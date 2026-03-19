Aunque Neural Seek es una opción pulida y lista para usar, LlamaIndex y LangChain ofrecen potentes alternativas de código abierto para aquellos que buscan una mayor personalización y control sobre su orquestación RAG.

LlamaIndex: este marco permite una orquestación flexible de los procesos de recuperación y generación de datos al ofrecer modularidad y extensibilidad. Con LlamaIndex, los desarrolladores pueden experimentar con distintos métodos de recuperación, definir sus propias estrategias de fragmentación de documentos y conectar varias fuentes de datos para adaptar la orquestación a sus necesidades específicas. Es altamente adaptable y permite un control detallado, lo que lo convierte en una excelente opción para las organizaciones que desean profundizar más en soluciones personalizadas.

Para obtener más información sobre cómo empezar y todo lo demás sobre LlamaIndex, consulte el sitio de LlamaIndex

LangChain: LangChain es otro marco de orquestación de código abierto diseñado para integrar modelos de lenguaje con fuentes de datos externas. Proporciona un conjunto de herramientas para gestionar el flujo entre los sistemas de recuperación y los LLM, lo que ayuda a automatizar flujos de trabajo complejos en soluciones RAG. LangChain también admite múltiples integraciones, incluidos los modelos que no son de IBM, lo que la convierte en una opción más versátil para los entornos híbridos que utilizan diversas herramientas y servicios de IA.

Para obtener más información sobre cómo empezar y todo lo demás sobre LangChain, consulte el sitio de LangChain