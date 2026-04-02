La hibridez es la capacidad de ejecutar cargas de trabajo en una o más nubes públicas, nubes privadas y on-premises. La nube híbrida proporciona orquestación, gestión y portabilidad de aplicación en infraestructuras públicas, privadas y on-premises. El resultado es un entorno informático distribuido unificado y flexible, donde una organización puede ejecutar y escalar sus cargas de trabajo tradicionales o nativas de la nube en el modelo informático más adecuado.

La portabilidad es la capacidad de mover cargas de trabajo y datos entre entornos de cloud computing, lo que permite la migración de una nube pública a otra o incluso a una nube privada sin necesidad de realizar una reconfiguración (significativa) de la carga de trabajo.

La combinación de principios híbridos y portátiles facilita la interoperabilidad. Esto abarca la plataforma, los datos y la aplicación. Las aplicaciones que se construyen utilizando principios de diseño tienen un mayor grado de interoperabilidad.

Las empresas adoptan una estrategia de multinube para evitar la dependencia del proveedor o debido a los requisitos de residencia de datos. Y quieren tener la capacidad de levantar y trasladar cargas de trabajo, migrar cargas de trabajo de una nube a otra o ejecutar aplicaciones en múltiples nubes. Diseñar aplicaciones en la nube teniendo en cuenta la portabilidad y la interoperabilidad es clave para este tipo de empresas.