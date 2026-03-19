Las siguientes notas incluyen varias lecciones aprendidas para la ingesta de documentos que incluyen tablas complejas y diferentes enfoques que se probaron durante uno de los proyectos. Tenga en cuenta que algunas de las observaciones pueden variar de un proyecto a otro; sin embargo, la mayoría de las conclusiones deberían ser similares en los proyectos que incluyen documentos con tablas anidadas y complejas.

Watson Discovery

Watson Discovery no admite documentos de más de 50 MB. En los casos en los que el gran tamaño se debe al hecho de que los documentos originales están en formato Word, necesitamos convertir los documentos originales de Word a PDF para poder utilizar Watson Discovery. Sin embargo, al utilizar este enfoque, Watson Discovery a veces no puede capturar los formatos de tabla correctamente, especialmente en casos de tablas complejas o anidadas.

Para la ingesta con Watson Discovery se pueden probar dos enfoques diferentes: un modelo preentrenado y un modelo de usuario entrenado anotando manualmente algunas páginas a través de la comprensión inteligente de documentos de Discovery. A continuación se analizan las lecciones aprendidas de estos dos enfoques para uno de los proyectos que incluía tablas anidadas complejas.

modelo preentrenadol Pros: La output de Discovery a menudo podía capturar mejor la estructura de las tablas que un modelo entrenado por el usuario (SDU) Contras: Discovery seguía teniendo dificultades para detectar tablas anidadas. En algunos casos sólo vería la tabla más interna como una tabla y capturaría las tablas externas como texto, perdiendo la estructura de datos.

Al utilizar Watson Discovery, el uso del texto sin procesar puede dar mejores resultados en comparación con el uso de outputs HTML.



modelo definido por el usuario Pros: Muy fácil de anotar y bueno para documentos simples en los que le gustaría filtrar secciones específicas más adelante. Desventajas: No se pudieron detectar las estructuras de tablas anidadas incluso si anotamos todas las tablas dentro de las tablas. Hasta en las tablas sencillas, tenía problemas para detectarlas en los documentos nuevos, incluso después de anotar manualmente 20 páginas de más de 7 documentos.



Aunque los resultados de Watson Discovery no fueron tan precisos como los de otras librerías personalizadas mencionadas más abajo para tablas complejas y anidadas, los resultados incluían muchos metadatos como números de página y coordenadas de los textos, que son útiles para mostrar los puntos destacados de la IU. Estos metadatos pueden ser realmente útiles para añadir filtros adicionales durante la recuperación o incluso para dividir los documentos en función de determinadas secciones HTML.

La biblioteca PyMuPDF es mucho más rápida y produce resultados más precisos, especialmente en datos más grandes. Al utilizar las dos funciones siguientes en un conjunto de datos de 50,6 MB, PyMuPDF tardó 0,131 segundos frente a 0,366 segundos para PypdfLoader de LangChain. Así que para archivos grandes y si no quiere extraer secciones separadas del documento como secciones separadas, use la biblioteca PyMuPdf.

Cargador de PDF no estructurado para la ingesta de html UnstructuredPDFLoader de LangChain

Pros: Incluía muchos metadatos, como los números de página y las coordenadas x, y de los textos, similares a los de Watson Discovery, que podrían resultar útiles para mostrar los puntos destacados en el futuro.

Contras: No se pueden capturar correctamente muchas tablas anidadas o complejas. Además, para este enfoque necesitaríamos convertir cada uno de los formatos docx originales a PDF.



Cargador de Word no estructurado para la ingesta de HTML UnstructuredWordDocumentLoader de LangChain

Pros: El uso de Docs dio como resultado una mejor captura de las tablas y ayuda a un mejor contexto para que los LLM generen respuestas.

Contras: Los metadatos, como los números de página, no se capturaban correctamente incluso después de añadir saltos de página en comparación con el cargador de PDF.



Resumen de tablas HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Convierte PDF a texto sin formato.Parámetros:path (str): Ruta al archivo PDF.start_page (int): página para empezar a recibir texto.end_page (int): última página para obtener texto."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Convierte PDF a texto sin formato utilizando PyMuPDF, impresionante velocidad de ejecución, lo que lo hace adecuado para elprocesamiento de PDF a gran escala. Aunque no ofrece funciones dedicadas de extracción de tablas, puedeutilizarse para analizar la estructura PDF y extraer datos tabulares con pasos de procesamiento adicionalessi es necesario.50,6MB -> 0,131 segundos (PyMuPDF) frente a 0,366 segundos (pypdf)Parámetros:file_stream (stream): transmite al archivo PDF.path (STR): ruta al PDFstart_page (int): página para empezar a recibir texto.end_page (int): última página para obtener texto.remove_string_list (list[str]): elimina la lista de cadenas."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(texto)return _text_list, _ids, _metadata

En un intento por preservar la estructura de las tablas, introducimos elementos de tabla del HTML extraído (utilizando la biblioteca no estructurada) en un LLM (Mixtral para tablas largas es una buena opción debido a su tamaño de contexto), luego podemos crear una instrucción para resumir las tablas o utilizar el aprendizaje few shot para convertir las tablas a un formato que creemos que podría ser más comprensible para los modelos de lenguaje de gran tamaño.

Pros: El texto de output sería más fácil de fragmentar e ingerir, y preservaría la estructura de las tablas

Contras: Para tablas de gran tamaño de varias páginas, para la instrucción de resumen podemos perder algo de información, así que los pocos intentos de aprender a convertir las tablas en lugar de resumirlas podrían dar mejores resultados.



También se probaron otras bibliotecas de lectores de tablas, como camelot y tabula, pero estas bibliotecas no eran tan precisas como las no estructuradas para tablas complejas y, dado que solo detectan tablas dentro de un documento, podría ser necesario más preprocesamiento para crear fragmentos significativos para pasar a modelos de lenguaje de gran tamaño.

Para concluir, aunque Watson Discovery sería una forma fácil y rápida de consumir documentos y capturar muchos metadatos adicionales que pueden ser útiles para crear la interfaz de usuario (para resaltar los pasajes, por ejemplo), la biblioteca "no estructurada" (que tiene envoltorios tanto en LlamaIndex como LangChain) podría capturar las tablas complejas dentro de los documentos con mayor precisión en comparación con Discovery. Así pues, una combinación de ambos enfoques puede resultar útil para proyectos que incluyan tablas complejas en sus documentos.