Explore más a fondo lo que ofrece el RAG Cookbook para obtener una perspectiva más profunda de las soluciones RAG actuales
En lo que respecta a la interfaz de usuario de las soluciones RAG, hay dos opciones: optar por soluciones aceleradoras como IBM® watsonx Orchestrate y watsonx Assistant, o bien por una interfaz de usuario personalizada desarrollada a partir de código propio. Cada uno de estos enfoques ofrece ventajas distintas, dependiendo de la complejidad y la flexibilidad requeridas para la solución RAG específica.
IBM proporciona soluciones robustas y prediseñadas en forma de watsonx Orchestrate y watsonx Assistant, que están diseñadas para facilitar su uso y una rápida implementación. Estas plataformas ofrecen un entorno fácil de usar en el que los desarrolladores y los usuarios empresariales pueden aprovechar los flujos de trabajo RAG preconfigurados sin necesidad de amplios conocimientos de codificación. Watsonx Orchestrate es ideal para automatizar procesos, mientras que watsonx Assistant se especializa en IA conversacional, permitiendo a sistemas basados en RAG gestionar entradas en lenguaje natural, proporcionar una recuperación precisa de documentos y generar respuestas relevantes.
Por otro lado, las IU personalizadas ofrecen la libertad de crear experiencias a medida que se alinean con las necesidades empresariales únicas y las implementaciones avanzadas de RAG. Los desarrolladores pueden crear estas IU usando código personalizado que se integra con modelos RAG, permitiendo a las organizaciones diseñar flujos de trabajo específicos, funcionalidades y visualizaciones que pueden no estar disponibles en plataformas prediseñadas.