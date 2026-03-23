IBM Well-Architected Framework es una colección estructurada de materiales, recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos a crear soluciones de nube híbrida resilientes, eficaces y seguras. El marco consta de seis pilares, dimensiones clave o cualidades que debe contener una solución de nube híbrida:
Cada pilar consta de tres elementos, principios, prácticas y orientación.
El Well-Architected Framework define un conjunto de principios generales de arquitectura y diseño que facilitan un buen diseño en un entorno de nube híbrida y guían las prácticas y directrices dentro de los pilares del marco.
Automatizar las operaciones
Las operaciones representan el 98 % de los costes de vida útil de una solución. Automatizar las tareas operativas reduce estos costes y contribuye a la fiabilidad, disponibilidad y seguridad general de la solución.
Respetar la gravedad de los datos
Es costoso mover los datos una vez recopilados. La implementación de soluciones que trasladan la computación a los datos donde residen reduce los costes operativos y ayuda a reducir la complejidad de la solución.
La mejor plataforma para la carga de trabajo
Las soluciones implementadas en una única plataforma a menudo se ven obligadas a sacrificar características deseables para obtener otras. Las soluciones que son portátiles entre plataformas pueden aprovechar al máximo las capacidades de éstas para optimizar los niveles de servicio y las características operativas por carga de trabajo.
Los principios son los pilares arquitectónicos que sustentan el enfoque de nube híbrida de IBM. Son constantes, independientemente de las tecnologías y enfoques utilizados para realizar una solución. Dentro del marco, los principios impulsan la identificación y selección de buenas prácticas. Cuando el marco se aplica a la arquitectura de una solución, los principios impulsan las elecciones de tecnología y arquitectura para utilizar mejor los recursos y activos con el fin de ofrecer una solución de nube híbrida.
Las prácticas son enfoques para desarrollar soluciones que cumplan con los principios del pilar.
Las directrices son activos como antipatrones, listas de comprobación, arquitecturas de referencia tecnológicas y otros activos que ayudan aún más a los arquitectos a crear soluciones bien diseñadas y a comprender cómo realizar esas soluciones utilizando productos y tecnologías específicos.
La directriz puede dirigirse a capas específicas de la pila de aplicaciones o infraestructura.