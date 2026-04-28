Las bases de datos vectoriales de generación aumentada por recuperación (RAG) combinan la inteligencia artificial (IA) con la búsqueda avanzada, lo que permite a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) recuperar información relevante en tiempo real y generar respuestas más precisas y adaptadas al contexto.
Una base de datos vectorial RAG consta de dos componentes clave: una arquitectura de recuperación (RAG) y una capa de datos (bases de datos vectoriales).
RAG es una arquitectura que conecta un modelo de lenguaje con fuentes de conocimiento externas, lo que le permite recuperar información relevante e incorporar ese contexto en sus respuestas en el momento de la consulta. Este enfoque dirección las limitaciones comunes de los LLM, incluidos los límites de conocimiento, las alucinaciones y la falta de especificidad del dominio.
Una base de datos vectorial (o BD vectorial) almacena y recupera datos en forma de representaciones numéricas denominadas embeddings vectoriales, lo que permite realizar búsquedas basadas en la similitud semántica en lugar de en coincidencias exactas de palabras clave. Este proceso permite a los sistemas recuperar información basada en el significado, incluso cuando la redacción difiere.
Las ganancias de rendimiento de esta tecnología son cuantificables. Cuando Wikimedia Deutschland necesitó hacer accesible a los LLM el grafo de conocimiento de 120 millones de entradas de Wikidata, eligieron DataStax Astra DB en IBM® watsonx.data como su base de datos vectorial. El resultado: una velocidad de consulta 30 veces superior a la del cálculo vectorial local y una reducción del 90 % en el tiempo de desarrollo, lo que permite al equipo centrarse en la creación de aplicaciones en lugar de en el mantenimiento de la infraestructura.
En la mayoría de las implementaciones de RAG, los sistemas RAG se basan en bases de datos vectoriales o técnicas de indexación vectorial para permitir la búsqueda semántica. Sin embargo, la búsqueda vectorial no es estrictamente necesaria. Las arquitecturas RAG también pueden incorporar búsquedas por palabras clave, consultas estructuradas o enfoques híbridos según el caso de uso.
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Las bases de datos vectoriales RAG redefinen cómo el machine learning y los sistemas de IA generativa acceden y aplican la información. En lugar de tratar el conocimiento como algo fijo dentro de un modelo, lo tratan como algo que se puede recuperar, evaluar y utilizar dinámicamente en contexto.
Este cambio tiene implicaciones en cuatro áreas clave: el conocimiento, la recuperación, la base y las operaciones.
Incluso los modelos más avanzados están limitados por sus datos de entrenamiento. A medida que esos datos se van quedando obsoletos o que los casos de uso se vuelven más especializados, empiezan a surgir lagunas.
El RAG aborda este problema introduciendo lo que los investigadores suelen describir como "memoria no paramétrica", es decir, conocimientos externos que pueden consultarse en tiempo de ejecución en lugar de almacenarse en los parámetros del modelo.1
Los sistemas de búsqueda tradicionales suelen basarse en la coincidencia de palabras clave, lo que supone que los usuarios y los datos utilizan el mismo idioma. En la práctica, esto no siempre es así. Las bases de datos vectoriales cambian el enfoque de la búsqueda, ya que pasan de la coincidencia de palabras a la de significados. Para ello, utilizan la similitud vectorial con el fin de comparar el grado de correspondencia entre las representaciones.
Los enfoques de recuperación híbridos utilizados en los sistemas RAG combinan la recuperación semántica con los métodos de búsqueda tradicionales para mejorar tanto la recuperación como la precisión, especialmente en entornos empresariales en los que los datos son heterogéneos y complejos.2
Los modelos generativos son probabilísticos, es decir, generan respuestas plausibles, no hechos verificados. Esto crea un riesgo de alucinaciones.
La RAG mitiga esto basando las respuestas en los datos recuperados. Los estudios en ámbitos como la sanidad y la formación muestran que combinar la recuperación con la generación mejora la precisión de los hechos y la fiabilidad en los sistemas de preguntas y respuestas.3
La RAG cambia la forma en que se mantienen y escalan los sistemas de IA. En lugar de volver a entrenar los modelos para incorporar nuevos conocimientos, las organizaciones pueden actualizar los datos subyacentes o la lógica de recuperación, lo que permite una iteración más rápida y una mayor adaptabilidad a través de los casos de uso.
