Resiliencia

Creación de soluciones que continúen funcionando frente a las interrupciones del negocio y de las TI. La resiliencia es la capacidad de una solución para resistir y recuperarse de fallos en los componentes de la solución o en el entorno de implementación. Las soluciones resilientes siguen proporcionando altos niveles de servicio a los usuarios finales independientemente de la demanda de carga de trabajo o del estado de los componentes internos de la solución.