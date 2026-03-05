IBM® Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era de la IA agéntica

Durante décadas, Db2 ha impulsado cargas de trabajo de misión crítica en las que la fiabilidad no es negociable y el tiempo de inactividad no es una opción. Db2 Genius Hub aporta operaciones centradas en la inteligencia a estos entornos Db2, donde los equipos de datos pueden beneficiarse de:

Reducción del 25 % en los costes de gestión con una correlación de señales más temprana para ayudar a evitar que los incidentes se conviertan en interrupciones del negocio.*

una correlación de señales más temprana para ayudar a evitar que los incidentes se conviertan en interrupciones del negocio.* Reducción del 30 % en la intervención anual con menos horas manuales dedicadas a la extinción de incendios, menos escaladas y una gestión de incidentes más predecible.*

con menos horas manuales dedicadas a la extinción de incendios, menos escaladas y una gestión de incidentes más predecible.* Reducción del 35 % en el tiempo de resolución con menos tiempo correlacionando alertas, registros y paneles de control; más tiempo actuando con contexto.*

Durante años, las operaciones de bases de datos han estado atrapadas en un ciclo de trabajo manual destinado únicamente a mantener el sistema en funcionamiento. Cuando los DBA están atados a bucles de alerta interminables, scripts fragmentados y resolución de problemas reactiva, la empresa pierde su activo más valioso: el tiempo para innovar. Estamos pasando del mantenimiento a un futuro de autonomía gobernada, en el que los sistemas de bases de datos gestionen tareas limitadas y mantengan el juicio humano como base, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo que impulsa la innovación y la resiliencia.

“Mientras que muchos proveedores se contentan con aplicar una etiqueta genérica de ‘habilitado para IA’ a la infraestructura heredada y llamarla modernización, IBM ha hecho el trabajo pesado para integrar el razonamiento automatizado directamente en la experiencia de administración de bases de datos con IBM Db2 Genius Hub”, dijo Brad Shimmin, vicepresidente y líder de práctica en The Futurum Group. “Las capacidades disponibles hoy en día no son mero lavado de imagen con IA. Db2 Genius Hub está diseñado para actuar como un auténtico multiplicador de capacidades que transforma el papel del administrador de bases de datos, pasando de una gestión reactiva centrada en los paneles de control a una gestión proactiva. Al automatizar gran parte de la monotonía operativa que consume hoy en día a los equipos de datos, esta versión ofrece autonomía pragmática, que es exactamente lo que las empresas necesitan para desbloquear un valor empresarial real”.