Con el objetivo de proporcionar a arquitectos de soluciones, ingenieros de datos, desarrolladores y técnicos ‘especializados’ consejos prácticos sobre la implementación y optimización de soluciones RAG, esta recopilación de documentación, diagramas y recursos le ayudará a empezar a comprender, crear, demostrar e implementar aplicaciones RAG.

Para aquellos que son nuevos en RAG, la IBM RAG Reference Architecture contiene una introducción conceptual a RAG, el punto de vista de IBM sobre el patrón, productos relevantes de IBM y casos de uso comunes.

Aunque la RAG y la IA agéntica se han acoplado estrechamente, se ha decidido separar las dos para este manual. Para obtener más información sobre la IA agéntica y el punto de vista de IBM, visite nuestro Portal de desarrollo de agentes de IA.