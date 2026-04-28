Las bases de datos vectoriales RAG redefinen cómo el machine learning y los sistemas de IA generativa acceden y aplican la información. En lugar de tratar el conocimiento como algo fijo dentro de un modelo, lo tratan como algo que se puede recuperar, evaluar y utilizar dinámicamente en contexto.

Este cambio tiene implicaciones en cuatro áreas clave: el conocimiento, la recuperación, la base y las operaciones.