Como resultado, la RAG se ha convertido en un patrón arquitectónico dominante en los sistemas modernos de IA, especialmente en entornos empresariales y aplicaciones orientadas al consumidor en las que los modelos deben acceder a datos actualizados o externos para generar respuestas precisas.
A grandes rasgos, las bases de datos vectoriales RAG siguen una secuencia estructurada:
Cada interacción comienza con una consulta del usuario expresada en lenguaje natural. En esta fase, los datos de entrada se presentan en forma de tokens, es decir, unidades de texto que procesan los modelos de lenguaje. Los tokens representan cómo se escribe y estructura el lenguaje, pero aún no capturan el significado de una manera que se pueda buscar.
Para que la consulta se pueda buscar, se transforma en un embedding que proporciona una representación numérica del significado. Una forma de entender esto es a través de la geografía.
Al convertir los tokens en embeddings, el sistema pasa del lenguaje a un espacio en el que el significado puede compararse matemáticamente (espacio vectorial de alta dimensión).
Una vez que la consulta se representa como un embedding (o vector de consulta), la base de datos vectorial busca vectores similares. Este proceso se basa en métricas de similitud como la similitud del coseno, que miden lo cerca que se alinean los vectores en un espacio de alta dimensión. Muchos sistemas también incluyen capas de clasificación que priorizan los resultados más relevantes, mejorando la precisión y la coherencia.
El sistema recupera segmentos más pequeños o "fragmentos" de datos asociados a los embeddings más similares. Este proceso, conocido elocuentemente como "fragmentación", dicta la calidad de la recuperación en función de cómo se definan los fragmentos. Si son demasiado grandes, la recuperación puede carecer de precisión. Si son demasiado pequeños, pueden perder el contexto.
La información obtenida se introduce en la entrada del modelo, lo que se conoce como "ampliación de la instrucción". La consulta original y el contexto recuperado forman una única secuencia de tokens. El modelo no distingue entre ellos. Simplemente procesa la entrada combinada y genera una respuesta, por lo que la estructura de la instrucción es crítica.
Una vez introducida la instrucción ampliada, el modelo genera una respuesta. Esta etapa destaca cómo la RAG se diferencia de procesos como el ajuste fino (o fine-tuning), que modifica los parámetros internos de un modelo, integrando el conocimiento directamente en el modelo. La RAG recupera los conocimientos en tiempo de ejecución, sin cambiar el modelo. En otras palabras, el ajuste fino mejora lo que el modelo sabe, mientras que RAG mejora lo que el modelo puede acceder.
Los sistemas de bases de datos vectoriales RAG no son una herramienta única, sino un conjunto coordinado de componentes que trabajan juntos para estructurar y generar respuestas. Los componentes principales de este proceso incluyen:
La base de conocimientos es la fuente fiable externa del sistema. Contiene los datos de los que el modelo extraerá información, entre los que pueden figurar documentos, archivos PDF, registros estructurados, tickets de asistencia u otro contenido no estructurado.
En los entornos empresariales, estos datos suelen estar fragmentados en distintos sistemas y formatos. Como resultado, la calidad de la base de conocimiento impacta directamente en la calidad de los outputs del sistema.
El modelo de embeddings traduce el lenguaje natural en representaciones vectoriales que capturan el significado.
Este componente determina la posición de la información en el espacio semántico y determina la forma en que se comparan las consultas y los documentos durante la recuperación. Si el modelo de embeddings no capta los matices específicos del dominio, como la terminología técnica o las relaciones contextuales, la calidad de la recuperación se verá afectada.
La base de datos vectorial almacena e indexa los embeddings, lo que permite una búsqueda rápida de similitudes en grandes conjuntos de datos. Su función no es solo el almacenamiento, sino el rendimiento de recuperación. Las técnicas de indexación, como la búsqueda aproximada del vecino más cercano (ANN), permiten al sistema localizar vectores relevantes rápidamente, incluso a escala. Una investigación reciente de IBM demuestra que existen sistemas capaces de procesar entre decenas y cientos de miles de millones de vectores.
Al mismo tiempo, las bases de datos vectoriales suelen admitir el filtrado de metadatos y la búsqueda híbrida, lo que permite a los sistemas refinar los resultados basándose en restricciones adicionales como la fecha, la categoría o la fuente.
