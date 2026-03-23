Las plantillas de diagramas de arquitectura le permiten crear fácilmente sus propias arquitecturas usando iconos sencillos para representar componentes arquitectónicos. Comience con un patrón existente y personalícelo según su entorno, o cree su propio patrón desde cero utilizando cualquier combinación de componentes.
Los diagramas técnicos sirven para muchos propósitos en IBM. Se pueden utilizar para describir las relaciones entre los elementos de un sistema, la jerarquía de una determinada estructura o introducir la idea de una secuencia de ordenación para representar el flujo de un proceso.
Cree diagramas de IBM Cloud utilizando la herramienta Draw.io con las plantillas de arquitectura de IBM Cloud. Este conjunto de activos tiene como objetivo proporcionar iconos de arquitectura de IBM Cloud a clientes externos y business partners. La herramienta de diseño aprobada por IBM Cloud es Draw.io, sin embargo, también hemos proporcionado archivos Powerpoint (.ppt) y SVG (.svg) para su comodidad.
IBM IT Architect Assistant Community Edition es una herramienta colaborativa para crear y documentar arquitecturas de soluciones de TI. Cree diagramas igual que las arquitecturas de referencia en el IBM Hybrid Cloud Architecture Center y luego personalícelos para proyectos o iniciativas específicas. También puede crear documentación para revisiones y otras comunicaciones.
Los modelos y patrones de referencia son factores clave para los esfuerzos de arquitectura empresarial. Le ayudan a pensar cómo su organización puede o debe funcionar en función de lo que sucede en otras organizaciones de la industria.
Para proporcionar a los clientes una solución de arquitectura empresarial basada en repositorios para el IBM Hybrid Cloud Architecture Center, UNICOM Systems creó una plantilla similar para su uso con System Architect.
IBM proporciona las plantillas “tal cual”, sin garantía de ningún tipo. Las plantillas pueden contener enlaces o requerir acceso a software de terceros u otro contenido de terceros (“contenido”). Los terceros pertinentes pueden cancelar el acceso según su exclusivo criterio en cualquier momento. Es posible que el usuario final tenga que firmar acuerdos independientes con los terceros para el acceso o el uso de dichos contenidos. IBM no es parte de ninguno de estos acuerdos independientes y, como condición expresa, el usuario final acepta cumplir con los términos de dichos acuerdos independientes.