IBM proporciona soluciones robustas y prediseñadas en forma de watsonx Orchestrate y watsonx Assistant, que están diseñadas para facilitar su uso y una rápida implementación. Estas plataformas ofrecen un entorno fácil de usar en el que los desarrolladores y los usuarios empresariales pueden aprovechar los flujos de trabajo RAG preconfigurados sin necesidad de amplios conocimientos de codificación. Watsonx Orchestrate es ideal para automatizar procesos, mientras que watsonx Assistant se especializa en IA conversacional, permitiendo a sistemas basados en RAG gestionar entradas en lenguaje natural, proporcionar una recuperación precisa de documentos y generar respuestas relevantes.