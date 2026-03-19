La arquitectura RAG, que se muestra en el diagrama anterior, se puede dividir en dos secciones:

La ruta típica que se sigue para crear una solución RAG es la siguiente:

Un ingeniero de IA prepara los datos del cliente (por ejemplo, los manuales de procedimientos, la documentación del producto o las solicitudes de centro de servicio, etc.) durante el preprocesamiento de los datos. Los datos del cliente se transforman y/o enriquecen para que sean adecuados para el aumento del modelo. Las transformaciones pueden incluir conversiones de formato simples, como la conversión de documentos PDF en texto, o transformaciones más complejas, como la traducción de estructuras de tablas complejas en sentencias de tipo "si, entonces". El enriquecimiento puede incluir ampliar las abreviaturas más comunes, añadir metadatos, como información sobre divisas, y otras incorporaciones para mejorar la relevancia de los resultados de búsqueda.

La información extraída de los documentos se divide en segmentos más pequeños denominados fragmentos o "chunks" para gestionar el texto de forma más eficiente. Esto se puede hacer mediante diversas estrategias de segmentación, cada una con su propia forma de separar y agrupar la información.

Luego, los fragmentos se ingieren en una base de datos donde se almacenan y se accede a ellos durante el uso de la solución. Las distintas estrategias de búsqueda requerirán distintos tipos de bases de datos, e incluso algunas requerirán varios tipos. Sin embargo, la solución general de RAG solo utilizará una base de datos vectorial. En este caso, se utiliza un modelo de embedding para convertir los fragmentos en una serie de vectores que después pueden almacenarse en la base de datos vectorial.

El sistema ya está listo para que lo utilicen los usuarios finales.

Los usuarios finales interactúan con una aplicación habilitada para IA generativa e introducen una consulta.

La aplicación de IA generativa recibe la consulta y realiza la estrategia de recuperación empleada para obtener los "K" principales (donde K es solo un marcador de posición para un número) de información que la estrategia considera que más se acercan a la consulta del usuario. Por ejemplo, si el usuario pregunta "¿Cuál es el límite diario de retirada de la cuenta MaxSavers?", los fragmentos de texto que se muestran pueden ser "La cuenta MaxSavers es...", "Los límites diarios de retirada son..." y "...límites de la cuenta...".

La consulta original, los pasajes principales y una instrucción, seleccionados para la aplicación específica, se envían al LLM.