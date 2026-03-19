Fragmentación sintáctica

La fragmentación sintáctica utiliza un enfoque guiado por la estructura para separar el texto en función del formato del documento. Lo más habitual y natural es que los encabezados de sección se utilicen como separadores. Sin embargo, con formatos de documentos sin información codificada (es decir, PDF), los tamaños de fuente se pueden utilizar como marcador para separar fragmentos.

Puntos fuertes:

Implementación sencilla

Limitaciones:

El algoritmo asume la jerarquía de la información; por lo tanto, es posible que se pasen por alto los marcadores sintácticos

La fragmentación sintáctica puede resultar útil en situaciones en las que la estructura topológica del documento es predecible y está claramente estructurada para su división.

División en fragmentos de tamaño fijo

En la división en fragmentos de tamaño fijo, los datos de entrada se dividen en fragmentos de igual tamaño. Este método suele separar el texto en tamaños predefinidos según el número de tokens. Este método es sencillo de aplicar y comprender, por lo que resulta adecuado para tareas en las que los datos de entrada tienen un tamaño coherente y predecible.

Puntos fuertes:

Fácil de implementar y entender

Eficiente desde el punto de vista computacional

Limitaciones:

Es rígido y no se adapta al contexto del texto

Puede omitir información contextual importante en el texto

Es mejor utilizar la división en fragmentos de tamaño fijo en casos donde los datos de entrada son predecibles y no requieren un contexto exhaustivo.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "El ágil zorro marrón salta por encima del perro perezoso." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Fragmentación semántica

La fragmentación semántica separa el texto en función del contexto y agrupa los componentes significativos mediante técnicas algorítmicas. Esta es importante cuando el significado del contenido es fundamental para elaborar una respuesta, como en el caso de la documentación jurídica.

Puntos fuertes:

Los datos recuperados tienen mayor precisión y relevancia

Cohesión de la base de conocimiento mantenida en la fragmentación

Limitaciones:

Implementación compleja utilizando algoritmos sofisticados

Más extensa desde el punto de vista computacional

Ejemplo:

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs nación en California. Cofundó Apple en 1976". # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

La fragmentación híbrida utiliza información contextual y estructural para combinar las ventajas de la división en fragmentos de tamaño fijo y de la fragmentación semántica. Este método se utiliza mejor en situaciones en las que hay un gran corpus de datos en todos los casos de uso, con formatos y materiales variados, como una base de conocimientos empresarial.

Puntos fuertes:

Precisión y velocidad óptimas con técnicas de fragmentación flexibles basadas en la estructura y el contexto de la base de conocimientos

Limitaciones:

Más mantenimiento y esfuerzo de implementación debido a los exigentes requisitos de recursos

Ejemplo:

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs nació en California. Cofundó Apple en 1976". # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Fragmentación agéntica

Esta estrategia de fragmentación implica el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para determinar la longitud y el contenido adecuados de los fragmentos de texto en función del contexto en el que se utilizarán. La estrategia se inspira en el concepto de proposiciones, que consiste en extraer afirmaciones independientes de un texto en bruto.

Para implementar este enfoque, la estrategia utiliza una plantilla de recuperación proposicional proporcionada por Langchain para extraer proposiciones del texto. A continuación, estas proposiciones se envían a un agente basado en LLM, que determina si cada proposición debe incluirse en un fragmento existente o si debe crearse uno nuevo.

El agente basado en un LLM utiliza diversos factores para tomar esta decisión, entre ellos la relevancia de la proposición para el fragmento actual, la coherencia general del fragmento y los objetivos e intenciones del modelo. Al utilizar los LLM de esta manera, la estrategia tiene como objetivo generar fragmentos de texto que no solo sean coherentes y contextualmente apropiados, sino que también estén alineados con los objetivos e intenciones del modelo.

Puntos fuertes:

Autonomía: los LLM pueden tomar decisiones sobre qué proposiciones incluir en un trozo y cuándo crear un nuevo trozo sin intervención humana, lo que permite una generación de texto más eficiente y escalable.

Coherencia: los LLM están diseñados para generar texto coherente y contextualmente apropiado, lo que puede ayudar a garantizar que los fragmentos generados sean significativos y fáciles de entender.

Limitaciones:

Exhaustiva desde el punto de vista computacional: generar texto utilizando LLM puede ser costoso desde el punto de vista computacional, especialmente para modelos grandes o complejos. Esto puede limitar la escalabilidad y la practicidad del uso de LLM para ciertas aplicaciones.

Alucinaciones: esto puede ocurrir cuando el modelo genera texto basado en sus propios sesgos o suposiciones internas, en lugar de en los datos o el contexto reales.

¿Cómo podemos aplicar algunas de estas técnicas para dividir la documentación en fragmentos? Existen muchas bibliotecas de código abierto para ejecutar estos algoritmos y técnicas de fragmentación. Un buen punto de partida es utilizar divisores de texto Langchain. Consulte la siguiente documentación sobre los divisores de texto específicos disponibles. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/