El recuperador actúa como interfaz entre la consulta del usuario y la base de datos vectorial. Utiliza un modelo de embeddings para convertir la consulta en una representación vectorial, ejecuta la búsqueda mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK) y devuelve los resultados más relevantes.
Este proceso constituye la base de la búsqueda moderna basada en la IA. En los sistemas más avanzados, el motor de búsqueda puede incorporar lógica de clasificación, mecanismos de filtrado y estrategias de recuperación en varias etapas para aumentar la precisión.
La capa de integración gobierna el sistema, gestionando cómo fluyen los datos entre los componentes y cómo se construyen las instrucciones. Toma los resultados obtenidos, los organiza y los introduce en la entrada del modelo de forma estructurada.
La integración es donde entran en juego los marcos de prompt engineering y orquestación, lo que garantiza que el modelo reciba un contexto claro y relevante. Con frecuencia, los sistemas se construyen utilizando una combinación de herramientas de código abierto, bibliotecas de Python y plataformas de bases de datos vectoriales como Pinecone o Milvus. Esta coordinación es lo que, en última instancia, permite la búsqueda escalable de IA a través de aplicaciones y conjuntos de datos a gran escala.
El generador es el modelo de lenguaje encargado de producir la respuesta final. No recaba información por sí mismo. En cambio, interpreta la instrucción aumentada y genera una respuesta en función del contexto en el que se le ha dado. Esta distinción es importante. El papel del generador no es "saberlo" todo, sino sintetizar y expresar la información proporcionada por el sistema.
Diseñar e implementar bases de datos vectoriales RAG implica compromisos entre precisión, rendimiento y complejidad del sistema. Aunque la arquitectura es conceptualmente sencilla, su eficacia depende de lo bien que se ajuste cada componente a la tarea en cuestión. Las consideraciones a menudo incluyen:
Los sistemas RAG dependen de la recuperación como su principal fuente fiable. Si el sistema recupera información incompleta o irrelevante, el modelo generará una respuesta defectuosa. Este problema suele deberse a la integración de la lógica de calidad y clasificación. Los embeddings pueden pasar por alto los matices específicos del dominio, mientras que la búsqueda de similitud puede mostrar resultados técnicamente cercanos pero contextualmente incorrectos.
Para abordar esto, los sistemas modernos incorporan capas de reordenación, modelos de embeddings específicos de cada dominio y técnicas de recuperación híbridas que combinan la similitud semántica con el filtrado estructurado.
El rendimiento de la recuperación también depende de cómo se segmenten los datos. Dado que los documentos se dividen en fragmentos más pequeños antes de su recuperación, las estrategias de fragmentación mal definidas pueden fragmentar el significado o reducir la precisión. A menudo, los equipos tratan la fragmentación como una consideración de diseño, equilibrando la especificidad con el contexto.
Incluso cuando la recuperación es eficaz, el modelo solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez (su ventana de contexto). En las consultas complejas, especialmente las que requieren una síntesis entre múltiples fuentes, esta limitación puede restringir el razonamiento al obligar al sistema a priorizar lo más relevante. Los sistemas rentables tratan el contexto como un recurso escaso y utilizan técnicas como el resumen y la recuperación selectiva para maximizar su valor.
RAG introduce pasos adicionales en la cadena de inferencia, incluyendo generación de embeddings, búsqueda vectorial y construcción de instrucciones. Aunque cada paso añade valor, también añade latencia.
En las aplicaciones de IA en tiempo real, incluso los pequeños retrasos pueden afectar a la experiencia del usuario. En las implementaciones a gran escala, pueden crear desafíos en torno al rendimiento y la capacidad de respuesta. Por eso los sistemas de producción suelen confiar en técnicas de indexación optimizadas, como la búsqueda de ANN, el almacenamiento en caché y el procesamiento paralelo, para equilibrar la precisión con la complejidad.
Como los sistemas RAG vinculan los modelos a fuentes de datos externas, introducen nuevas consideraciones de seguridad en torno al acceso a datos, la privacidad y el cumplimiento.
