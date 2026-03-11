Arquitecturas

Ilustración formada por formas geométricas que representan arquitecturas implementables

Simplifique y agilice la forma en que diseña, desarrolla e implementa sus infraestructuras de carga de trabajo en la nube, híbridas y locales.
Colecciones de arquitectura

Colecciones de patrones y soluciones de arquitectura probados, comprobados y revisados que permiten el uso de tecnologías híbridas de nube y IA de vanguardia para ayudarle a cumplir mejor sus objetivos comerciales y técnicos cambiantes.
Patrones arquitectónicos

Patrones de arquitectura probados que aceleran la creación de soluciones tecnológicas para responder a sus retos empresariales.

Arquitecturas implementables en IBM Cloud que le ayudan a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, a la vez que optimizan los costes.

Documentos, guías y otras publicaciones para ayudarle a crear e implementar soluciones para su empresa y sus clientes.

Well-Architected Framework

El marco de IBM Well-Architected proporciona recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos de nube híbrida a diseñar soluciones seguras y eficaces.
Infografía con cinco barras verticales de diferentes colores, cada una con un icono único.
Más información sobre el IBM Well-Architected Framework
IBM® IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant es una herramienta colaborativa para crear y documentar arquitecturas de soluciones de TI. Cree diagramas similares a las arquitecturas de referencia del IBM Hybrid Cloud Architecture Center y, a continuación, personalícelos para proyectos o iniciativas específicos. También puede crear documentación para revisiones y otras comunicaciones.

 Solicite acceso a IT Architect Assistant Edición comunitaria - términos de uso Guía del usuario de IT Architect Assistant, edición comunitaria
Herramientas de diagrama

Las plantillas de diagramas de arquitectura le permiten crear fácilmente sus propias arquitecturas usando iconos sencillos para representar componentes arquitectónicos. Comience con un patrón existente y personalícelo según su entorno, o cree su propio patrón desde cero utilizando cualquier combinación de componentes.
Diagrama de arquitectura de TI utilizando nodos anidados para explicar la jerarquía de operaciones y las relaciones
IBM Design Language - Diagramas técnicos
Adopte el lenguaje de diseño de IBM para que los diagramas técnicos representen sistemáticamente los sistemas y los procesos y la visualización de flujos. Describa claramente las relaciones entre los elementos, esboce jerarquías e introduzca secuencias de ordenación para los flujos de procesos.
Ilustración que representa una vista basada en datos de la arquitectura de empresa generada por UNICOM System Architect
UNICOM System Architect
Adopte los modelos y patrones de referencia de IBM UNICOM System Architect que sirven como facilitadores clave para los esfuerzos de arquitectura empresarial. Basándose en lo que ocurre en otras organizaciones, puede establecer un punto de referencia sobre cómo puede o debe trabajar su organización en el sector.
Un ejemplo de un diagrama de arquitectura
Iconos y plantillas de arquitectura
Este repositorio está destinado a proporcionar iconos de IBM Cloud Architecture para clientes externos y business partners. La herramienta de diseño aprobada por IBM Cloud es Draw.io, sin embargo, también hemos proporcionado archivos Powerpoint (.ppt) y SVG (.svg) para su comodidad.
Explore herramientas y plantillas de arquitectura
Dé el siguiente paso

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta en cualquier momento de su proceso de arquitectura, podemos ayudarle. Concierte una reunión con uno de nuestros expertos, donde trabajamos en colaboración con usted para encontrar la respuesta adecuada a las necesidades de su negocio.
Obtenga ayuda esté donde esté Consulting Soluciones IBM Cloud