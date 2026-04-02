Algunos ejemplos de modelos operativos son “lo construye y lo ejecuta” o el establecimiento de una práctica de ingeniería de fiabilidad del sitio. Estos y otros modelos operativos dependen de la comprensión de las necesidades y el contexto de la empresa, los clientes, los administradores y los equipos de desarrollo.

Es importante entender que los modelos operativos deben evaluarse, ajustarse y adaptarse continuamente a las necesidades de una organización, teniendo en cuenta factores como los sectores, los requisitos regulatorios, las soluciones existentes y los objetivos de los usuarios.