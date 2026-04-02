El enfoque típico de las pruebas de rendimiento sigue el patrón simplificado “Medir los tiempos de respuesta con cargas/rendimientos determinados”. Este enfoque responde a la pregunta de si el tiempo de respuesta de las transacciones clave en las magnitudes máximas cumple con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) existentes. Y, por lo general, las magnitudes probadas se limitan a "bajo”, "máxima” y "estrés”. Este enfoque puede responder a las preguntas sobre los tiempos de respuesta con cargas típicas, pero no ofrece la imagen completa del rendimiento del sistema en todas las situaciones vitales posibles.

El enfoque más avanzado de *pruebas exploratorias de rendimiento* tiene como objetivo la creación de una *instantánea del rendimiento* de la solución probada. La instantánea incluye un conjunto completo de métricas de rendimiento, recopiladas en el espectro más amplio de cargas soportadas, desde mediciones de un solo usuario hasta las cargas posteriores al punto de ruptura (cuando es posible, excepto cuando el sistema se bloquea). Esto incluye una recopilación de los tiempos de respuesta de las transacciones, el rendimiento de los datos y los datos de consumo de recursos recopilados en condiciones de carga creciente. Por “transacción” entendemos un trabajo finito del sistema, desde macrotransacciones como Iniciar sesión o Actualizar cuenta, hasta subtransacciones individuales (como la llamada de autenticación dentro de la transacción de inicio de sesión) o simples visitas http.

El conjunto completo de datos de rendimiento, la instantanea de rendimiento, incluye las métricas de rendimiento anteriores para el rango de carga “lineal” de baja carga (donde los subprocesos procesados individualmente no perciben la presencia de los demás y los tiempos de respuesta no aumentan con el aumento de la carga), el rango “no lineal”, en el que los tiempos de respuesta aumentan a medida que aumenta la carga, los puntos de saturación, en los que los rendimientos dejan de aumentar con el incremento de la carga y alcanzan niveles de saturación, y el rango posterior al punto de ruptura, en el que el rendimiento disminuye después de que los rendimientos alcancen su máximo y los tiempos de respuesta superen los niveles del SLA.

Cubrir toda la gama de cargas no suele requerir más esfuerzo por parte de los equipos de pruebas que las meras pruebas en las magnitudes “máxima” y “estrés” y las pruebas de resistencia, ya que se utilizan los mismos scripts de prueba (y el esfuerzo principal suele ser para crear esos scripts). Pero las ventajas de crear este tipo de instantáneas de rendimiento son las siguientes: