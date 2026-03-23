IBM® RAG Cookbook

Un compendio de consejos, trucos y técnicas para implementar y optimizar las soluciones de generación aumentada por recuperación (RAG).
Diagrama de flujo con varias formas y símbolos, incluidos un signo de interrogación, un icono de información y una marca de verificación.
Introducción

Con el objetivo de proporcionar a arquitectos de soluciones, ingenieros de datos, desarrolladores y técnicos ‘especializados’ consejos prácticos sobre la implementación y optimización de soluciones RAG, esta recopilación de documentación, diagramas y recursos le ayudará a empezar a comprender, crear, demostrar e implementar aplicaciones RAG.

Para aquellos que son nuevos en RAG, la IBM RAG Reference Architecture contiene una introducción conceptual a RAG, el punto de vista de IBM sobre el patrón, productos relevantes de IBM y casos de uso comunes.

Aunque la RAG y la IA agéntica se han acoplado estrechamente, se ha decidido separar las dos para este manual. Para obtener más información sobre la IA agéntica y el punto de vista de IBM, visite nuestro Portal de desarrollo de agentes de IA.

Índice

Arquitectura Guía sobre las opciones y elecciones que los desarrolladores de soluciones deben tomar al crear soluciones RAG. Ingesta de datos Consejos y técnicas para acelerar y optimizar el procesamiento y la ingesta de documentos para que puedan buscarse en una solución RAG. Chunking Lecciones aprendidas y consejos prácticos para organizar los datos consumidos con el fin de optimizar el rendimiento de la búsqueda y la calidad de los resultados de la solución. Incrustaciones Ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos y técnicas de incrustación. Almacenamiento y recuperación Consejos y técnicas para acelerar y optimizar la recuperación de la información y respaldar las soluciones RAG. Generación de respuestas Consejos y técnicas para escribir (y reescribir) consultas de modelos de lenguaje de gran tamaño para optimizar la velocidad, la relevancia y la calidad general de los resultados de la solución. Evaluación de resultados Métricas y esquemas de medición para cuantificar, y así comparar y mejorar, la precisión de los resultados de la solución RAG. Orquestación Lecciones aprendidas sobre el diseño, el desarrollo y el funcionamiento de las capas de orquestación para las soluciones RAG. Interfaces de usuario Guía sobre la elección o el desarrollo de interfaces de usuario para sus soluciones RAG.
Próximos pasos

¿Listo para crear su próxima solución RAG? Pruébelo con watsonx.ai.

  1. Cree una solución RAG con watsonx.ai