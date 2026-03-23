Los modelos y patrones de referencia son factores clave para los esfuerzos de arquitectura empresarial. Le ayudan a pensar cómo su organización puede o debe funcionar en función de lo que sucede en otras organizaciones de la industria.



Para proporcionar a los clientes una solución de arquitectura empresarial basada en repositorios para el IBM Hybrid Cloud Architecture Center, UNICOM Systems creó una plantilla similar para su uso con System Architect.