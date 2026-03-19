Explore más a fondo lo que ofrece el RAG Cookbook para obtener una perspectiva más profunda de las soluciones RAG actuales.
La capa de orquestación desempeña un papel fundamental en las soluciones de generación aumentada por recuperación (RAG), actuando como el sistema de control que gestiona cómo interactúan los diferentes componentes de la solución. En un pipeline RAG típico, la capa de orquestación coordina la recuperación de datos o documentos relevantes y garantiza que estos datos se pasen al modelo de generación (a menudo un modelo de lenguaje de gran tamaño o LLM). De este modo, la capa de orquestación no solo mejora la precisión de las respuestas, sino que también garantiza que sean contextuales y estén respaldadas por datos.
Para las soluciones menos personalizadas que solo aprovechan las capacidades nativas de watsonx Assistant o watsonx Orchestrate con Elastic Search o watsonx.data, la capa de orquestación está integrada en los productos y no es un aspecto de la solución que deba modificarse. Sin embargo, para sistemas más avanzados o personalizados, hay opciones listas para usar aprobadas por IBM, así como opciones personalizadas de código abierto.
NeuralSeek simplifica la capa de orquestación para la generación aumentada por recuperación (RAG) automatizando las conexiones entre múltiples bases de conocimiento y más de 40 modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). A través de su plataforma mAIstro, los usuarios pueden crear flujos de trabajo escalables respaldados por LLM sin codificación, al mismo tiempo que se benefician de los controles corporativos, la supervisión humana y el control dinámico de versiones.
Entre las características clave de orquestación se incluyen:
Gobierno completo mediante paneles de control para monitorizar el rendimiento del sistema, la generación de respuestas y la configuración. Protección contra la inyección de instrucciones y el contenido dañino con limpieza automática y detección/eliminación de PII. Soporte multilingüe y traducción automática para consultas multilingües. Integración fluida con watsonx Assistant y otras herramientas, generando acciones automáticamente e indexando pares de preguntas y respuestas. Intercambio instantáneo entre LLM, lo que garantiza flexibilidad y control sin necesidad de reequipar. NeuralSeek proporciona una solución de orquestación integral para escalar y gestionar implementaciones complejas de RAG de manera eficiente.
Para obtener más información, cómo empezar y todo lo demás sobre Neural Seek, consulte la documentación de orientación de Neural Seek
Aunque Neural Seek es una opción pulida y lista para usar, LlamaIndex y LangChain ofrecen potentes alternativas de código abierto para aquellos que buscan una mayor personalización y control sobre su orquestación RAG.
LlamaIndex: este marco permite una orquestación flexible de los procesos de recuperación y generación de datos al ofrecer modularidad y extensibilidad. Con LlamaIndex, los desarrolladores pueden experimentar con distintos métodos de recuperación, definir sus propias estrategias de fragmentación de documentos y conectar varias fuentes de datos para adaptar la orquestación a sus necesidades específicas. Es altamente adaptable y permite un control detallado, lo que lo convierte en una excelente opción para las organizaciones que desean profundizar más en soluciones personalizadas.
Para obtener más información sobre cómo empezar y todo lo demás sobre LlamaIndex, consulte el sitio de LlamaIndex
LangChain: LangChain es otro marco de orquestación de código abierto diseñado para integrar modelos de lenguaje con fuentes de datos externas. Proporciona un conjunto de herramientas para gestionar el flujo entre los sistemas de recuperación y los LLM, lo que ayuda a automatizar flujos de trabajo complejos en soluciones RAG. LangChain también admite múltiples integraciones, incluidos los modelos que no son de IBM, lo que la convierte en una opción más versátil para los entornos híbridos que utilizan diversas herramientas y servicios de IA.
Para obtener más información sobre cómo empezar y todo lo demás sobre LangChain, consulte el sitio de LangChain