recién lanzado Db2 Genius Hub. La base de datos autónoma monitoriza, detecta y reacciona de forma proactiva a los problemas, actuando de forma autónoma cuando procede con supervisión humana.
Esta experiencia se habilita a través de Db2 Genius Hub, una consola con IA de próxima generación, que transforma la forma en que los administradores de bases de datos Db2 (DBA) gestionan conjuntos de datos complejos y en expansión al cambiar las operaciones de la base de datos de la resolución reactiva de problemas a la resiliencia proactiva basada en agentes.
Durante décadas, Db2 ha impulsado cargas de trabajo de misión crítica en las que la fiabilidad no es negociable y el tiempo de inactividad no es una opción. Db2 Genius Hub aporta operaciones centradas en la inteligencia a estos entornos Db2, donde los equipos de datos pueden beneficiarse de:
Durante años, las operaciones de bases de datos han estado atrapadas en un ciclo de trabajo manual destinado únicamente a mantener el sistema en funcionamiento. Cuando los DBA están atados a bucles de alerta interminables, scripts fragmentados y resolución de problemas reactiva, la empresa pierde su activo más valioso: el tiempo para innovar. Estamos pasando del mantenimiento a un futuro de autonomía gobernada, en el que los sistemas de bases de datos gestionen tareas limitadas y mantengan el juicio humano como base, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo que impulsa la innovación y la resiliencia.
“Mientras que muchos proveedores se contentan con aplicar una etiqueta genérica de ‘habilitado para IA’ a la infraestructura heredada y llamarla modernización, IBM ha hecho el trabajo pesado para integrar el razonamiento automatizado directamente en la experiencia de administración de bases de datos con IBM Db2 Genius Hub”, dijo Brad Shimmin, vicepresidente y líder de práctica en The Futurum Group. “Las capacidades disponibles hoy en día no son mero lavado de imagen con IA. Db2 Genius Hub está diseñado para actuar como un auténtico multiplicador de capacidades que transforma el papel del administrador de bases de datos, pasando de una gestión reactiva centrada en los paneles de control a una gestión proactiva. Al automatizar gran parte de la monotonía operativa que consume hoy en día a los equipos de datos, esta versión ofrece autonomía pragmática, que es exactamente lo que las empresas necesitan para desbloquear un valor empresarial real”.
Db2 Genius Hub es una consola de gestión de datos con IA que introduce capacidades autónomas para las operaciones de Db2, basadas en el razonamiento impulsado por IA y flujos de trabajo agénticos integrados.
Db2 Genius Hub marca un rumbo claro hacia la gestión autónoma de las bases de datos, sin que los equipos pierdan el control. En la actualidad, en su fase inicial, funciona como un sistema con intervención humana, en el que la ejecución está diseñada para requerir una aprobación explícita y una automatización bien delimitada. A medida que avanzamos en Db2 Genius Hub, las capacidades de la consola ampliarán la operación autónoma donde sea segura y esté gobernada, permitiendo a los equipos adoptar autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en los entornos de producción.
Db2 Genius Hub ofrece capacidades de bases de datos autónomas a través de tres áreas operativas principales que definen cómo cambian las operaciones diarias de las bases de datos:
Vea Db2 Genius Hub en acción: detección de anomalías, análisis de cambios y búsqueda de telemetría conversacional.
Los equipos ven el mayor impacto durante los incidentes, cuando los minutos más importan.
“IBM Db2 Genius Hub es un multiplicador de capacidad para nuestro equipo de datos”, dijo Frank Fillmore, CEO de Fillmore Group. “La diferencia es inmediata: en lugar de reconstruir los incidentes a partir de paneles de control y registros, podemos ver ‘qué ha cambiado’ y ‘qué hacer después’ en cuestión de minutos. Y como el sistema está diseñado para el control humano en el bucle, podemos avanzar más rápido sin renunciar a la supervisión. Este es el tipo de innovación que hace crecer su negocio”.
Esto es lo que ocurre en la práctica con un incidente al que los equipos se enfrentan a menudo: la gestión de incidentes a mediodía.
El resultado: un tiempo de resolución más rápido, una reducción de las interrupciones y un funcionamiento con mayor confianza.
Db2 ha sido durante mucho tiempo la base de datos en la que confían las empresas cuando el rendimiento, la previsibilidad y el gobierno importan. Db2 Genius Hub es el próximo salto de IBM, que permite una experiencia de base de datos autónoma que aporta inteligencia agéntica a la gestión de cargas de trabajo de misión crítica.
IBM Db2 Genius Hub ya está disponible. Regístrese para comenzar su prueba y adoptar una experiencia de base de datos autónoma a su propio ritmo, desde la exploración práctica hasta las operaciones de producción.
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* Los resultados se basan en pruebas internas previas al lanzamiento. Las métricas son preliminares y pueden variar según el entorno, la carga de trabajo y la configuración.