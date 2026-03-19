Relación entre rendimiento y coste

El modelo de embedding que elija afectará significativamente a la precisión de recuperación, la latencia y el coste computacional de su sistema RAG. La elección del modelo de embedding estará influido en gran medida por su tamaño, que depende de dos características: la dimensión de embedding y el número de parámetros del modelo.

Un modelo de embedding más grande suele mejorar el rendimiento de la recuperación, pero a costa de un aumento de la latencia, el almacenamiento y el coste computacional (financiero). Por el contrario, un modelo de embedding más pequeño suele ofrecer un rendimiento reducido, pero ocupa menos memoria, requiere menos potencia computacional y es más rápido en tiempo de ejecución. Elija un modelo de embedding que equilibre los requisitos de rendimiento con los recursos disponibles.

Ciertos modelos de embedding son específicos del idioma (por ejemplo, modelos de embedding en español creados para clientes españoles) y específicos del dominio (por ejemplo, un modelo entrenado en terminología oncológica para habilitar RAG sobre archivos médicos).