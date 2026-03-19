Operaciones financieras y sostenibilidad

El pilar de operaciones financieras (FinOps) y sostenibilidad contiene prácticas y orientación para crear soluciones que sean eficientes en costes y recursos.

FinOps se centra en alinear equipos multifuncionales de finanzas, TI y negocios, para definir y rastrear la economía de los recursos tecnológicos, incluida la nube. Inspirado en la mentalidad y la colaboración que DevOps introdujo para crear y operar software, FinOps busca eliminar los silos del equipo para establecer, rastrear y prever de forma transparente el coste, el uso, la capacidad y la eficiencia del uso de recursos para equilibrar los objetivos de valor empresarial y los requisitos de rendimiento. En el contexto del Well Architected Framework, FinOps se centra en ayudar a los equipos a tomar decisiones basadas en datos para la adopción de la nube mediante la promoción de formas de diseñar para la eficiencia y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento aplicable.

Algunas áreas de interés dentro de FinOps para la nube pueden incluir:

Optimización de costes: se centra en reducir los costes de la nube mediante el dimensionamiento correcto o la aplicación del gobierno para gestionar las instancias en la nube.

Gestión de costes: centrada en comprender y asignar costes mediante el etiquetado, la devolución y/o el reembolso.

La sostenibilidad es un área relacionada que se centra en las formas de reducir el impacto ambiental negativo de las actividades, incluidas las operaciones de TI. Es una extensión natural del objetivo de FinOps de diseñar para la eficiencia, ya que la optimización del uso de los recursos también tendrá un impacto positivo en los costes ambientales y sociales del desarrollo, la operación y la recuperación de los recursos. Por ejemplo, al no ejecutar instancias en la nube que no se necesitan, las organizaciones pueden reducir el uso de servicios públicos, mejorar la utilización y reutilización de recursos y promover un consumo sostenible.

Algunas áreas prioritarias dentro de la sostenibilidad en la nube pueden incluir: