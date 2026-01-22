Arquitecturas implementables en IBM Cloud

Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas de DevSecOps predefinidas diseñadas para la integración, la implementación y el cumplimiento continuos.
Implemente la seguridad básica y otros servicios de apoyo para prepararse para gestionar el cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.
Implemente una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.
Cree una oferta de IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos de IBM Cloud.
Implemente sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas implementables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.
Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo Red Hat OpenShift en una red VPC (nube privada virtual) segura.
Automatice la implementación de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios de watsonx, integre los datos de su empresa en una solución de IA generativa.
Implemente el complemento Red Hat OpenShift AI en un clúster OpenShift en IBM® Cloud con nodos de trabajador con GPU.
Implemente RHEL AI en una instancia VSI basada en GPU y ejecute modelos ajustados a la inferencia mediante automatización.
Implemente una red VPC segura sin necesidad de recursos informáticos adicionales, para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube.
Implemente una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para ejecutar sus cargas de trabajo en una red de VPC.
Descubra las soluciones de IBM Cloud y cree infraestructuras escalables a un menor coste, implemente nuevas aplicaciones al instante y escale las cargas de trabajo en función la demanda, todo ello dentro de una plataforma segura.