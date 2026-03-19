La evaluación RAG se puede lograr utilizando métricas automáticas basadas en referencias y sin referencias. Hay una tabla de clasificación en HuggingFace que analiza cómo se comparan los LLMs de código abierto entre sí.

Métricas de recuperación

Las siguientes métricas de recuperación se basan en referencias, lo que significa que cada fragmento debe identificarse de forma única (contexts_id) y cada pregunta tiene ID únicos de los contextos de verdad fundamental.

Las métricas de evaluación conscientes del rango utilizadas para los sistemas de recomendación son apropiadas para RAG.

MRR (rango recíproco medio)

MRR se utiliza en Unitxt y mide la posición del primer documento relevante en los resultados de búsqueda. Un MRR más alto, cercano a 1, indica que los resultados relevantes aparecen cerca de la parte superior, lo que refleja una alta calidad de búsqueda. Por el contrario, un MRR más bajo significa un rendimiento de búsqueda más bajo, con respuestas relevantes posicionadas más abajo en los resultados.

Pros: enfatiza la importancia del primer resultado relevante, que a menudo es crítico en los escenarios de búsqueda.

Contras: una limitación es que no penaliza la recuperación por asignar una clasificación baja a otras verdades fundamentales; no es adecuado para evaluar toda la lista de resultados recuperados, ya que se centra únicamente en el primer elemento relevante.

NDCG (ganancia acumulada descontada normalizada)

Métrica de calidad de la clasificación que evalúa lo bien ordenada que está una lista de elementos en comparación con una clasificación ideal, en la que todos los elementos relevantes se sitúan en la parte superior.

NDCG@k se calcula como DCG@k dividido por el DCG@k ideal (IDCG@k), que representa la puntuación de una lista de elementos perfectamente clasificados hasta la posición k. DCG mide la relevancia total de los elementos de una lista.



oscila entre 0 y 1



Pros: tiene en cuenta la posición de los elementos relevantes, lo que proporciona una visión más holística de la calidad de la clasificación; Se puede ajustar para diferentes niveles de clasificación (por ejemplo, NDCG@k).

Contras: más complejo de calcular e interpretar en comparación con métricas más simples como MRR; requiere una clasificación ideal para la comparación, que puede no siempre estar disponible o ser fácil de definir.

MAP (precisión media ponderada)

La precisión media poderada (MAP) es una métrica que evalúa la clasificación de cada documento recuperado correctamente en una lista de resultados

Es beneficioso cuando su sistema necesita considerar el orden de los resultados y recuperar varios documentos en una sola ejecución.

Pros: tiene en cuenta tanto la precisión como la recuperación, lo que proporciona una evaluación equilibrada del rendimiento de la recuperación; adecuada para tareas que requieren múltiples documentos relevantes y su orden correcto.

Contras: puede ser más exigente en términos de cálculo en comparación con métricas más simples; puede que no sea tan sencilla de interpretar como otras métricas, ya que requiere más contexto para comprender completamente los resultados.

Métricas de generación

Fidelidad

Mide si el resultado se basa en el contexto dado o si el modelo genera respuestas alucinadas.

Pros: garantiza que las respuestas generadas sean fiables y se basen en el contexto proporcionado; vital para aplicaciones en las que la corrección de los hechos es primordial.

Contras: a menudo requiere el juicio humano para evaluarlo, lo que lo hace laborioso y subjetivo; es posible que no capture completamente las imprecisiones parciales o las alucinaciones sutiles.

Robustez (insensibilidad)

La robustez se define generalmente como la capacidad de la solución para adaptarse a diferentes variaciones de entrada, como perturbaciones de datos como espacios en blanco, minúsculas/mayúsculas, tabulaciones, etc.

La robustez de las pruebas es un aspecto importante del proceso de evaluación y puede lograrse, por ejemplo, usando la semántica de Unitxt

Pros: garantiza que el modelo funcione de forma fiable en diversas condiciones de entrada; aplicabilidad en el mundo real: importante para aplicaciones prácticas en las que los datos de entrada pueden no estar formateados perfectamente.

Contras: requiere pruebas exhaustivas en muchas variaciones, lo que puede llevar mucho tiempo; definición de variaciones: es difícil definir y medir todas las posibles perturbaciones de entrada.

ROUGE (suplente orientado a la recuperación para la evaluación de Gisting)

Mide la calidad de la generación del texto comparando el solapamiento de n-gramas, secuencias de palabras y pares de palabras entre el texto generado por la máquina y un conjunto de textos de referencia. Ampliamente utilizado para evaluar tareas como el resumen y la traducción de textos.

Pros: establecido y reconocido en la comunidad de PLN, proporcionando un estándar para la comparación; adecuado para tareas en las que es importante capturar toda la información relevante.

Se centra en la superposición de n-gramas, lo que puede no captar la calidad o fluidez semántica; Puede verse influido por la longitud del texto generado, lo que puede penalizar los resultados más cortos o concisos.

BLEU (suplente de evaluación bilingüe)

Mide la calidad de un texto traducido por una máquina comparándolo con una o varias traducciones de referencia. Evalúa la precisión de los n-gramas del texto generado con respecto a los textos de referencia. Se utiliza principalmente para evaluar la traducción.

Pros: eficaz para tareas en las que la precisión y las coincidencias exactas son importantes; métrica estándar: ampliamente adoptada en la comunidad de traducción automática, proporcionando una referencia para la comparación.

Contras: puede penalizar variaciones legítimas en la redacción que no coincidan exactamente con los textos de referencia; ceguera parcial ante las imprecisiones: Puede que no capte completamente las imprecisiones parciales o las diferencias sutiles en el significado.

Métricas de costes

Utilización de GPU/CPU

La utilización de CPU se utiliza principalmente para la fase de recuperación, y la utilización de GPU se emplea principalmente para la fase de generación.

Coste de las llamadas de LLM

Ejemplo: coste de las llamadas a la API de OpenAI

Coste de infraestructura

Costes de almacenamiento, redes, recursos informáticos, etc.

Coste de operación

Costes de mantenimiento, soporte, monitorización, información de registro, medidas de seguridad, etc.

Comprender los resultados de la evaluación