IBM Well-Architected Framework
La hibridez es la capacidad de ejecutar cargas de trabajo en una o más nubes públicas, nubes privadas y on-premises. La nube híbrida proporciona orquestación, gestión y portabilidad de aplicación en infraestructuras públicas, privadas y on-premises. El resultado es un entorno informático distribuido unificado y flexible, donde una organización puede ejecutar y escalar sus cargas de trabajo tradicionales o nativas de la nube en el modelo informático más adecuado.
La portabilidad es la capacidad de mover cargas de trabajo y datos entre entornos de cloud computing, lo que permite la migración de una nube pública a otra o incluso a una nube privada sin necesidad de realizar una reconfiguración (significativa) de la carga de trabajo.
La combinación de principios híbridos y portátiles facilita la interoperabilidad. Esto abarca la plataforma, los datos y la aplicación. Las aplicaciones que se construyen utilizando principios de diseño tienen un mayor grado de interoperabilidad.
Las empresas adoptan una estrategia de multinube para evitar la dependencia del proveedor o debido a los requisitos de residencia de datos. Y quieren tener la capacidad de levantar y trasladar cargas de trabajo, migrar cargas de trabajo de una nube a otra o ejecutar aplicaciones en múltiples nubes. Diseñar aplicaciones en la nube teniendo en cuenta la portabilidad y la interoperabilidad es clave para este tipo de empresas.
Las cargas de trabajo deberían construirse una vez e implementarse de forma consistente en todas partes. No es necesario modificar ni configurar las cargas de trabajo para que se ajusten a los servicios y restricciones de la plataforma en la que están alojadas. De hecho, ese es el mantra de IBM® Red Hat OpenShift, una plataforma de contenedores en la nube híbrida que está disponible en casi todas las nubes públicas. El resto de los principios del pilar se basan en lograr este ideal.
Los contenedores desacoplan las cargas de trabajo de la infraestructura subyacente que las aloja. Esto hace que las cargas de trabajo en contenedores sean portátiles a cualquier plataforma que aloje un tiempo de ejecución de contenedores compatible y, por lo tanto, los contenedores son la tecnología de empaquetado e implementación preferida para las aplicaciones.
Kubernetes es una plataforma de código abierto para implementar y gestionar cargas de trabajo en contenedores desplegadas en cualquier motor de contenedores que admita la interfaz de tiempo de ejecución de contenedores (CRI) de Kubernetes. Kubernetes y las plataformas de gestión derivadas de Kubernetes se pueden utilizar para gestionar cargas de trabajo en contenedores en nubes públicas y privadas, así como en infraestructuras de nube privada.
Las cargas de trabajo que dependen de una representación o un tipo de infraestructura específicos sólo son portables a entornos que dispongan de esa infraestructura. Utilice una herramienta de codificación independiente de la nube para definir el entorno o cómo deben configurarse las aplicaciones. Luego use la herramienta de automatización para implementarla de forma consistente en cualquier nube e incluso on-premises. El uso de la infraestructura como código (IaC) para implementar aplicaciones facilita la implementación en cualquier nube o el traslado de una nube a otra. Otra ventaja de utilizar IaC es que ayuda a escalar y a prevenir la desviación de la configuración. También hace que el proceso de implementación sea más portátil.
Las cargas de trabajo que dependen de servicios nativos de la plataforma están 'bloqueadas' en la plataforma. En su lugar, las soluciones deben adoptar API e interfaces de servicio estandarizadas por el sector que sean independientes de la plataforma en la que se implemente el servicio.
Para adoptar realmente la portabilidad, los equipos podrían considerar la adopción de soluciones de código abierto como parte de la pila para minimizar el bloqueo que, de otro modo, la complicaría.
El software de código abierto puede elegirse por su bajo (o nulo) coste, la flexibilidad para personalizar el código fuente o la existencia de una gran comunidad que apoya la aplicación. Sin embargo, pueden incurrir en otros costes, normalmente por la integración de redes, la asistencia al usuario final y al departamento de TI, y otros servicios que suelen incluirse con el software propietario. En general, esta decisión debe sopesarse con el caso de negocio y la probabilidad de mover las cargas de trabajo.
Elegir una plataforma de implementación, como Red Hat OpenShift, que sea común en todos los entornos es fundamental para lograr la portabilidad y la interoperabilidad en entornos multinube y on-premises. Las soluciones bien diseñadas utilizan contenedores como su unidad de implementación común debido al pequeño tamaño de los contenedores y a su amplia compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos, proveedores de servicios en la nube y plataformas de infraestructura.
Los contenedores, como Docker, desacoplan las cargas de trabajo de la infraestructura subyacente que las aloja. Esto hace que las cargas de trabajo en contenedores sean portátiles a cualquier plataforma que aloje un tiempo de ejecución de contenedores compatible.
Una plataforma de orquestación de contenedores como Kubernetes automatiza la implementación de aplicaciones en entornos de nube. También puede gestionar cargas de trabajo en contenedores. Kubernetes es una plataforma de código abierto para implementar y gestionar cargas de trabajo en contenedores implementadas en cualquier motor de contenedores que admita la interfaz de tiempo de ejecución de contenedores (CRI) de Kubernetes. Kubernetes y las plataformas de gestión derivadas de Kubernetes se utilizan para gestionar cargas de trabajo en contenedores en nubes públicas y privadas, así como en infraestructuras locales.
Configurar e implementar en varias nubes puede ser abrumador y las operaciones del día 2 pueden resultar agobiantes. Herramientas independientes de la nube como Ansible, Terraform, Chef o Puppet son imprescindibles. Ansible es una herramienta de automatización de TI de código abierto que automatiza el aprovisionamiento, la gestión de la configuración, la implementación de aplicaciones y la orquestación en la nube y on-premises. Se puede utilizar para automatizar la instalación de software, aprovisionar infraestructura e incluso mejorar la seguridad y el cumplimiento mediante la aplicación oportuna de parches en los sistemas.
Aprovisionar cientos o miles de servidores manualmente no es factible, por lo que las empresas que buscan escalar la TI de forma rápida y fiable prefieren las guías de estrategias de Ansible. Con una guía de estrategias de Ansible puede crear una instancia y, a continuación, utilizar instantáneamente la misma instancia o cualquier número de servidores adicionales que empleen los mismos parámetros de infraestructura.
Configurar una nube distribuida que le permita consumir servicios en la nube donde los necesite e implementar, gestionar y controlar cargas de trabajo on-premises, entornos de edge computing y nube pública de cualquier proveedor de nube. IBM Cloud Satellite ofrece servicios en la nube, API, políticas de acceso, información de registro y monitorización en todas las ubicaciones. Esto permite disfrutar de todas las ventajas de un servicio en la nube para su infraestructura on prem y aporta flexibilidad para mover esas cargas de trabajo a otras nubes de proveedores seleccionados en función de la política. Con la proliferación de dispositivos edge y el enorme aumento de datos, la portabilidad de acercar la computación a la gravedad de los datos resulta más rentable. También aporta una mayor seguridad y simplifica las operaciones del día 2.
Aunque la seguridad es un pilar aparte, es algo que impregna todos los aspectos del cloud computing, ya sea la nube privada, la nube pública o la infraestructura on-premises. La flexibilidad de trasladar las cargas de trabajo a distintos entornos conlleva retos de seguridad añadidos. La seguridad no se puede sacrificar a costa de la portabilidad. Hay que adoptar una estrategia de seguridad por capas, de defensa en profundidad, en toda la pila y el ciclo de vida de la infraestructura y las aplicaciones.