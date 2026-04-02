IBM Cloud ha adoptado buenas prácticas para desarrollar un enfoque integral en el diseño, la entrega y la puesta en marcha de una plataforma en la nube que soporte cargas de trabajo reguladas para organizaciones de servicios financieros.

La solución consta de cuatro componentes clave que aceleran la implementación de seguridad y cumplimiento normativo para la nube híbrida:

Marco de controles Arquitectura de referencia Arquitectura implementable Cumplimiento continuo

En las siguientes secciones se resumen las capacidades y se hace referencia a otras fuentes de información para explorar más a fondo las capacidades.

Marco de controles

La base de cualquier solución de seguridad es un conjunto de requisitos de seguridad que un sistema debe cumplir. IBM ha desarrollado IBM Cloud Framework for Financial Services, junto con socios del sector, formando la base de seguridad y cumplimiento para cargas de trabajo reguladas. El marco consta de 565 requisitos de control derivados del NIST SP 800-53.

Un mapeo del marco de controles con la Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix demuestra una amplia aplicabilidad en todo el sector.

Explore y descargue el marco de control en la documentación de IBM Cloud.

Arquitectura de referencia

La integración del marco de control y un conjunto de buenas prácticas para desarrollar software y servicios proporcionan arquitecturas de referencia para VMware, nube privada virtual (VPC), Red Hat OpenShift y nube distribuida.

Arquitecturas implementables

Una forma eficaz de implementar de forma coherente la seguridad y el cumplimiento es mediante la automatización. IBM ha adoptado IBM Cloud Framework for Financial Services, ha diseñado arquitecturas de referencia y, a continuación, ha desarrollado arquitecturas implementables que automatizan.

Explore la documentación sobre las arquitecturas implementables y pruebe usted mismo a implementar una sencilla arquitectura implementable de nube privada virtual.

Cumplimiento continuo

Una arquitectura de referencia implementada que cumpla con las normas requiere una evaluación continua para comprobar el cumplimiento de los requisitos de control para los que se ha diseñado y creado. El cumplimiento continuo de una plataforma en la nube híbrida se proporciona a través del IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC), lo que demuestra el cumplimiento con el IBM Cloud Framework for Financial Services y otros estándares de seguridad del NIST y el Center for Internet Security (CIS).

SCC ofrece un paquete integrado que demuestra el cumplimiento normativo de una plataforma híbrida en la nube, cargas de trabajo nativas en la nube y servidores. Existe documentación detallada en el Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection y Tanium Comply para la gestión de la seguridad de los endpoints.