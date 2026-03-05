Ilustración digital con fondo gris y elementos circulares con un círculo azul en la parte superior
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era de la IA agéntica

La experiencia de la base de datos autónoma Db2 está revolucionando la gestión de bases de datos, impulsada por el recién lanzado IBM Db2 Genius Hub.

Publicado el 5 de marzo de 2026

Hoy, IBM ha presentado el próximo capítulo de Db2: la base de datos autónoma impulsada por el recién lanzado Db2 Genius Hub. La base de datos autónoma monitoriza, detecta y reacciona de forma proactiva a los problemas, actuando de forma autónoma cuando procede con supervisión humana.

Esta experiencia se habilita a través de Db2 Genius Hub, una consola con IA de próxima generación, que transforma la forma en que los administradores de bases de datos Db2 (DBA) gestionan conjuntos de datos complejos y en expansión al cambiar las operaciones de la base de datos de la resolución reactiva de problemas a la resiliencia proactiva basada en agentes.

Impulsar cargas de trabajo de misión crítica de forma autónoma

Durante décadas, Db2 ha impulsado cargas de trabajo de misión crítica en las que la fiabilidad no es negociable y el tiempo de inactividad no es una opción. Db2 Genius Hub aporta operaciones centradas en la inteligencia a estos entornos Db2, donde los equipos de datos pueden beneficiarse de:

  • Reducción del 25 % en los costes de gestión con una correlación de señales más temprana para ayudar a evitar que los incidentes se conviertan en interrupciones del negocio.*
  • Reducción del 30 % en la intervención anual con menos horas manuales dedicadas a la extinción de incendios, menos escaladas y una gestión de incidentes más predecible.*
  • Reducción del 35 % en el tiempo de resolución con menos tiempo correlacionando alertas, registros y paneles de control; más tiempo actuando con contexto.*

Durante años, las operaciones de bases de datos han estado atrapadas en un ciclo de trabajo manual destinado únicamente a mantener el sistema en funcionamiento. Cuando los DBA están atados a bucles de alerta interminables, scripts fragmentados y resolución de problemas reactiva, la empresa pierde su activo más valioso: el tiempo para innovar. Estamos pasando del mantenimiento a un futuro de autonomía gobernada, en el que los sistemas de bases de datos gestionen tareas limitadas y mantengan el juicio humano como base, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo que impulsa la innovación y la resiliencia.

“Mientras que muchos proveedores se contentan con aplicar una etiqueta genérica de ‘habilitado para IA’ a la infraestructura heredada y llamarla modernización, IBM ha hecho el trabajo pesado para integrar el razonamiento automatizado directamente en la experiencia de administración de bases de datos con IBM Db2 Genius Hub”, dijo Brad Shimmin, vicepresidente y líder de práctica en The Futurum Group. “Las capacidades disponibles hoy en día no son mero lavado de imagen con IA. Db2 Genius Hub está diseñado para actuar como un auténtico multiplicador de capacidades que transforma el papel del administrador de bases de datos, pasando de una gestión reactiva centrada en los paneles de control a una gestión proactiva. Al automatizar gran parte de la monotonía operativa que consume hoy en día a los equipos de datos, esta versión ofrece autonomía pragmática, que es exactamente lo que las empresas necesitan para desbloquear un valor empresarial real”.

¿Qué es Db2 Genius Hub?

Db2 Genius Hub es una consola de gestión de datos con IA que introduce capacidades autónomas para las operaciones de Db2, basadas en el razonamiento impulsado por IA y flujos de trabajo agénticos integrados.

Db2 Genius Hub marca un rumbo claro hacia la gestión autónoma de las bases de datos, sin que los equipos pierdan el control. En la actualidad, en su fase inicial, funciona como un sistema con intervención humana, en el que la ejecución está diseñada para requerir una aprobación explícita y una automatización bien delimitada. A medida que avanzamos en Db2 Genius Hub, las capacidades de la consola ampliarán la operación autónoma donde sea segura y esté gobernada, permitiendo a los equipos adoptar autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en los entornos de producción.

Tres áreas operativas que definen la transición hacia la autonomía: mantener, sanar y responder

Db2 Genius Hub ofrece capacidades de bases de datos autónomas a través de tres áreas operativas principales que definen cómo cambian las operaciones diarias de las bases de datos:

  1. Mantenimiento agéntico: se encarga de las tareas operativas recurrentes, como las actualizaciones del motor, la aplicación de parches, las comprobaciones de estado, la optimización del rendimiento, las copias de seguridad y la recuperación. Al automatizar estas tareas bien delimitadas, Db2 Genius Hub reduce el esfuerzo manual continuo y, al mismo tiempo, ayuda a mantener un rendimiento y una disponibilidad constantes en toda la base de datos.
  2. Curación agéntica: analiza continuamente el comportamiento de la carga de trabajo y las señales del sistema para identificar las anomalías de forma temprana y evitar que los problemas se materialicen. Esto incluye la detección del comportamiento de bloqueo, las regresiones de consultas y la puesta en cola de cargas de trabajo antes de que afecten a los usuarios, lo que reduce el volumen de alertas que requieren atención humana.
  3. Respuesta agéntica: cuando se producen problemas, Db2 Genius Hub reduce el tiempo necesario para resolverlos mediante el análisis de cambios, la investigación en varias etapas y el análisis exhaustivo de los registros. Aparecen explicaciones claras y contextuales para guiar los próximos pasos, lo que reduce el tiempo dedicado a la investigación manual de la causa raíz.

Vea Db2 Genius Hub en acción: detección de anomalías, análisis de cambios y búsqueda de telemetría conversacional.

Cómo funciona Db2 Genius Hub cuando los minutos cuentan

Los equipos ven el mayor impacto durante los incidentes, cuando los minutos más importan.

“IBM Db2 Genius Hub es un multiplicador de capacidad para nuestro equipo de datos”, dijo Frank Fillmore, CEO de Fillmore Group. “La diferencia es inmediata: en lugar de reconstruir los incidentes a partir de paneles de control y registros, podemos ver ‘qué ha cambiado’ y ‘qué hacer después’ en cuestión de minutos. Y como el sistema está diseñado para el control humano en el bucle, podemos avanzar más rápido sin renunciar a la supervisión. Este es el tipo de innovación que hace crecer su negocio”.

Esto es lo que ocurre en la práctica con un incidente al que los equipos se enfrentan a menudo: la gestión de incidentes a mediodía.

  • 14:00 — Curación agéntica: una anomalía de rendimiento que podría amenazar la disponibilidad se detecta pronto. Db2 Genius Hub identifica la causa más probable y muestra la evidencia que la respalda, para que los equipos no empiecen desde cero.
  • 14:01 — Respuesta agéntica: el DBA revisa el análisis y profundiza en la causa raíz: ¿Qué cambió? ¿Por qué se produjo el problema? Db2 Genius Hub proporciona contexto a nivel de consulta y plan, además de los próximos pasos recomendados para validar y resolver.
  • 14:04 — Mantenimiento: el DBA realiza una comprobación de resiliencia para confirmar que no hay más señales de alerta y, a continuación, aplica la corrección aprobada y recomendada por la IA para restablecer el estado de la base de datos.

El resultado: un tiempo de resolución más rápido, una reducción de las interrupciones y un funcionamiento con mayor confianza.

Redefinición de la base de datos autónoma

Db2 ha sido durante mucho tiempo la base de datos en la que confían las empresas cuando el rendimiento, la previsibilidad y el gobierno importan. Db2 Genius Hub es el próximo salto de IBM, que permite una experiencia de base de datos autónoma que aporta inteligencia agéntica a la gestión de cargas de trabajo de misión crítica.

IBM Db2 Genius Hub ya está disponible. Regístrese para comenzar su prueba y adoptar una experiencia de base de datos autónoma a su propio ritmo, desde la exploración práctica hasta las operaciones de producción.

Elija cómo quiere empezar:

  • Pruébelo rápido: Empiece hoy una prueba para explorar Db2 Genius Hub.
  • Ejecútelo en producción: Db2 IA Standard y Db2 IA Advanced incluyen Db2 Genius Hub. 
  • ¿Ya utiliza Db2 Intelligence Center? Los clientes que hayan adquirido Db2 Intelligence Center se actualizarán a Db2 Genius Hub. Más información.

Más información sobre Db2 Genius Hub

Contacte con nuestro equipo hoy mismo

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Declaración de limitación de responsabilidad

* Los resultados se basan en pruebas internas previas al lanzamiento. Las métricas son preliminares y pueden variar según el entorno, la carga de trabajo y la configuración.