A diferencia de los modelos tradicionales, en los que el conocimiento está integrado en parámetros, las aplicaciones RAG operan con datos en vivo. Esto permite las actualizaciones y el control de acceso en tiempo real, pero también requiere medidas de seguridad, como salvaguardas, para garantizar que la información confidencial está protegida en todo momento en el pipeline.
Las bases de datos vectoriales, en particular, almacenan embeddings derivados de datos de origen. Aunque no son copias directas, estas representaciones pueden ser objeto de ingeniería inversa para inferir la información subyacente. En consecuencia, los sistemas RAG empresariales requieren marcos de gobierno sólidos, que incluyan el cifrado, los controles de acceso y la auditabilidad.
Las bases de datos vectoriales RAG resultan especialmente útiles en situaciones en las que la información es muy voluminosa, dinámica y difícil de explorar mediante interfaces tradicionales. Algunos ejemplos son:
Las bases de datos vectoriales de RAG impulsan tanto los chatbots empresariales como los asistentes de conocimiento internos al recuperar y sintetizar información de grandes fuentes de datos distribuidas en tiempo real. Esto permite a los chatbots ofrecer respuestas de soporte actualizadas, ayudando a los empleados a consultar documentos internos y flujos de trabajo usando lenguaje natural sin necesidad de buscar en varios sistemas.
En ámbitos como las finanzas, la sanidad y el análisis jurídico, los sistemas RAG presentan información relevante procedente de múltiples fuentes en su contexto, lo que permite a los usuarios formular preguntas complejas y con varias partes y recibir respuestas sintetizadas. El resultado es una mayor velocidad y precisión en la toma de decisiones.
Las bases de datos vectoriales RAG mejoran los motores de recomendación al permitir la similitud semántica entre las preferencias del usuario y el contenido. Estos sistemas pueden generar explicaciones junto con recomendaciones, mostrando resultados basados no solo en el comportamiento pasado, sino también en características compartidas, reseñas o patrones de uso recuperados de los datos subyacentes.
Las bases de datos vectoriales RAG están evolucionando rápidamente a medida que las organizaciones se mueven de implementaciones experimentales a sistemas a escala de producción. La investigación y el desarrollo del sector apuntan a varias tendencias emergentes, entre ellas:
Los primeros sistemas RAG seguían un esquema fijo: recuperación, ampliación y generación. Los sistemas emergentes están introduciendo un comportamiento más dinámico.
La recuperación agéntica permite a los modelos decidir qué, cuándo y cómo recuperar la información. En lugar de un único paso de recuperación, los sistemas pueden realizar múltiples acciones de recuperación, refinar las consultas o solicitar contexto adicional durante la generación.
Investigaciones recientes sobre agentes de IA sugieren que este enfoque puede mejorar el rendimiento en tareas complejas de varios pasos, en particular las que requieren razonamiento iterativo o exploración.⁴
Aunque la búsqueda vectorial sigue siendo fundamental, se combina cada vez más con la búsqueda por palabras clave, el filtrado de metadatos y, en algunos casos, la recuperación basada en gráficos (GraphRAG). Esta coordinación permite a los sistemas captar tanto el significado semántico como las relaciones estructuradas, mejorando la precisión y la recuperación en entornos complejos.
Los sistemas RAG están evolucionando hacia canalizaciones en tiempo real que consumen y actualizan información continuamente. Esto reduce la brecha entre la creación de datos y la disponibilidad, lo que permite a los sistemas responder a los cambios a medida que se producen.
En entornos como los mercados financieros o la monitorización operativa, esta capacidad se está volviendo esencial. Los avances en los datos de streaming y la indexación incremental permiten a las bases de datos vectoriales actualizar los embeddings sin un reprocesamiento total.
La RAG se está expandiendo más allá del texto para incorporar imágenes, audio y datos estructurados, lo que permite a los modelos recuperar y razonar a través de múltiples modalidades.
Al mismo tiempo, la investigación sobre la RAG basada en el razonamiento está mejorando la forma en que los modelos sintetizan la información recuperada, pasando de la simple recuperación a flujos de trabajo de razonamiento más estructurados y de varios pasos.
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1 "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." ACM. 2020
2 “Hybrid Dense-Sparse Retrieval for High-Recall Information Retrieval.” ResearchGate, 2026
3 “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey”. arXiv. 2023
4 "Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG". arXiv. 2025