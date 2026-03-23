IBM® Well-Architected

Ilustración que representa un marco de seis pilares que transfieren datos entre sí
Visión general

IBM Well-Architected Framework es una colección estructurada de materiales, recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos a crear soluciones de nube híbrida resilientes, eficaces y seguras. El marco consta de seis pilares, dimensiones clave o cualidades que debe contener una solución de nube híbrida:

  • Híbrido y portátil
  • Resiliencia
  • Operaciones eficientes
  • Seguridad y cumplimiento
  • Rendimiento
  • Operaciones financieras y sostenibilidad

Cada pilar consta de tres elementos, principios, prácticas y orientación.
Seis pilares del IBM Well-Architected Framework
Principios de diseño

El Well-Architected Framework define un conjunto de principios generales de arquitectura y diseño que facilitan un buen diseño en un entorno de nube híbrida y guían las prácticas y directrices dentro de los pilares del marco.

  • Automatizar las operaciones 

    Las operaciones representan el 98 % de los costes de vida útil de una solución. Automatizar las tareas operativas reduce estos costes y contribuye a la fiabilidad, disponibilidad y seguridad general de la solución.

     

  • Respetar la gravedad de los datos 

    Es costoso mover los datos una vez recopilados. La implementación de soluciones que trasladan la computación a los datos donde residen reduce los costes operativos y ayuda a reducir la complejidad de la solución.

     

  • La mejor plataforma para la carga de trabajo 

    Las soluciones implementadas en una única plataforma a menudo se ven obligadas a sacrificar características deseables para obtener otras. Las soluciones que son portátiles entre plataformas pueden aprovechar al máximo las capacidades de éstas para optimizar los niveles de servicio y las características operativas por carga de trabajo.
Elementos del pilar
Principios

Los principios son los pilares arquitectónicos que sustentan el enfoque de nube híbrida de IBM. Son constantes, independientemente de las tecnologías y enfoques utilizados para realizar una solución. Dentro del marco, los principios impulsan la identificación y selección de buenas prácticas. Cuando el marco se aplica a la arquitectura de una solución, los principios impulsan las elecciones de tecnología y arquitectura para utilizar mejor los recursos y activos con el fin de ofrecer una solución de nube híbrida.
Práctica

Las prácticas son enfoques para desarrollar soluciones que cumplan con los principios del pilar.
Orientación

Las directrices son activos como antipatrones, listas de comprobación, arquitecturas de referencia tecnológicas y otros activos que ayudan aún más a los arquitectos a crear soluciones bien diseñadas y a comprender cómo realizar esas soluciones utilizando productos y tecnologías específicos.
La directriz puede dirigirse a capas específicas de la pila de aplicaciones o infraestructura.
Pilares
Ilustración que representa el pilar híbrido y portátil del IBM Well-Architected Framework
Híbrido y portátil
Creación e integración de soluciones que se ejecutan y abarcan múltiples plataformas informáticas. Los híbridos y portátiles permiten que las soluciones funcionen en múltiples entornos informáticos, incluyendo infraestructuras privadas y proveedores de servicios en la nube, permitiendo a los arquitectos elegir la mejor plataforma para su carga de trabajo y liberándose de tener que aceptar las limitaciones de una sola plataforma.
Ilustración que representa el pilar de resiliencia del IBM Well-Architected Framework
Resiliencia
Creación de soluciones que continúen funcionando frente a las interrupciones del negocio y de las TI. La resiliencia es la capacidad de una solución para resistir y recuperarse de fallos en los componentes de la solución o en el entorno de implementación. Las soluciones resilientes siguen proporcionando altos niveles de servicio a los usuarios finales independientemente de la demanda de carga de trabajo o del estado de los componentes internos de la solución.
Ilustración que representa el pilar de operaciones eficientes del IBM Well-Architected Framework
Operaciones eficientes
Prácticas y directrices sobre la implementación de equipos y automatización e IA para monitorizar, gestionar y mantener soluciones de forma segura, fiable y eficaz.
Ilustración que representa el pilar de seguridad y cumplimiento del IBM Well-Architected Framework
Seguridad y cumplimiento
Diseño y desarrollo de soluciones que protegen a los usuarios finales, la funcionalidad y los datos frente al acceso no autorizado, la divulgación involuntaria y las intenciones maliciosas.
Ilustración que representa el pilar de rendimiento del IBM Well-Architected Framework
Rendimiento
Prácticas y directrices sobre la creación de soluciones de alto rendimiento frente a una demanda cambiante.
Ilustración que representa el pilar de operaciones financieras y sostenibilidad del IBM Well-Architected Framework
Operaciones financieras y sostenibilidad
Prácticas y directrices sobre la creación de soluciones que sean eficientes en costes y recursos.
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